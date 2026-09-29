Sociedad

Jujuy: un hombre murió aplastado por una carroza que llevaba para una fiesta estudiantil

Los servicios de emergencia le practicaron maniobras de reanimación en el lugar, pero el traumatismo de tórax resultó fatal. La Justicia investiga el desprendimiento del sistema de remolque

Murió un hombre aplastado por una carroza mientras la trasladaba para una fiesta estudiantil en Jujuy
La víctima descendió del vehículo e intentó enderezar manualmente la carroza antes del impacto sobre su cuerpo
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Un accidente vial tiñó de luto el cierre de la Fiesta Nacional de los Estudiantes en San Salvador de Jujuy: un hombre de 29 años murió luego de que la carroza del Bachillerato Provincial N°16 que ayudaba a trasladar volcara sobre su cuerpo.

El hecho ocurrió el domingo, pasadas las 19:00, sobre la avenida Bolivia, a la altura del acceso al GAM 5, cuando una camioneta remolcaba la estructura alegórica con rumbo al barrio Los Huaicos. Durante el trayecto, la lanza fija que unía ambos vehículos se salió de su eje, lo que provocó que el chasis se desviara de forma abrupta hacia el margen izquierdo de la calzada.

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Fue entonces cuando el acompañante del conductor descendió del rodado e intentó corregir manualmente la trayectoria de la estructura. La maniobra resultó fatal: el peso de la carroza se volcó sobre él.

“En el trayecto se salió de eje la lanza fija que los unía. Al salirse de eje, la carroza se dirige hacia la parte izquierda. El acompañante del conductor de la camioneta se bajó e intentó enderezar el chasis y la carroza, con todo su peso, cayó sobre el mismo”, confirmó la oficial principal Emilce Ceballos en declaraciones a Cadena 3.

Personal del Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME) llegó de inmediato al lugar y le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar. Pese a la intervención, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Pablo Soria, donde su deceso quedó confirmado cerca de las 21:00. La causa de muerte fue un traumatismo cerrado de tórax severo, según informaron las autoridades sanitarias.

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Las primeras indagaciones establecieron que la víctima no era estudiante, carrocero ni docente del establecimiento. Según informó Somos Jujuy, era oriundo de la provincia de Córdoba y simplemente acompañaba el traslado de la estructura. La mecánica exacta del accidente permanece bajo investigación: una de las hipótesis que analizan es si el hombre intentó intervenir sobre el sistema de enganche para resolver la falla antes de que la carroza cayera sobre él.

Tras el episodio, personal de Criminalística y efectivos policiales trabajaron sobre avenida Bolivia para reunir los elementos necesarios y reconstruir la secuencia. La investigación buscará determinar qué ocurrió con el sistema de enganche, cómo se produjo el contacto entre ambos vehículos y cuál fue la mecánica que generó las lesiones fatales. Las autoridades judiciales iniciaron las pericias para establecer las causas de esa falla. Por ahora es una reconstrucción preliminar que deberá ser ratificada mediante estudios técnicos.

El fallecimiento se produjo pocas horas después del accidente y enlutó el regreso de las carrozas tras la finalización de las actividades centrales de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Un camionero fue aplastado por su vehículo cuando lo arreglaba en la banquina y murió en Salta

Conmoción en Salta por la muerte de un camionero: fue aplastado por el vehículo cuando lo arreglaba en la banquina
Un camionero de nacionalidad boliviana perdió la vida tras el desprendimiento del acoplado de su vehículo en la Ruta Nacional 9/34, en Salta (Foto: El Tribuno)

Mientras inspeccionaba debajo del camión que conducía, un camionero murió aplastado por el acoplado de su propio vehículo en la Ruta Nacional 9/34, a la altura del peaje Cabeza de Buey, en la provincia de Salta. La víctima, domiciliada en la localidad de Tarija, era el ciudadano boliviano Celso Copio Saldias.

El episodio ocurrió días atrás, por la mañana. Los primeros avisos llegaron a la Policía cerca de las 7, aunque varios conductores habían pasado previamente por el lugar sin prestar mayor atención a la escena. Según consignó El Tribuno, al observar al hombre debajo del vehículo, creyeron que realizaba tareas habituales de mantenimiento hasta la llegada de los equipos de emergencia.

Según la reconstrucción preliminar, Copio Saldias había detenido el camión Volvo en la banquina de la ruta porque sospechaba que tenía algún desperfecto. Luego de bajar de la cabina, habría elevado uno de los ejes traseros del tractor y se ubicó debajo del vehículo para revisar la falla. En esas circunstancias, el acoplado se separó del conjunto y cayó sobre él, lo que tuvo consecuencias fatales. Las primeras determinaciones atribuyeron el deceso a un paro cardiorrespiratorio por aplastamiento.

La investigación analiza, entre sus hipótesis, una eventual falla en el sistema neumático de elevación de ejes utilizado en este tipo de unidades de carga pesada. De acuerdo con las explicaciones sobre el funcionamiento de ese mecanismo, una pérdida de presión de aire pudo haber ocasionado que el eje descendiera bruscamente sobre el conductor. Esa posibilidad aún no fue confirmada y la causa precisa del accidente sigue bajo investigación.

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