Tecno

Bill Gates será uno de los líderes que estará en la Asamblea de la ONU para hablar del futuro de la IA

Al evento también asistirá Sam Altman, CEO de OpenAI, para pedir cooperación internacional frente a la IA

El empresario confirmó que estará presente en esta reunión, donde asistirán más líderes de empresas de tecnología.

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Bill Gates regresó a Nueva York para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se realiza entre el 21 y 25 de septiembre, coincidiendo con el evento Goalkeepers, que organiza cada año la Fundación Gates.

El cofundador de Microsoft anunció su llegada a través de Instagram, donde explicó que la cita sirve para repasar los avances del mundo hacia los objetivos de desarrollo centrados en las poblaciones más pobres.

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En ese mensaje, Gates adelantó que este año el eje de las conversaciones será la inteligencia artificial y cómo la fundación ya la utiliza de forma piloto en educación, salud y agricultura. Sostuvo que el potencial de la tecnología en países de bajos ingresos es “increíble” y llamó a que la IA llegue a quienes más la necesitan para volver a esas economías autosuficientes.

Qué dijo Gates sobre su asistencia a la ONU

El anuncio de Instagram se tradujo en cifras concretas con la publicación del informe anual Goalkeepers, que mide el progreso de las metas fijadas por la ONU para 2030. La fundación comprometió 1.000 millones de dólares, repartidos en los próximos dos años, para proyectos de IA orientados a entrenar modelos en idiomas locales, mejorar resultados sanitarios, perfeccionar herramientas educativas y asesorar a pequeños agricultores.

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Bill Gates afirmó que Goalkeepers revisa los avances hacia los objetivos de desarrollo de la ONU centrados en las poblaciones más pobres.
Bill Gates afirmó que Goalkeepers revisa los avances hacia los objetivos de desarrollo de la ONU centrados en las poblaciones más pobres.

Gates advirtió que la IA puede convertirse en “el gran igualador” o en “la peor fuente de injusticia”, según escribió en un texto publicado el mes pasado en su sitio web.

La fundación trabaja además con OpenAI, que aportó 50 millones de dólares para capacitar a personal de salud en clínicas de Ruanda, y con Anthropic, que colabora en el desarrollo de vacunas y en bases de datos agrícolas.

Sam Altman también asistirá a la Asamblea de la ONU

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, se presentará en persona ante una sesión abierta del Consejo de Seguridad de la ONU, según información de Reuters. El encuentro, presidido este mes por el ministro francés para Europa y Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, se realizará el miércoles.

Se espera que Altman pida colaboración internacional y estándares de seguridad compartidos. Su presencia llega después de semanas de declaraciones dentro de la propia industria.

Sam Altman asistirá al Consejo de Seguridad de la ONU para pedir cooperación internacional y estándares compartidos sobre inteligencia artificial. (REUTERS/Anna Rose Layden/)
Sam Altman asistirá al Consejo de Seguridad de la ONU para pedir cooperación internacional y estándares compartidos sobre inteligencia artificial. (REUTERS/Anna Rose Layden/)

El 8 de septiembre, el investigador de Anthropic Jacob Coxon renunció públicamente y advirtió que OpenAI y Anthropic no están “actuando responsablemente”, y que se dirigen “directamente a una superinteligencia auto-mejorante” apostando con la vida de las personas.

Días después, el 12 de septiembre, el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, publicó un ensayo en el que llamó a ralentizar la carrera de la IA y alertó sobre el riesgo de perder el control sobre la tecnología. Tanto Altman como Elon Musk, fundador de xAI, coincidieron con esas advertencias.

El Consejo de Seguridad no debate el tema por primera vez: en julio de 2023 realizó su primera sesión sobre IA, con exposiciones de António Guterres, del cofundador de Anthropic Jack Clark y del investigador chino Yi Zeng.

La Fundación Gates trabaja con OpenAI en la capacitación de personal de salud en Ruanda y con Anthropic en vacunas y bases de datos agrícolas. (REUTERS/Dado Ruvic/)
La Fundación Gates trabaja con OpenAI en la capacitación de personal de salud en Ruanda y con Anthropic en vacunas y bases de datos agrícolas. (REUTERS/Dado Ruvic/)

En esa ocasión, el director de desarme de Austria, Alexander Kmentt, dijo que “la humanidad está a punto de cruzar un umbral de importancia absolutamente crítica” y que la ventana para regular “se está cerrando rápido”.

Cuáles son las alertas de Bill Gates sobre la IA

Bill Gates advirtió que la inteligencia artificial puede provocar una “convulsión social, política y económica”, ya que su capacidad para reemplazar tareas cognitivas y físicas amenaza con reducir el empleo antes de que trabajadores e instituciones logren adaptarse.

El fundador de Microsoft comparó el caso de un trabajador que gana 20 dólares por hora frente a un robot con un costo de 10. A diferencia de transiciones anteriores, como el paso del campo a las oficinas, esta ocurrirá más rápido y golpeará empleos de nivel básico e intermedio en derecho, salud, software y manufactura.

Bill Gates alertó que la inteligencia artificial puede causar una convulsión social, política y económica al desplazar empleos en derecho, salud, software y manufactura.
Bill Gates alertó que la inteligencia artificial puede causar una convulsión social, política y económica al desplazar empleos en derecho, salud, software y manufactura.

Gates anticipó que los robots competirán con personas en tareas físicas hacia fin de la década y alertó que, sin políticas adecuadas, los beneficios se concentrarán en pocos, con especial impacto entre los jóvenes que buscan su primer empleo.

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