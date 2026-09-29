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La familia de Daniel Osvaldo difundió un comunicado sobre su estado de salud: los detalles

Los seres queridos del exfutbolista informaron que está lúcido, bajo observación en terapia intensiva y a la espera de estudios tras una cirugía por un derrame pleural

daniel osvaldo portada
El exdelantero permanece bajo observación médica en la Unidad de Terapia Intensiva
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A tres días de que se conociera su internación, la salud de Daniel Osvaldo continúa preocupando a sus seres queridos. El exfutbolista fue operado por una infección que le provocó un derrame pleural. Así las cosas, luego de que la familia del deportista afirmara que se encuentra “bien y lúcido”, publicaron un nuevo comunicado detallando aspectos de su salud.

El comunicado precisó que Osvaldo atravesaba varios días de dolor y falta de apetito. Sus allegados indicaron que, en un primer momento, esos malestares “se creían musculares o intercostales”, pero luego los médicos detectaron “lo que mal o bien popularmente se conoce como líquido en el pulmón”.

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Según la familia, el equipo médico realizó una intervención para limpiar el área comprometida y el exdelantero sigue bajo observación en la Unidad de Terapia Intensiva. “Actualmente estamos a la espera de los resultados de los cultivos”, señalaron en el texto.

Esos análisis serán determinantes para establecer el diagnóstico y resolver cómo continuará la atención. “Son indispensables para tener el diagnóstico exacto —es decir, ponerle nombre y apellido a lo que tiene— y así definir el tratamiento adecuado para la infección que presenta”, expresaron sobre el estado de Daniel Osvaldo.

La familia de Daniel Osvaldo difundió un comunicado sobre su estado de salud
Daniel Osvaldo fue operado debido a una infección que le provocó un derrame pleural (Instagram)

Los familiares también cuestionaron la difusión de “muchas versiones erróneas y alarmantes sin chequear información”. En particular, rechazaron que el exjugador haya llegado al centro de salud en situación de indigencia, que le hayan extraído una parte del pulmón o que padezca complicaciones en las piernas.

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No es verdad que estaba o llegó en estado de indigencia”, sostuvieron. También negaron que su cuadro sea consecuencia del consumo de sustancias y solicitaron que los medios actúen con responsabilidad ante la información sobre la internación.

Les pedimos amablemente prudencia y empatía al difundir o replicar información, pensando siempre en que del otro lado hay seres queridos sufriendo”, concluyó la familia. Además, agradeció los mensajes de apoyo y destacó el trabajo del personal de salud pública que atiende al exfutbolista en Lavallol.

En diálogo con Infobae, el neumonólogo José Manuel Viudes definió que el derrame pleural aparece cuando un proceso infeccioso pulmonar no se resuelve y la inflamación llega a la pleura, la membrana que cubre el pulmón. “Se junta un líquido. Y cuando ese líquido se llena de pus se llama empiema y hay que drenarlo”, explicó en Infobae en Vivo al Amanecer.

Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona
La familia de Daniel Osvaldo rechazó las versiones sobre un presunto estado de indigencia

El médico indicó que este tipo de situación puede producirse como una complicación de una gripe o una neumonía. “Es un proceso que en el invierno, al final del invierno, es frecuente en los pacientes que tuvieron una gripe, luego una neumonía y esa neumonía no resolvió”, afirmó.

Días antes de ser internado, Daniel Osvaldo mantenía activa su carrera artística. Tenía previsto presentarse el 31 de octubre en el Café Berlín con su banda y conducía un ciclo de entrevistas para el diario Olé.

Con ciudadanía argentina e italiana, Osvaldo inició su trayectoria profesional en Huracán en 2005 y poco después continuó su carrera en Italia. Allí jugó en Atalanta, Lecce, Fiorentina y Bologna, antes de arribar al Espanyol de Barcelona. En el club catalán anotó 20 goles en 44 partidos, rendimiento que derivó en su transferencia a la Roma en 2011 por una cifra cercana a los 15 millones de euros.

En el equipo romano disputó 56 encuentros y convirtió 27 tantos, su mejor registro en un mismo club. Más tarde tuvo un paso por Southampton y actuó a préstamo en Juventus e Inter de Milán. Con la Juventus ganó la Serie A 2013-14.

El delantero regresó a la Argentina para jugar en Boca Juniors, donde obtuvo el torneo local y la Copa Argentina en 2015. Luego pasó por Porto, volvió brevemente al Xeneize y cerró su carrera en Banfield en 2020.

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