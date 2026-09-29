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Brian Sarmiento habló de su separación de Danelik: “Siempre me pegan, siempre soy el infiel”

El exfutbolista afirmó que el final de la relación entre ambos fue una decisión compartida, marcada por proyectos de vida diferentes

Brian Sarmiento afirmó que la separación con Danelik Galazán fue una decisión mutua (Video: Los Profesionales con Flor, El Nueve)
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Brian Sarmiento rompió el silencio sobre su separación de Danelik Galazán y apuntó contra las versiones que circularon en las últimas horas sobre los motivos de la ruptura. El exfutbolista, que compitió junto a la joven en Gran Hermano, aseguró que la decisión de terminar la relación fue mutua y explicó que ambos atraviesan un momento distinto en sus vidas, más allá de las especulaciones sobre una infidelidad de su parte.

Consultado por Los Profesionales con Flor (El Nueve) sobre el final del vínculo, el exjugador de Banfield y Newell’s fue contundente al remarcar que los objetivos personales de la expareja ya no coincidían. “Ya no conectábamos mucho a través del amor y lo mejor es, antes de hacerse daño, estar cada uno por su lado. Yo la quiero mucho, la amo mucho, pero en este caso no podemos seguir juntos porque cada uno busca distintas cosas y yo tengo que estar muy concentrado en esto”, explicó, en referencia a su actual etapa de entrenamiento profesional para pelear en Párense de Manos.

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Brian Sarmiento le responde a Santiago del Moro
Sarmiento desestimó que la diferencia de trece años de edad causara el fin de la relación

Ante la consulta sobre si la diferencia de edad, trece años entre ambos, había influido en la ruptura, Sarmiento lo descartó de plano. “No sé si es tanto la edad, sino que cuando uno no conecta más en estilo de vida o lo que sea, lo mejor es eso para no hacerse daño”, respondió. En ese mismo tramo de la entrevista, aprovechó para quejarse por la forma en que suele ser señalado públicamente cada vez que atraviesa una separación. “Siempre se me pega a mí. Siempre el infiel es Brian, el maltratador es Brian, el que no paga es Brian, el que no sé qué de las hijas. Siempre se puso de moda pegarle a Brian y ya hincha un poco las pelotas”, disparó.

La versión de una posible infidelidad había circulado en apenas se conoció la ruptura, aunque la propia Galazán salió a desmentirla a través de sus redes sociales. “Hace una semana que no estamos juntos, pero esa supuesta infidelidad no es real, simplemente no hubo más conexión”, escribió la joven en sus historias de Instagram, donde también explicó el motivo por el que trascendió la noticia. “Se ‘destapó’ todo esto porque yo lo dejé de seguir. Pero sí, soy de las personas que para seguir bloquea, borra cualquier rastro para estar bien”, agregó.

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Captura de pantalla de una publicación de Instagram con texto en blanco sobre fondo negro de la cuenta de danelikstar
Danelik Galazán negó las versiones de infidelidad en una publicación de Instagram

Galazán prefirió no profundizar en los motivos de fondo de la separación y cerró su descargo con un mensaje breve sobre su presente. “Yo estoy bien y voy para mejor, no quiero darle rosca al tema, no voy a hablar nada más que esto y no me pregunten porque yo voy para adelante, para atrás ni para tomar impulso”, sostuvo la exparticipante del reality de Telefe. Por su parte, Sarmiento había expresado en sus propias redes una definición similar sobre su momento actual. “Cuidarme es mi prioridad ante todo, hacerme respetar y amarme”, escribió el exfutbolista en una de sus historias de Instagram tras confirmarse la ruptura.

Durante la misma entrevista, Sarmiento también se refirió a la situación con sus hijas, luego de que en las últimas semanas circularan versiones sobre una deuda por cuota alimentaria. El exjugador aseguró que la cuestión ya se encuentra resuelta con ambas madres. “Estoy hablando con la madre de Frida, que es la más chiquita, que me va a venir a acompañar en la pelea. Y con el tema de la más grande, ya llegamos a un acuerdo, a un monto de plata que le tuve que pagar y ya está solucionado”, detalló, y remarcó su malestar frente a los cuestionamientos recibidos en redes sociales: “Todos los haters que ponen ‘pagá la cuota a tu hija’, cierren un poquito la boca”.

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