Milei nombró a Adolfo Cambiaso embajador extraordinario para promover el deporte argentino en el mundo

El presidente Javier Milei le entregó a Adolfo Cambiaso el decreto que lo designa Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ad honorem, durante el acto realizado en el Palacio Libertad.

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El presidente Javier Milei encabezó este martes en el Palacio Libertad un acto de reconocimiento al polista Adolfo Cambiaso y le entregó el decreto que lo designa Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ad honorem, con el cometido especial de promover el deporte argentino en el ámbito internacional. La ceremonia se realizó horas antes de que el mandatario viajara a Francia, donde participará esta semana de la Argentina Week, en París.

El Decreto 1116/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por Milei junto al canciller Pablo Quirno, destaca la trayectoria deportiva de Cambiaso, considerado uno de los principales referentes del polo a nivel mundial, y establece que su proyección internacional puede contribuir a difundir los valores del deporte argentino y a fortalecer la presencia del país en el exterior, en particular a través de esa disciplina.

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La norma dispone que, mientras dure el cometido especial, Cambiaso ostentará, con carácter ad honorem, la categoría de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, al solo efecto del rango protocolar. El texto aclara que la figura no implica su incorporación al cuerpo permanente del Servicio Exterior ni una embajada ante un país determinado, y que tampoco genera erogación presupuestaria para el Estado. El jinete deberá cumplir su función en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Según el decreto, el objetivo final es contribuir a incrementar las exportaciones de bienes y servicios, generar oportunidades de negocios y favorecer el desarrollo del turismo vinculado al polo.

Milei y Cambiaso posaron junto a otras autoridades presentes en la ceremonia de reconocimiento al polista, que también fue distinguido como ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante el acto, el mandatario sostuvo que “el polo es un deporte de reyes, pero casualmente lo dominamos quienes nunca tuvimos reyes” y remarcó que los cinco títulos mundiales obtenidos por el país lo ubican “indiscutiblemente en el primer lugar en el ranking mundial”. Milei agregó que “Cambiaso logró sobresalir incluso en un país de fenómenos, y por eso su mérito es doble”.

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El Presidente también subrayó la faceta empresarial del polista: “No le alcanzó con convertirse en el mejor jugador de polo de la historia, también se transformó en un empresario innovador, pionero en el desarrollo de la genética equina y criador de los caballos de polo más valiosos y competitivos del mundo”. Calificó la designación como “un honor” y precisó que la tarea consiste en “promover el polo y todo el deporte argentino, a fin de fortalecer la imagen y el posicionamiento internacional de la Argentina”. Cerró su discurso, de menos de dos minutos, con una frase dirigida al deportista: “Gracias por todo lo que hacés por el país, Adolfo. Gracias, Centauro”.

El apodo no fue improvisado. En 2024, el mandatario ya había comparado a Cambiaso con la criatura mitológica en un posteo en la red social X: “Si alguna vez te preguntaste por la existencia del centauro, si no es él, está muy cerca de serlo”. Milei se definió en el pasado como un “fanático, enfermo” del polo y del equipo La Natividad-La Dolfina, que integra el propio Cambiaso junto a sus hijos y sobrinos. El año pasado, el Presidente había asistido a la final del 132° Abierto Argentino de Polo en Palermo, donde recibió de manos del polista una camiseta del club antes de un encuentro posterior en la Casa Rosada.

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El presidente Javier Milei brindó un discurso en el Palacio Libertad, donde una pantalla proyectó la imagen de Adolfo Cambiaso junto a sus nuevos títulos protocolares.

Del acto participaron el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, y la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, quien entregó a Cambiaso la “Declaración de Ciudadano Ilustre” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esa distinción, de carácter exclusivamente local, requiere la aprobación de dos tercios del recinto legislativo. La ceremonia contó además con la presencia de referentes del PRO y de legisladores nacionales de distintos bloques.

Cambiaso, de 51 años, ocupa actualmente el tercer lugar del ranking de polo local y es una de las pocas figuras en la historia en alcanzar los 10 de handicap, tras jugar más de cien partidos en el Abierto de Palermo y anotar más de mil goles en esa competencia. Según datos del Comité Olímpico Argentino, el polista acumula 159 títulos obtenidos en siete países: 80 en Argentina, 42 en Estados Unidos, 26 en Reino Unido, seis en España, tres en Uruguay, uno en Francia y uno en Suiza.

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En 1996 fundó en su campo de Cañuelas el club La Dolfina, con el que obtuvo su primera Triple Corona en 2002, tras haber logrado la primera con Ellerstina en 1994. En 2010 recibió el premio Olimpia del Bicentenario por ser considerado el mejor polista de todos los tiempos. Desde 2020 comparte equipo con su hijo Poroto, y en 2025 sumó su quinta Triple Corona con La Natividad-La Dolfina, trofeo que recibió de manos del propio Milei.