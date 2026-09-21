Por qué Apple lanzó el iPhone Duo a pesar de que los teléfonos plegables tiene poco éxito

Dos teléfonos inteligentes plegables iPhone Duo exhiben sus acabados en tonos claro y oscuro sobre un fondo blanco. (Apple)

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Apple entró al mercado de celulares plegables con el iPhone Duo. Luego de años de espera por el ingreso de la marca en este tipo de modelos, en los que otras empresas llevan tiempo experimientando y consolidándose.

Este es el cambio de diseño más grande del iPhone en casi dos décadas, y llega con un precio de USD 1.999. Una decisión que resulta llamativa, según The New Yokr Times, porque los teléfonos plegables, no han logrado una adopción masiva. Son caros, incómodos de manejar y menos resistentes que un celular convencional. Aun así, la compañía decidió sumarse a un segmento que hasta ahora dominaban sus competidores.

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Cómo es la apuesta de Apple en los teléfonos plegables

El nuevo modelo se llama iPhone Duo, en referencia a sus dos pantallas. Cerrado, exhibe una pantalla exterior de 5,4 pulgadas que funciona como un teléfono rectangular tradicional. Al abrirlo, revela una pantalla interior de 7,6 pulgadas.

Ese diseño busca corregir uno de los principales reproches a los plegables anteriores: la pantalla interna del iPhone Duo mantiene la misma proporción de aspecto que las pantallas convencionales, algo que Apple destacó como diferencial frente a otros modelos del mercado.

A staff member attends to a customer near an advertisement for Apple's foldable smartphone iPhone Duo, at an Apple Store in Beijing, China September 18, 2026. REUTERS/Tingshu Wang

El dispositivo llegará en octubre y competirá directamente con el Galaxy plegable de Samsung, que cuesta USD 1.900. Apple aseguró además que la pantalla plegable de su nuevo modelo está compuesta por un material más resistente que el de sus competidores.

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Los teléfonos plegables representan menos del 2% del mercado de celulares a nivel global. Sin embargo, según la firma de investigación IDC, podrían ser el único segmento de la industria que crezca este año: sus ventas aumentarían un 12%, hasta 22,9 millones de unidades, impulsadas en gran parte por la llegada del iPhone Duo.

Por qué el mercado quiere un teléfono que se destaque

Los teléfonos plegables funcionan como una estrategia para reposicionar el segmento alto del mercado de celulares, un segmento donde los modelos rectangulares tradicionales se volvieron prácticamente indistinguibles entre sí, incluso al superar los 1.000 dólares.

La respuesta de Apple y sus competidores fue apostar por diseños atípicos y de precio elevado que funcionen como símbolo de estatus, siguiendo una lógica de consumo que ya utilizaron los fabricantes de televisores hace una década.

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FILE PHOTO: New Apple CEO John Ternus holds the new foldable iPhone Duo during Apple's event at the Steve Jobs Theater in Cupertino, California, U.S. September 9, 2026. REUTERS/Carlos Barria/File Photo

Nabila Popal, directora de IDC, explicó a The New York Times la lógica detrás de esa demanda. “Siempre que algo es exclusivo, limitado y lujoso, automáticamente la psicología del consumidor lo desea. Es como las carteras. ¿Por qué alguien compra una Chanel en vez de otra? No es por el cuero, es para demostrar que tiene una Chanel y que puede pagarla”, aseguró.

Ese patrón ya se vio en la industria televisiva. Cuando los televisores de alta definición se volvieron un producto común y cualquiera podía comprar uno grande y nítido por 500 dólares, marcas como Panasonic, LG y Sony probaron con pantallas curvas y tecnología 3D a 3.000 dólares. Esos modelos fracasaron, pero más adelante triunfaron los televisores OLED, con colores más precisos y precios superiores a los 1.000 dólares.

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Cuál es el verdadero valor de los celulares plegables

El iPhone Duo llega en un momento en el que los consumidores necesitan más motivos para renovar su celular, en medio de un incremento generalizado en el precio de los productos electrónicos.

Una escasez global de chips de memoria, impulsada por el auge de la inteligencia artificial, llevó a Apple a subir este año los precios de varios de sus productos, entre ellos Mac e iPad, hasta en un 29%. El iPhone 18 Pro costará 1.199 dólares, cien más que el modelo anterior.

The new foldable iPhone Duo is on display during Apple's event at the Steve Jobs Theater in Cupertino, California, U.S. September 9, 2026. REUTERS/Carlos Barria

Esa misma escasez de chips llevó a otras compañías a encarecer consolas de videojuegos y teléfonos. IDC proyecta que las ventas globales de celulares caerán un 17% este año, la baja anual más pronunciada registrada hasta ahora.

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Para reducir el grosor del dispositivo, Apple debió sacrificar componentes: el iPhone Duo no incorpora el sistema de cámaras avanzado del iPhone 18 Pro ni un escáner facial para desbloquear el equipo, y en su lugar utiliza un sensor de huellas digitales ubicado en uno de los laterales.

Dan Frommer, escritor de la publicación de investigación tecnológica The New Consumer, cuestionó desde hace tiempo la utilidad de los plegables, dado que gran parte del contenido digital, incluidos los videos verticales de TikTok e Instagram, se produce pensando en las pantallas rectangulares de los celulares convencionales. “Se han usado de esa manera durante 19 años”, señaló Frommer. “¿Para qué querrías realmente una pantalla grande y cuadrada?”.

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Pese a ese escepticismo, Frommer reconoció que no pudo resistirse a probar el dispositivo en una tienda. “Cuando Apple hace algo, tiene un atractivo que empuja a la gente a al menos ir a revisarlo”, afirmó.