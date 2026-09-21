La detención de un padre cubano deja a su hija de 14 años desamparada en Florida

Una adolescente permanece sentada sobre su equipaje en una playa de los Cayos de Florida mientras observa a sus padres separados por barreras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una adolescente cubana de 14 años quedó sin la presencia de ninguno de sus padres en Florida después de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo a su padre en los Cayos del estado, apenas meses después de haber deportado a su madre a México.

El caso, publicado por Univisión y recogido por medios cubanos, ilustra el alcance de una política migratoria entre cubanos con o sin antecedentes penales.

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La familia —Yanet Manzano, su esposo Andrés Miguel González y su hija adolescente— llegó por mar a los Cayos de Florida el 17 de marzo de 2023. Durante casi tres años convivieron sin mayores sobresaltos.

El quiebre llegó en noviembre de 2025, cuando Manzano fue detenida durante una parada de tránsito. ICE la mantuvo bajo custodia hasta febrero de este año, cuando fue deportada a México.

A principios de septiembre, González corrió la misma suerte: una parada de tránsito en los Cayos bastó para que quedara detenido.

La menor vive con familiares, pero su madre pide que la familia permanezca unida

La menor está bajo el cuidado de familiares y amigos en Florida. Manzano, desde México, describió a Univisión la angustia de su hija: “Ella como que se siente sola. Yo le doy fuerzas para que no se sienta sola, que ella está con familiares y amigos”.

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La madre pide que las autoridades permitan que su esposo y su hija permanezcan juntos en suelo estadounidense, aunque hasta ahora no ha recibido respuesta.

Un retrato familiar dividido en tres fragmentos ilustra el impacto de las deportaciones y la separación de familias en procesos migratorios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación de esta familia no es un caso aislado. El Instituto Cato documentó que, desde diciembre de 2024, las aprobaciones de tarjetas de residencia para cubanos cayeron un 99.8%, mientras que las detenciones de ciudadanos de la isla aumentaron un 463%. Según datos oficiales, más de 42,000 cubanos con órdenes de deportación definitivas permanecen pendientes de expulsión.

Más de 4,000 órdenes de deportación contra cubanos solo en Florida

La organización Human Rights Watch documentó que más de 6,000 cubanos fueron deportados a México durante el primer año de la administración Trump.

Una cuarta parte de los entrevistados no tenía antecedentes penales. El informe del Instituto Lemkin, publicado en septiembre de 2026, precisó que entre enero de 2025 y marzo de 2026 se ejecutaron alrededor de 4,353 deportaciones de cubanos hacia México como tercer país.

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Entre octubre de 2025 y junio de 2026, solo en Florida se emitieron más de 4,000 órdenes de deportación contra ciudadanos cubanos, según datos recogidos por USA Today, diario estadounidense.

Las detenciones no se limitan a personas con procesos penales: en julio de 2026, ICE arrestó a Arístides Fernández García al salir de una audiencia migratoria en Miami, con permiso de trabajo vigente hasta 2030 y una solicitud de asilo pendiente de resolución.

Cubanos deportados a África sin documentos ni libertad de movimiento

La política de terceros países fue más allá de México. En agosto, ICE envió a cubanos a la República Centroafricana, Liberia, Guinea Ecuatorial y Esuatini, entre otros destinos africanos.

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Yasmany Moreno de Armas llegó a Bangui el 1 de agosto de 2026 sin saber cuál era su destino: se enteró cuando el avión aterrizaba, tras cinco horas de vuelo, según informó CiberCuba.

El acuerdo entre Washington y la República Centroafricana fue firmado en mayo de 2026 e incluyó un pago de USD 85 millones. Los deportados permanecen recluidos sin libertad de movimiento ni documentos que acrediten su situación legal en esos países.

La ONU les provee alimentación, pero no ha resuelto su estatus.

Un tribunal federal de Misuri declaró ilegal la política de deportaciones a terceros países en febrero de 2026, al considerar que no garantiza notificación previa ni posibilidad de impugnar el traslado. Semanas después, una corte de apelaciones suspendió ese fallo mientras continúa el litigio. Por ahora, las deportaciones siguen en curso.

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El fin del programa CHNV eliminó la principal vía legal para los cubanos

El gobierno de Trump terminó el programa de parole CHNV al inicio de su segundo mandato, con lo que desapareció una de las entradas legales más utilizadas por cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.

La mayoría de los cubanos deportados a México carece de antecedentes penales por delitos violentos, según datos citados por Human Rights Watch y medios estadounidenses (Reuters/Daniel Becerril)

Aun quienes ingresaron por esa vía quedaron expuestos: un tribunal federal de Florida documentó en agosto el caso de un cubano que había entrado legalmente en 2023 mediante CBP One, recibido parole, solicitado ajuste bajo la Ley de Ajuste Cubano y sin antecedentes penales, pero que fue arrestado por ICE en julio de este año.

El caso de Manzano y González ilustra ese cambio con precisión. La familia había llegado por una ruta que durante décadas fue habitual para los cubanos —el mar, los Cayos— y durante más de dos años no tuvo mayores inconvenientes. Hoy, la madre está en México, el padre detenido y la hija de 14 años espera en Florida sin fecha de reunificación a la vista.

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