Por qué Anthropic retrasaría su salida a la bolsa hasta noviembr: su valor sería de 2 billones de dólares

Anthropic habría postergado su salida a bolsa de octubre a noviembre de 2026 para llegar al mercado con los resultados del tercer trimestre cerrados. (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

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Anthropic, la empresa detrás de Claude, habría decidido mover su salida a bolsa de octubre a noviembre de 2026. Así lo indican varios informes financieros, entre ellos uno de The Wall Street Journal, que citan a asesores y fuentes cercanas a la operación.

La cifra en juego es una valoración cercana a los 2 billones de dólares y una captación que podría llegar a los 100.000 millones.

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El cambio de calendario, todavía sin confirmación oficial, llegaría en un momento en el que la industria de la inteligencia artificial discute públicamente si el ritmo de desarrollo de estos sistemas debe frenarse.

Por qué Anthropic movió la fecha de su salida a bolsa

La razón principal que citan los informes es contable: noviembre le permitiría a Anthropic presentarse ante el mercado con los resultados del tercer trimestre ya cerrados. Eso le daría margen para sostener que el salto de ingresos visto en la primera mitad de 2026 no fue un fenómeno aislado, sino una tendencia consolidada.

Dario Amodei pidió supervisión independiente, evaluaciones externas y marcos regulatorios para la inteligencia artificial en medio del debate de seguridad que rodea a Anthropic.(REUTERS/Bhawika Chhabra/Archivo)

El aplazamiento de la salida a bolsa de Anthropic a noviembre responde, según fuentes citadas por medios financieros, a la necesidad de mostrar cifras del tercer trimestre y reforzar su posición frente a OpenAI, que lanzó en septiembre su modelo Astra. La operación podría valorar a la compañía en 2 billones de dólares.

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Fuentes familiarizadas con el proceso señalaron que la fecha de noviembre ya estaba contemplada antes de que se reactivara el debate público sobre seguridad en la industria. Es decir, el ajuste de calendario no habría sido una reacción improvisada a esa polémica, sino una decisión previa vinculada al calendario contable y competitivo.

Las cifras con las que Anthropic busca convencer al mercado

Los números que Anthropic pondría sobre la mesa son elevados. La facturación pasó de unos 4.700 millones de dólares en el primer trimestre de 2026 a más de 11.500 millones en el segundo. El gasto en infraestructura de computación también se disparó, de 3.400 millones a 5.600 millones en el mismo período.

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Pese a ese nivel de gasto, la compañía habría logrado en el segundo trimestre su primer resultado operativo ajustado positivo, aunque la propia dirección advirtió que esa rentabilidad no está garantizada para el resto del año.

Anthropic busca mostrar que el salto de ingresos de 2026 se consolidó tras pasar de 4.700 millones de dólares en el primer trimestre a más de 11.500 millones en el segundo. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La adopción empresarial también habría crecido con fuerza. Al cierre del segundo trimestre, unas 6.000 compañías gastaron más de 100.000 dólares en herramientas de Anthropic durante los últimos 12 meses, frente a las 1.500 de finales de 2025. Más de 1.000 clientes superaron el millón de dólares en gasto y más de 100 pasaron los 10 millones.

Inversores cercanos a la operación proyectan que los ingresos anualizados de Anthropic superarán los 110.000 millones de dólares hacia fin de año. Según esos mismos asesores, un eventual freno en el ritmo de lanzamiento de nuevos productos no afectaría de forma sustancial esa cifra, porque la cartera actual ya sería altamente rentable.

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El debate de seguridad que rodea la operación

El calendario de Anthropic coincide con un debate más amplio sobre los riesgos del desarrollo acelerado de la inteligencia artificial. El consejero delegado Dario Amodei planteó públicamente en su blog que las empresas del sector necesitan supervisión independiente, evaluaciones externas y marcos regulatorios que trasciendan a cada compañía.

Esa postura recibió el respaldo de Sam Altman, de OpenAI, y de Elon Musk, de xAI. Altman afirmó: “Comprometernos a tener evaluadores independientes con acceso similar al de los empleados es una gran idea, y haremos lo mismo”.

La adopción empresarial de Anthropic creció con fuerza, con unas 6.000 compañías que gastaron más de 100.000 dólares en sus herramientas durante los últimos 12 meses.(REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

El debate se intensificó tras las declaraciones de Jacob Coxon, un exinvestigador de Anthropic, quien advirtió que la humanidad podría enfrentar una amenaza existencial si la industria no frena su avance.

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“No es en absoluto una exageración decir que las personas involucradas tanto en la fundación de estas empresas como en el desarrollo de la tecnología creen que existe una posibilidad de extinción humana”, aseguró Coxon.

Cómo sería la competencia con OpenAI

El calendario de noviembre pondría a Anthropic en competencia directa por la atención de los inversores con OpenAI, que busca una valoración superior a 1,2 billones de dólares en nuevas conversaciones de financiación y habría captado más de 120.000 millones de dólares en su última ronda.

OpenAI, por su parte, pospuso su propia salida a bolsa hasta 2027. Algunos inversores de Anthropic temen que una nueva megaoperación de su rival absorba liquidez del mercado antes de que la compañía de Claude logre cotizar.

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