Todos los celulares que se quedan sin WhatsApp a partir del 30 de septiembre de 2026

WhatsApp es una de las plataformas que más se usan para la comunicación a distancia. (Foto: EFE/EPA/IAN LANGSDON/Archivo)

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WhatsApp, la plataforma de Meta, dejará de ser compatible con una serie de celulares Android y iPhone que no sean compatibles con los requisitos técnicos que exige la aplicación que son Android versión 6 en adelante y iOS 15.1.

La modificación afecta a dispositivos que ya no pueden instalar actualizaciones de sistema. En esos casos, los usuarios pueden perder la posibilidad de actualizar, descargar o abrir WhatsApp con normalidad.

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Antes de cambiar de teléfono, conviene realizar una copia de seguridad de las conversaciones, fotos, videos y documentos para restaurarlos después en un dispositivo compatible.

Qué celulares Android no son compatibles con la app de WhatsApp

WhatsApp solo funciona en teléfonos con Android 6 o versiones posteriores. La medida deja fuera a los celulares que permanecen en Android 5.1, Android 5.0 o ediciones anteriores del sistema operativo, siempre que el fabricante no ofrezca una actualización oficial disponible.

Los propietarios de teléfonos antiguos deben revisar la versión de Android instalada antes de perder acceso a la aplicación. (Foto: Europa Press)

Entre los modelos que pueden quedar afectados figuran el Samsung Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core y Galaxy Trend Lite. Entran en ese grupo el Moto G y el Moto E de primera generación.

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Asimismo, en la lista de teléfonos antiguos aparecen varios modelos de LG, entre ellos Optimus G, Optimus L5, Optimus L7, Optimus F7, Lucid 2, Nexus 4 y G2 Mini. Muchos de estos celulares no pueden superar Android 5.1, así que quedaron por debajo del requisito actual de WhatsApp.

En el caso de Sony, el Xperia Z y el Xperia SP pueden requerir una revisión inmediata. El Xperia Z2, en cambio, recibió Android 6 en algunos mercados, así que no debería quedar fuera si tiene instalada esa versión o una posterior.

WhatsApp exigirá iOS 15.5 o una versión posterior en los iPhone a partir del 30 de noviembre de 2026. (Foto: REUTERS/Stephane Mahe/File Photo)

Cuáles iPhone perderán el acceso a WhatsApp

WhatsApp mantendrá el soporte para iPhone con iOS 15.1 o posterior hasta el 30 de noviembre de 2026. Desde esa fecha, la plataforma requerirá iOS 15.5 como versión mínima para continuar operativa.

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La modificación alcanza a los iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c y iPhone 5, que no pueden instalar iOS 15.5. Los modelos más antiguos de esa lista ya quedaron fuera de iOS 15.1, mientras que los iPhone 6 y 6 Plus finalizaron su ciclo de actualizaciones en iOS 12.

Qué pasa cuando un teléfono deje de recibir soporte de WhatsApp

La falta de compatibilidad no siempre implica que la aplicación deje de funcionar de un día para otro. WhatsApp suele avisar a los usuarios antes de retirar el soporte del sistema operativo y envía recordatorios para que actualicen el software o cambien de dispositivo.

La falta de actualizaciones puede provocar problemas para enviar mensajes, recibir archivos o hacer llamadas en WhatsApp. (Foto: Europa Press)

Con el tiempo, un teléfono fuera de los requisitos puede dejar de recibir nuevas versiones desde Google Play Store o App Store. Pueden aparecer problemas al verificar el número, iniciar sesión, enviar mensajes, recibir archivos o realizar llamadas y videollamadas.

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Cuando la aplicación ya no se puede actualizar ni utilizar, la única alternativa práctica es migrar la información a un teléfono que admita la versión exigida.

Cómo evitar la pérdida de chats, fotos y archivos guardados en WhatsApp

El primer paso consiste en verificar el sistema operativo. En los teléfonos con Android, la información suele estar en Configuración, dentro de “Información del teléfono” o “Acerca del dispositivo”. En los iPhone, se debe ingresar a Configuración, luego a General y finalmente a Actualización de software.

El respaldo de WhatsApp se configura desde Ajustes, Chats y Copia de seguridad, con Google Drive o iCloud. (Foto: WhatsApp)

Si el dispositivo no admite una actualización, la pauta general es crear cuanto antes una copia de seguridad desde WhatsApp. El procedimiento se encuentra en Ajustes, Chats y Copia de seguridad. En Android, el respaldo se asocia con Google Drive; en iPhone, con iCloud.

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La copia de seguridad permite recuperar conversaciones, imágenes, videos y documentos al instalar la aplicación en un celular nuevo.

La actualización de requisitos responde a revisiones periódicas de WhatsApp sobre los sistemas operativos que admite. La empresa señala que los teléfonos más antiguos pueden carecer de actualizaciones de seguridad y de las funciones técnicas necesarias para ejecutar la aplicación.