Sociedad

Santiago del Estero: una nena de 4 años sufrió quemaduras en manos, piernas y abdomen tras un accidente doméstico

La niña se encontraba junto a su madre cuando el fuego se propagó por su cuerpo tras un incidente con alcohol etílico y un encendedor

Centro Provincial de Salud Infantil (Cepsi) Eva Perón (Foto: Google Maps)
El hermano de 6 años de la niña habría accionado un encendedor cerca de sus manos, lo que desató el fuego de inmediato (Foto: Google Maps)
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Una nena de 4 años terminó en el hospital con quemaduras en varias partes del cuerpo después de un accidente doméstico que ocurrió en Cañada del Monte, localidad de la provincia de Santiago del Estero.

La menor se encontraba junto a su madre, V.Y.G., de 41 años, cuando ocurrió el episodio, alrededor de las 17 horas. Según el relato que Gallardo aportó a las autoridades, la niña manipulaba una botella de alcohol etílico mientras se quitaba el esmalte de las uñas.

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En ese momento, su hermano de 6 años accionó un encendedor cerca de sus manos. El contacto entre la llama y el líquido inflamable fue suficiente para que el fuego se propagara de inmediato.

Las quemaduras alcanzaron ambas manos, las piernas y parte del abdomen de la menor. Dado el cuadro, fue trasladada de urgencia al CIS Termas, donde la profesional interviniente realizó las primeras curaciones y dispuso el vendaje de las zonas afectadas.

Sin embargo, por las características y extensión de las lesiones, se resolvió su derivación al CEPSI (Centro de Especialidades Pediátricas de Santiago del Estero), en la capital provincial, para continuar con una atención más específica.

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En el marco de las actuaciones judiciales, personal de la Subcomisaría de Vinará, dependiente del Departamento de Seguridad N.º 6, intervino en el lugar. Por orden del fiscal Gustavo Montenegro, se secuestraron la botella de alcohol y el encendedor involucrados en el hecho, y se tomaron fotografías del escenario.

El objetivo, según consta en las actuaciones, es establecer con precisión las circunstancias en que se produjo el accidente. La investigación sigue su curso con las diligencias dispuestas por Montenegro.

Almorzaba junto a sus hijos, se atragantó y murió al llegar al hospital

Una mujer se atragantó durante el almuerzo, su vecino la llevó al hospital y falleció minutos después
(Foto: Diario Panorama)

El domingo anterior al caso de la menor con quemaduras, otro episodio trágico se convirtió en un momento de pánico para una familia de la localidad de Sumampa, en la provincia de Santiago del Estero. Vanina Soledad Sosa, de 30 años, se atragantó mientras almorzaba con sus hijos, se le obstruyeron las vías respiratorias y terminó muriendo.

El episodio tuvo lugar alrededor de las 13.30 en el domicilio de Sosa. La mujer compartía el almuerzo con su madre y sus dos hijos menores de edad —un varón de 11 años y una nena de 6— cuando, en medio de la comida, un alimento le provocó una obstrucción de las vías respiratorias y provocó la desesperación en la familia.

Ante la gravedad de la situación, los menores salieron corriendo del inmueble en busca de ayuda. Sus pedidos de auxilio fueron escuchados por un vecino, quien acudió al lugar y, al advertir el estado en que se encontraba la mujer, la trasladó de inmediato en su vehículo particular hasta el hospital de Sumampa.

Sosa ingresó al nosocomio en estado crítico. El personal de guardia la recibió de inmediato y comenzó con las maniobras de desobstrucción y reanimación cardiopulmonar para intentar recuperar sus signos vitales. Pese a la rapidez del traslado y a los procedimientos realizados por los profesionales de la salud, la mujer no respondió y su fallecimiento fue constatado pocos minutos después de su llegada al centro asistencial.

Tras conocerse el desenlace, efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 33 de Sumampa, dependiente de la Seccional 15 de Ojo de Agua, se hicieron presentes en el hospital. Los policías se entrevistaron con los familiares de la víctima e iniciaron las actuaciones de rigor para establecer las circunstancias del fallecimiento. El caso fue caratulado inicialmente como muerte natural, mientras se aguardaba la certificación médica del deceso para avanzar con las medidas judiciales correspondientes.

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