Barby Franco y Fernando Burlando despidieron a su perrita de 17 años: “Volá alto, Shiva, te vamos a extrañar”

La modelo compartió imágenes de la mascota junto a Sarah y recordó que la acompañó durante el embarazo y los primeros años de crianza en el día a día familiar

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La muerte de Shiva, la perrita de 17 años de Barby Franco y Fernando Burlando, provocó un profundo dolor en la familia, que la despidió con mensajes y fotografías compartidos en las redes sociales.

La modelo comunicó la noticia el sábado 20 de septiembre con una serie de imágenes que reunieron distintos momentos de Shiva junto a los integrantes de la familia. Entre ellas incluyó una foto de la perrita al lado de Sarah cuando era recién nacida, una escena que eligió para reflejar el lugar que tuvo en la vida cotidiana de la niña desde sus primeros días.

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La muerte de Shiva, la perrita de 17 años de Barby Franco y Fernando Burlando, fue comunicada por la familia en redes sociales

Barby Franco expresó su despedida con un mensaje breve dirigido a la mascota: “Volá alto, Shiva, te vamos a extrañar. Gracias por tu amor incondicional”. La publicación generó reacciones de afecto de sus seguidores, que acompañaron a la familia ante la pérdida.

La presencia de Shiva durante el embarazo y la crianza de Sarah

Barby Franco acompañada por Shiva durante su embarazo

Franco recordó, en sus historias, que Shiva estuvo presente durante su embarazo y la crianza inicial de su hija. Según relató, la perrita compartió los primeros años de Sarah y construyó una relación particular con ella, por lo que su ausencia tiene un significado especial para todo el entorno familiar.

La modelo también difundió una imagen en la que Shiva aparece junto a otras dos mascotas. Con esa imagen, recordó a los animales que ya no están y escribió: “Ahora sí, ya están juntas. Jueguen, corran y ladren como lo hacían”. Con esa frase, la conductora vinculó la despedida actual con recuerdos de otros compañeros de la familia.

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A sus 17 años, Shiva formaba parte de la rutina de Franco y Fernando Burlando. Las fotos publicadas por la modelo muestran distintas etapas de esa convivencia, desde el embarazo hasta el nacimiento y crecimiento de Sarah. La pareja suele incluir a sus animales en los contenidos que comparte en sus cuentas personales.

La despedida de Fernando Burlando

La familia homenajeó a Shiva en Instagram con mensajes personales y no informó las circunstancias de la muerte ni una despedida privada

Horas después del mensaje de Franco, Burlando publicó su propio texto para despedir a Shiva. El abogado describió la tristeza que le provocó la pérdida y se refirió a la mascota como una presencia constante en su vida. “Me duele mucho el corazón”, escribió en sus redes.

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El letrado definió a Shiva como “mi compañera, mi seguidora” y recordó el afecto que recibía de ella. En su mensaje, señaló que la perrita sostuvo ese vínculo a lo largo de los años, más allá de las características de su personalidad y de la dinámica de la familia.

“Hoy se fue una parte mía. Destrozado te despido. Sos nuestro ángel. Seguimos juntos”, escribió Burlando al final de su publicación. Sus palabras se sumaron a las imágenes de Franco y dejaron registro de la importancia que Shiva tenía para ambos.

Las imágenes de Shiva en las cuentas de Instagram

Barby Franco posa junto a su bebé y su perro en un mensaje difundido tras el fallecimiento de la mascota

La noticia se conoció a través de las cuentas personales de Franco y Burlando, que eligieron imágenes familiares para recordar a Shiva. Las fotografías no solo muestran a la mascota junto a ellos, sino también con Sarah y con otros perros que formaron parte del hogar.

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Franco cerró su recuerdo con la certeza de que Shiva será extrañada, mientras que Burlando expresó que la siente como una parte de sí mismo. Las publicaciones quedaron como el último homenaje de la familia a una mascota que los acompañó.

La modelo también publicó una foto de Shiva con otras mascotas de la familia y vinculó la despedida con recuerdos de animales que ya no están

La secuencia de publicaciones permitió reconstruir la cercanía de Shiva con cada integrante del hogar. En las imágenes, la perrita aparece en situaciones familiares y junto a Sarah, a quien acompañó desde sus primeros días. Tanto Franco como Burlando eligieron recordar ese recorrido con mensajes personales, sin brindar detalles sobre las circunstancias de la muerte ni informar si habrá una despedida privada.

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