Disney+ ahora tendrá publicidad en todos sus planes de pago: series y películas con promociones

En el plan Estándar con anuncios, la publicidad se integra directamente dentro de la reproducción de películas y series. DISNEY

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Disney+ ha actualizado sus condiciones de servicio para especificar que todos sus planes de pago, sin excepción, podrán mostrar publicidad en forma de contenido promocional, patrocinios y anuncios antes o después de la reproducción.

La plataforma mantiene la posibilidad de pagar para evitar los cortes publicitarios dentro de las películas y series con sus planes Estándar y Premium, aunque la novedad radica en que ninguna suscripción queda completamente libre de publicidad.

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La medida no implica que todos los usuarios verán el mismo tipo de anuncios. La diferencia sigue estando en el formato y el momento en que aparece esa publicidad, según el plan contratado.

El comunicado de Disney+ señala textualmente: “Disney+ también ofrece planes para ver películas y series sin interrupciones publicitarias". REUTERS/Dado Ruvic

Qué cambia en las condiciones de Disney+ sobre publicidad

Según explica la compañía en su página oficial, independientemente de la suscripción elegida, todos los planes mostrarán algún tipo de publicidad. Lo que varía es la modalidad en la que se presenta.

El comunicado de Disney+ señala textualmente: “Disney+ también ofrece planes para ver películas y series sin interrupciones publicitarias: Disney+ Estándar y Disney+ Prémium. No obstante, pueden incluir contenido promocional limitado, anuncios o promociones antes o después de la reproducción de contenidos, clips y tráileres de contenidos, productos y servicios de Disney, además de contenido patrocinado o de otras marcas”.

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La misma nota añade que los eventos en directo o especiales, incluidas las reposiciones, pueden incorporar pausas publicitarias o mensajes comerciales, más allá del plan que tenga contratado el usuario.

Según explica la compañía en su página oficial, independientemente de la suscripción elegida, todos los planes mostrarán algún tipo de publicidad. REUTERS/Dado Ruvic

Diferencias entre plan Estándar con anuncios y planes sin interrupciones

En el plan Estándar con anuncios, la publicidad se integra directamente dentro de la reproducción de películas y series, con cortes durante el propio contenido.

En cambio, los planes Estándar y Premium sin anuncios contemplan publicidad antes o después del contenido, junto con tráilers, clips, patrocinios y mensajes de marcas. También pueden incluir publicidad en canales, contenidos en directo o en diferido y eventos especiales.

Esto significa que pagar la suscripción más cara no garantiza una experiencia completamente libre de publicidad, aunque sí mantiene la promesa de que las películas y series no tendrán cortes publicitarios dentro de su reproducción. La página de Disney+ conserva esa indicación para ambos planes premium.

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Disney+ ha incorporado una restricción adicional en sus términos de servicio. REUTERS/Dado Ruvic

Planes infantiles y restricciones sobre el bloqueo de anuncios

Los planes infantiles o Júnior son la excepción dentro de este nuevo esquema: no incluyen publicidad de ningún tipo, según las condiciones actualizadas de la plataforma.

Por otro lado, Disney+ ha incorporado una restricción adicional en sus términos de servicio: queda prohibido bloquear o eliminar la publicidad del servicio mediante cualquier herramienta o método externo.

La compañía se reserva además la posibilidad de restringir o suspender el acceso a la cuenta de aquellos usuarios que incumplan estas condiciones, lo que convierte el uso de bloqueadores de anuncios en un motivo válido de sanción dentro de la plataforma.

La compañía se reserva además la posibilidad de restringir o suspender el acceso a la cuenta de aquellos usuarios que incumplan estas condiciones. DISNEY

Disney+ introduce una herramienta para que elijas qué ver sin perder tiempo

Disney+ ha lanzado globalmente Playlists, una funcionalidad diseñada para ofrecer una experiencia de reproducción continua mediante la agrupación de películas y episodios bajo temáticas específicas. La herramienta ya se encuentra habilitada para todos los suscriptores y se puede acceder a ella tanto desde la pantalla principal como desde diversas secciones de la interfaz.

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El propósito principal de esta función es erradicar la sobrecarga de elección, permitiendo a los usuarios reducir el tiempo de búsqueda y agilizar la selección de contenidos. En lugar de elegir títulos de forma individual, la plataforma ofrece listas organizadas por género, franquicia, personaje o estado de ánimo.

Una vez finalizada una pieza audiovisual, el sistema reproduce automáticamente la siguiente; incluso, algunas listas incorporan una opción de reproducción aleatoria que varía la dinámica habitual de consumo.

Disney+ ha lanzado globalmente Playlists, una funcionalidad diseñada para ofrecer una experiencia de reproducción continua. REUTERS/Dado Ruvic

El catálogo de recopilaciones abarca una oferta diversa. Incluye selecciones por géneros —como acción, aventura o comedias románticas— y por estudios o productoras, entre los que destacan Pixar y Dreamworks. Asimismo, se integran listas dedicadas a personajes y franquicias populares como Mickey y sus amigos, Bluey, Modern Family, Family Guy, además de categorías de terror y comedia en vivo.

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A pesar de añadir este flujo continuo de contenido, la actualización no restringe el control del usuario sobre la plataforma. Las funciones tradicionales de navegación se mantienen intactas, por lo que es posible pausar, retroceder, avanzar o saltar títulos en cualquier momento.