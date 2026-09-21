República Dominicana prevé exportar tierras raras en 2028 tras medir y procesar sus reservas

Los estudios metalúrgicos, logísticos, económicos y ambientales definirán qué parte de las tierras raras puede extraerse con viabilidad técnica y económica. / (Presidencia de la República Dominicana)

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Luis Abinader anunció que República Dominicana podría realizar su primera exportación de tierras raras en 2028, tras concluir la determinación de sus reservas, desarrollar tecnología de refinación y avanzar en la industrialización de los depósitos descubiertos hace tres años.

El mandatario de la nación presentó esa proyección durante la Cumbre Anual Concordia 2026, celebrada el lunes en Nueva York, informó la Presidencia de la República Dominicana.

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El país trabaja desde 2022 con el Gobierno de Estados Unidos para investigar los recursos hallados y prevé conocer el volumen de las reservas hacia finales de este año. Abinader sostuvo que el material identificado en territorio dominicano tiene una pureza superior a los yacimientos del sur de China, considerados de buena calidad.

La República Dominicana ya cuenta con una gran mina de oro que genera exportaciones por cientos de millones de dólares. El Gobierno busca trasladar esa capacidad minera hacia una cadena de mayor valor agregado para los minerales críticos, cuya demanda está vinculada con diversas tecnologías.

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La refinación, el principal desafío para las tierras raras

El presidente Luis Abinader condicionó esa meta a la definición de las reservas, el desarrollo de procesos de refinación y la industrialización de los yacimientos identificados hace tres años, según la Presidencia (Foto cortesía Presidencia de la República)

Abinader participó en la sesión “Desde la base: construyendo cadenas de suministro de minerales críticos en las Américas”, junto a José Manuel Restrepo, vicepresidente de Colombia; Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, organismo regional de financiamiento con sede en Washington; e Ishaan Tharoor, de The New Yorker, revista estadounidense.

El mandatario explicó que la alta concentración de la refinación de tierras raras en China representa el mayor obstáculo para que otros países puedan procesar estos recursos de manera competitiva. Para avanzar en ese proceso, el Gobierno creó la Empresa Minera Dominicana (Emidom), una compañía 100% pública con un consejo integrado por empresarios locales y una dirección con experiencia internacional en geología.

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La empresa apunta a realizar el próximo año una prueba de refinería con una tecnología especial. Abinader expresó: “Estamos muy esperanzados de que el próximo año tengamos un test de la refinería con una tecnología especial”.

El presidente recordó que República Dominicana firmó en 2022 un acuerdo con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos para recibir apoyo en la investigación y el desarrollo de estos depósitos. El trabajo incluye definir tanto la cantidad como la calidad de los minerales, además de identificar la tecnología necesaria para explotarlos y refinarlos.

Los minerales críticos son estratégicos porque intervienen en tecnologías cuya cadena de suministro depende de materiales específicos. Dentro de ese grupo, las tierras raras figuran entre los recursos con mayor importancia para el desarrollo industrial, según planteó Abinader durante el encuentro.

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El presidente Luis Abinader informó en Nueva York que el país debe definir sus reservas, desarrollar procesos de refinado y concluir avances tecnológicos antes de iniciar las ventas al exterior (Foto cortesía Presidencia de la República)

El acuerdo sobre minerales críticos contempla un precio mínimo para evitar que prácticas de dumping u otras acciones impidan producirlos en condiciones competitivas. El mandatario consideró que el mecanismo puede ayudar al mundo occidental a desarrollar estos materiales en América Latina, África y Norteamérica.

El jefe de Estado advirtió que el resultado no será inmediato y señaló que el desafío tecnológico requiere una planificación para el corto, mediano y largo plazo. También prevé una mayor participación financiera de gobiernos y empresas privadas, mediante inversiones, acuerdos de compra futura y otros instrumentos de largo alcance.

Financiamiento y cooperación para las cadenas regionales

Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, respaldó el planteamiento de Abinader sobre las dificultades de agregar valor a las cadenas de suministro. El organismo ofreció financiamiento, conocimiento, cooperación técnica y capacidad de convocatoria para impulsar el desarrollo de minerales críticos en América Latina y el Caribe.

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“Estamos ahí para ayudar. Estamos ahí para poner a disposición todos nuestros instrumentos: financiamiento, conocimiento, cooperación técnica y capacidad de convocatoria”, afirmó Goldfajn.

El presidente del BID señaló que la región enfrenta una gran demanda y una oportunidad para transformar sus recursos en empleo y prosperidad. Para conseguirlo, consideró necesario contar con condiciones adecuadas, tecnología, financiamiento de largo plazo, acuerdos de compra futura e incentivos.