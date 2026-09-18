Cuándo comprar el iPhone Duo, el primer teléfono plegable de Apple de la historia

El iPhone Duo se convirtió en el primer teléfono plegable de Apple. (Apple)

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Muchos entusiastas de Apple buscaban asegurar su unidad del iPhone Duo, el celular plegable de Apple, al inicio de la venta de los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, pero deberán esperar a las fechas de reserva oficial programadas para mediados de octubre de 2026.

Fecha oficial de disponibilidad del plegable iPhone Duo

Es importante que los usuarios interesados no confundan el lanzamiento del iPhone 18 Pro con el del plegable. Según ha confirmado Apple, el iPhone Duo no estará disponible para su compra inmediata junto con los modelos tradicionales.

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El proceso comenzará con un periodo de reserva o preventa que iniciará el 16 de octubre de 2026. Posteriormente, los usuarios podrán adquirir el dispositivo en los puntos de venta oficiales a partir del 23 de octubre de 2026.

Con estas fechas, Apple asegura que los interesados tengan el tiempo necesario para conocer las capacidades de su primer plegable, que además integra iOS 27, un sistema operativo adaptado para aprovechar el espacio extendido, incluyendo capacidades de multitarea como Split View para trabajar con dos aplicaciones simultáneamente.

El creador de contenido IShowSpeed se toma una fotografía estilo autorretrato mientras saca la lengua junto a un grupo de personas. ((Instagram: ishowspeed))

El iPhone Duo llega al mercado con una autonomía optimizada, con hasta 31 horas de reproducción de video en su pantalla interna, que suena bien para el uso cotidiano especialmente de profesionales que hacen varias tareas al tiempo.

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Un diseño que redefine la experiencia móvil con el plegable iPhone Duo

El iPhone Duo representa un avance significativo en el diseño de Apple, combinando una pantalla exterior Super Retina XDR de 5,4 pulgadas, ideal para el uso con una sola mano, con una pantalla interior de 7,6 pulgadas al desplegarse. Esta última, un 50 % más grande que la del iPhone 18 Pro Max, ofrece un lienzo inmersivo para la productividad y el entretenimiento.

La durabilidad ha sido un eje central en su construcción, utilizando grado 5 de titanio para una estructura sólida y elegante. Además, su bisagra de precisión, fabricada con más de 100 componentes, garantiza un cierre seguro y una apertura fluida. La pantalla interior cuenta con un recubrimiento de polímero avanzado, diseñado para soportar el pliegue diario y minimizar la visibilidad de la marca central.

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El iPhone Duo generó expectativa entre los usuarios, pero Apple aclaró que el plegable no está disponible para compra inmediata. (REUTERS/Carlos Barria)

La optimización del software es una de las grandes apuestas de Apple, permitiendo que aplicaciones de terceros como Netflix, Zoom y Slack aprovechen el formato plegable para ofrecer experiencias inmersivas. Los desarrolladores ya cuentan con nuevas herramientas en los SDKs y soporte en Xcode para adaptar sus interfaces. Por ejemplo, en Netflix, los usuarios pueden navegar por clips en la pantalla exterior o desplegar el dispositivo para disfrutar de un entorno visual mucho más amplio y envolvente en la pantalla principal.

Para complementar esta versatilidad, el dispositivo incorpora Siri AI, una versión avanzada del asistente inteligente integrada con Apple Intelligence. Este sistema permite a los usuarios interactuar de manera más natural, obteniendo respuestas basadas en el contexto personal o realizando tareas complejas con solo describirlas.

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Además, las mejoras en procesamiento fotográfico, como Spatial Reframing y las funciones de Safari para monitorear actualizaciones en tiempo real, convierten al iPhone Duo en un centro inteligente de alta seguridad. Gracias al procesamiento local y Private Cloud Compute, la privacidad sigue siendo la piedra angular de esta generación.

El iPhone Duo integra el chip A20 Pro, el mismo que impulsa la línea Pro. EFE/ Angel Colmenares

Rendimiento y fotografía de nueva generación con iPhone Duo

En su interior, el iPhone Duo integra el chip A20 Pro, el mismo que impulsa la línea Pro, permitiendo un rendimiento hasta un 35% superior en multitarea y cargas de trabajo exigentes de inteligencia artificial. Este procesador está respaldado por un avanzado sistema térmico y una arquitectura que gestiona ambas pantallas simultáneamente.

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El sistema de cámaras, de 48 megapíxeles, introduce experiencias únicas gracias a su diseño plegable. Con funciones como Duo Preview, los usuarios pueden utilizar la pantalla exterior para guiarse al tomar selfies con las cámaras traseras, mientras que el nuevo Siri Camera mode permite que la inteligencia artificial analice escenas en tiempo real para capturar la toma perfecta automáticamente.