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El emotivo recuerdo de Puli Demaría por los diez años de la muerte de su exmarido: “Nuestros hijos se hicieron hombres”

La empresaria y DJ publicó una carta y fotografías en Instagram dedicadas a Matías Corti Maderna, el padre de sus hijos Sylvestre y Santos

Pampita acompañó el homenaje de su amiga Puli Demaria con un emoji de corazón en Instagram
Pampita acompañó el homenaje de su amiga Puli Demaria con un emoji de corazón en Instagram
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Puli Demaria, DJ y amiga íntima de Pampita, recordó este fin de semana a Matías Corti Maderna, padre de dos de sus hijos, al cumplirse diez años de su fallecimiento. A través de un extenso mensaje publicado en su cuenta de Instagram, la empresaria reflexionó sobre el paso del tiempo y el modo en que la ausencia se transformó en una presencia distinta dentro de su familia.

“Diez años. Y elijo recordarte así”, comenzó en el posteo, acompañado de una serie de fotos de Corti Maderna. “Me cuesta escribirlo porque, aunque el calendario diga que pasó tanto tiempo, hay ausencias que no se miden en años”, agregó la DJ, en un texto que combinó la nostalgia por lo vivido con el reconocimiento del crecimiento de sus hijos durante esta última década.

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Puli Demaria recordó a Matías Corti Maderna a diez años de su fallecimiento con un mensaje en Instagram
Puli Demaria recordó a Matías Corti Maderna a diez años de su fallecimiento con un mensaje en Instagram

En ese sentido, Demaria dedicó buena parte de su mensaje a describir la evolución de Sylvestre y Santos, los dos hijos que tuvo junto a Corti Maderna. “En estos diez años pasó una vida entera. Nuestros hijos crecieron, se hicieron hombres, atravesaron sus propias alegrías, aprendizajes y búsquedas, y qué orgullo ver en quiénes se están convirtiendo”, expresó la empresaria, quien remarcó el vínculo que sus hijos continúan manteniendo con la memoria de su padre.

La publicación también incluyó una reflexión sobre cómo el paso del tiempo modificó la forma en que la DJ procesa la pérdida. “Hoy siento nostalgia por lo que fue y un amor inmenso, porque hay personas que siguen habitándonos para siempre. Aprendí que el tiempo transforma. Que la ausencia, con los años, puede convertirse en recuerdo, en una señal, en una parte de nuestros hijos o en una presencia difícil de explicar”, escribió Demaria, en un tramo que sintetizó el proceso personal que atravesó desde la muerte de su expareja.

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Puli Demaria destacó el crecimiento de Sylvestre y Santos, los dos hijos que tuvo con Corti Maderna
Puli Demaria destacó el crecimiento de Sylvestre y Santos, los dos hijos que tuvo con Corti Maderna

Hacia el final del mensaje, la empresaria optó por un tono más directo y cercano, alejado de las formulaciones más elaboradas del resto del texto. “Hoy no quiero buscar palabras perfectas. Solo quiero decir que pasaron diez años, que seguís formando parte de nuestra historia y que hay un lugar que siempre va a ser tuyo”, sostuvo, antes de cerrar la publicación con una frase breve dirigida a Corti Maderna. “Te extrañamos, Mati”, concluyó, con un emoji de corazón.

La publicación generó una amplia repercusión entre el círculo cercano de la DJ, que se manifestó a través de likes y comentarios de apoyo. Entre las primeras reacciones se destacó la de Pampita, amiga histórica de Demaria, quien respondió con un emoji de corazón. También se sumaron mensajes de otras figuras vinculadas al ambiente del espectáculo, como Anamá Ferreira, Cale Ruggeri, Agustina Albertario y Sabrina Garciarena, entre otros perfiles que acompañaron el posteo con gestos de cariño.

La DJ y empresaria afirmó que la ausencia de Matías Corti Maderna se transformó en una presencia distinta dentro de su familia
La DJ y empresaria afirmó que la ausencia de Matías Corti Maderna se transformó en una presencia distinta dentro de su familia

Corti Maderna se suicidó una década atrás, en un episodio que representó uno de los momentos más difíciles en la vida de Demaria, tras . En aquel entonces, la empresaria debió afrontar el desafío de sostener la crianza de sus dos hijos, todavía pequeños, mientras atravesaba el duelo por la pérdida de su pareja. Desde entonces, la DJ mantuvo un perfil bajo en los medios de comunicación, con apariciones públicas acotadas a situaciones puntuales, entre ellas los aniversarios del fallecimiento de Corti Maderna, que suele recordar cada año a través de sus redes sociales.

El año pasado, en su homenaje a su marido, Demaria había optado por un formato distinto, con cartas dirigidas directamente a su expareja en las que repasaba anécdotas específicas de la relación que mantuvieron. En esta oportunidad, el mensaje tomó un tono más reflexivo, centrado en el balance de una década marcada por el crecimiento de sus hijos y por la forma en que la memoria de Corti Maderna continúa presente en la dinámica familiar que la DJ construyó en estos años.

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