Deportes

La curiosa respuesta del Kily González cuando le consultaron sobre la chance de que Messi juegue en Newell’s

El entrenador del Inter Miami, referente de Rosario Central, aseguró: “Solo quiero que sea feliz”

Cristian Kily González Messi
Messi y el Kily, juntos en el Inter Miami. Desde que el ex Central se sentó en el banco, el equipo suma un triunfo y un empate
Guardar

Cristian Kily González sorprendió con su reflexión sobre el futuro de Lionel Messi. El entrenador del Inter Miami, en la conferencia de prensa posterior al empate 2-2 ante San Diego FC por la temporada regular de la Major League Soccer (MLS), fue consultado sobre la posibilidad de que el astro vuelva a Newell’s Old Boys antes de colgar los botines, y su respuesta combinó afecto, respeto y una dosis de humor.

“Somos los dos de una ciudad muy futbolera, de mucha pasión. Los dos identificados con distintas camisetas, pero hoy estamos juntos. Yo lo único que, desde que llegué, que lo conozco, sólo quiero que él sea feliz”, dijo el Kily. La frase era elocuente, pero el técnico fue más lejos.

PUBLICIDAD

“Es una decisión exclusivamente de él. Con lo que él desee hacer, de mi parte va a tener siempre el apoyo. No solamente hoy por ser el entrenador de él, sino que lo hice siempre. Sólo quiero que disfrute, y si le toca o si decide ir para Rosario y jugar, por mí que no, pero siempre voy a acompañarlo de la mejor manera”, afirmó el DT de 52 años en la sala de prensa del NU Stadium.

El guiño al Central no pasó desapercibido. González es un emblema de Rosario Central —tanto como jugador como entrenador— y ese “por mí que no” ante la eventual llegada de Messi a la vereda de enfrente fue leído como una chicana futbolera, tan rosarina como inevitable. Sin embargo, el técnico tuvo el cuidado de subrayar que su respaldo al delantero está por encima de cualquier rivalidad: cualquier camino que elija la Pulga contará con su apoyo.

PUBLICIDAD

El contexto del diálogo importa. Las Garzas llegaron al partido contra San Diego con el impulso de la reciente consagración en la Campeones Cup ante Cruz Azul —el cuarto título de la franquicia en toda su historia—, y en el NU Stadium disputaron lo que fue una montaña rusa. San Diego se adelantó a los 12 minutos por medio de Anders Dreyer, Messi empató con un tiro libre venenoso desde la derecha, Luis Suárez puso el 2-1 con un remate cruzado tras un pase de Rodrigo De Paul, y fue el propio Dreyer quien, sobre el final, decretó el 2-2 definitivo.

González reconoció que el resultado le dejó malestar. “Estoy enojado porque no pudimos ganar”, señaló el técnico. Más allá del sabor amargo, Messi volvió a ser protagonista del juego. A sus 39 años acumula en esta temporada 40 partidos, 34 goles y 18 asistencias, cifras que sostienen su jerarquía intacta dentro de la liga norteamericana. Con el trofeo de la Campeones Cup, además, elevó su palmarés a 48 títulos oficiales como profesional, distanciándose aún más en el podio histórico de futbolistas más ganadores.

La despedida de la Selección y la incógnita sobre su futuro en el fútbol

El escenario en torno a Messi resulta cargado de simbolismo en estos días. Tras un 2026 que incluyó un Mundial en el que marcó 8 goles con la Selección Argentina, aunque sin alzar la copa, el delantero anunció su retiro del equipo nacional. Lionel Scaloni lo incluyó en la convocatoria para los próximos amistosos de la fecha FIFA, pero solo disputará el partido ante Benín, el 6 de octubre en el Monumental: será su último con la selección argentina después de 21 años y más de dos centenares de partidos con la camiseta albiceleste.

Con ese capítulo a punto de cerrarse y los contratos vigentes en Miami como único horizonte concreto (el vínculo vence en 2028), la pregunta por Newell’s no es nueva pero cada vez suena más cercana. Vale recordar que, hace casi un mes y medio, falleció Jorge Messi, papá del astro rosarino.

Antes del amistoso de selecciones, Inter Miami tiene un compromiso más en la MLS: el domingo 27 de septiembre visitará a Columbus Crew a las 20:00 (hora argentina).

Temas Relacionados

Lionel MessiInter MiamiMLSKily GonzálezNewell'sdeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Argentina hizo historia en los Juegos Suramericanos: ganó el oro en Valorant tras vencer a Chile

Federico Riveiro Neto y Jerónimo Quirno Costa, integrantes del plantel campeón, repasaron en Infobae a la Tarde la definición y analizaron el lugar que empiezan a ocupar los deportes electrónicos dentro de las competencias multideportivas

Argentina hizo historia en los Juegos Suramericanos: ganó el oro en Valorant tras vencer a Chile

El video que compartió Messi sobre su despedida en la selección argentina: las pistas que dio de la camiseta

El astro rosarino tendrá su partido homenaje con el combinado nacional el próximo martes 6 de octubre en el Estadio Monumental contra Benín

El video que compartió Messi sobre su despedida en la selección argentina: las pistas que dio de la camiseta

River Plate presentará ante el Comité ejecutivo de AFA un documento crítico con pedido de reformas

El club expondrá seis ejes de cambio que abarcan el formato de los torneos, el sistema arbitral y la distribución de ingresos, en su regreso a las reuniones tras seis meses de ausencia

River Plate presentará ante el Comité ejecutivo de AFA un documento crítico con pedido de reformas

La filosa frase de Colapinto al hablar de la polémica con Pierre Gasly en el GP de España de F1

El argentino se refirió a la tensión en el final. “Siempre hay un poco de pica con tu compañero y querés ganarle”, admitió, aunque apeló al humor para marcar que la controversia quedó atrás

La filosa frase de Colapinto al hablar de la polémica con Pierre Gasly en el GP de España de F1

“Dolió con Argentina”: revelaron el diálogo completo del Cuti Romero con Bellingham durante su tenso cruce en el clásico de Madrid

El defensor cordobés le recordó al volante del Real Madrid la semifinal del Mundial entre la Albiceleste e Inglaterra

“Dolió con Argentina”: revelaron el diálogo completo del Cuti Romero con Bellingham durante su tenso cruce en el clásico de Madrid

MALDITOS NERDS

Bungie promete nuevas historias de Destiny y más supervivencia en Marathon

Bungie promete nuevas historias de Destiny y más supervivencia en Marathon

‘Final Fantasy VII Revelation’ dejará saltar el grindeo para seguir la historia

‘Escape from Playtime’ lleva a los Smiling Critters al terror cooperativo en PC

‘Dust till Dawn’ lleva el terror de Junji Ito a una rutina de limpieza

El éxito de Wardogs reabre el debate por el crunch en Bulkhead Interactive

ENTRETENIMIENTO

Meryl Streep como Aslan: el polémico casting que sacudió a los fans de Narnia

Meryl Streep como Aslan: el polémico casting que sacudió a los fans de Narnia

Polémica en torno a Orlando Bloom por su escena de trío con las hermanas Mara en nueva película

La autopsia de Presley Gerber revela nuevos detalles de la investigación: esto se sabe de su muerte hasta el momento

Presley Gerber habló de su experiencia con la ketamina, la droga que mató a Matthew Perry

Ke Huy Quan reveló el extraordinario monto que recibió por su papel en “Indiana Jones” con tan solo 12 años

INFOBAE AMÉRICA

Hasta tres meses sin salario: Caja Costarricense de Seguro Social promete resolver atrasos a 482 trabajadores tras huelga que suspendió 216 cirugías

Hasta tres meses sin salario: Caja Costarricense de Seguro Social promete resolver atrasos a 482 trabajadores tras huelga que suspendió 216 cirugías

Capturan en Guatemala a una mujer acusada del asesinato de su sobrina

En Panamá dos personas fueron aprehendidas mientras realizaban labores de minería ilegal en el Parque Nacional Chagres

Las remesas hacia Nicaragua se frenarán en 2027 tras el auge previsto para 2026, advierte analista

ONU advierte que la represión en Nicaragua alcanzó a todos los sectores de la sociedad