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Bill Gates sobre el avance de la inteligencia artificial y Donald Trump: “está en la misma situación de todos los demás gobiernos”

El filántropo planteó una tendencia natural a comparar los desarrollos con innovaciones previas, sin dimensionar su alcance real

El empresario planteó una lectura política del desafío tecnológico. REUTERS/Denis Balibouse
El empresario planteó una lectura política del desafío tecnológico. REUTERS/Denis Balibouse
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Bill Gates afirmó que las posturas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, frente a la inteligencia artificial responden al mismo desconocimiento inicial que atraviesa buena parte de la sociedad ante esta tecnología.

El cofundador de Microsoft realizó estas declaraciones en el programa CBS Mornings, en medio de un debate global sobre el ritmo de avance de la IA, sus riesgos y la urgencia de establecer marcos regulatorios.

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Según Gates, la reacción de Trump ante la inteligencia artificial no difiere de la que atraviesa cualquier persona al enfrentarse por primera vez a una tecnología disruptiva. El empresario planteó que existe una tendencia natural a comparar los nuevos desarrollos con innovaciones previas, sin dimensionar del todo su alcance real.

Trump rechaza los riesgos de la inteligencia artificial y descarta frenar su avance. REUTERS/MIKE SEGAR
Trump rechaza los riesgos de la inteligencia artificial y descarta frenar su avance. REUTERS/MIKE SEGAR

Qué opina Bill Gates sobre la postura de Donald Trump frente a la IA

Bill Gates explicó el razonamiento que, a su entender, atraviesa el mandatario estadounidense al evaluar el fenómeno de la inteligencia artificial. “El señor Trump está en la misma situación que todos los demás, donde al principio uno piensa: ¿No es esto igual que las tecnologías del pasado?”, señaló el empresario en la entrevista concedida a CBS Mornings.

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La comparación con inventos anteriores es, según el cofundador de Microsoft, un paso lógico pero limitado a la hora de comprender una tecnología que, insiste, tiene un impacto distinto al de otras transformaciones tecnológicas previas.

Gates fue más allá y planteó un escenario en el que la gestión de la inteligencia artificial podría convertirse en una oportunidad de trascendencia para el propio Trump.

La comparación con inventos anteriores es, según el cofundador de Microsoft, un paso lógico pero limitado a la hora de comprender una tecnología. TT News Agency/ Stefan Jerrevang via REUTERS
La comparación con inventos anteriores es, según el cofundador de Microsoft, un paso lógico pero limitado a la hora de comprender una tecnología. TT News Agency/ Stefan Jerrevang via REUTERS

“Si quiere obtener el reconocimiento por ayudar al mundo entero, el tema de la IA es su mejor opción. El líder que logre unir a la gente en ese ámbito merecerá un reconocimiento positivo”, aseguró.

Con esta afirmación, el empresario planteó una lectura política del desafío tecnológico: la inteligencia artificial no solo representa un riesgo a gestionar, sino también una posibilidad de liderazgo global para quien logre coordinar respuestas internacionales frente a sus efectos.

Los antecedentes de Bill Gates sobre la necesidad de regular la IA

Las declaraciones de Gates en el medio citado no son un hecho aislado. La semana anterior, en una entrevista con la cadena india NDTV, el empresario ya había planteado la posibilidad de considerar una ralentización en el desarrollo de la inteligencia artificial hasta que la sociedad esté en condiciones de absorber su impacto.

A esa advertencia se suma un ensayo publicado por Gates el mes pasado, en el que alertó sobre la velocidad con la que la inteligencia artificial está transformando la economía global. Según planteó allí, ese ritmo supera al de revoluciones tecnológicas anteriores, lo que reduce el margen de reacción frente a los cambios que la tecnología provoca, entre ellos los vinculados al mercado laboral.

La semana anterior, el empresario ya había planteado la posibilidad de considerar una ralentización en el desarrollo de la IA. REUTERS/Tingshu Wang
La semana anterior, el empresario ya había planteado la posibilidad de considerar una ralentización en el desarrollo de la IA. REUTERS/Tingshu Wang

Bill Gates prevé una “época turbulenta” por la capacidad de la IA para superar la cognición humana

Bill Gates dio a conocer un extenso ensayo de cerca de 6.000 palabras en su sitio web personal. El texto estuvo acompañado por una serie de entrevistas concedidas a medios como The New York Times, Axios, CNN y Semafor.

En esta publicación, el cofundador de Microsoft no se enfoca en propuestas técnicas, sino en lanzar una advertencia puntual: quienes están desarrollando esta tecnología son conscientes de las consecuencias que se aproximan y han decidido no hacerlas públicas. Posteriormente, el filántropo reforzó y amplió esta postura mediante un video difundido en su cuenta de Instagram.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Bill Gates anticipa un impacto profundo de la IA en el mercado laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde la perspectiva de Gates, la inteligencia artificial representa “tanto la herramienta más poderosa para promover la equidad como la mayor amenaza para la equidad que los seres humanos hayan inventado”, sintetizando así la naturaleza contradictoria de esta innovación.

Aunque reconoce su potencial para transformar la sociedad, advierte también sobre los peligros sin precedentes que implica para el equilibrio global.

Asimismo, Gates sostiene que “la capacidad de la inteligencia artificial para reemplazar y superar la cognición humana marcará el inicio de una de las épocas más turbulentas de la historia”. Bajo este diagnóstico, anticipa un impacto profundo en el mercado laboral: “muchos empleos desaparecerán. Primero los trabajos de oficina, seguidos por los trabajos manuales”.

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