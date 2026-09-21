El emotivo posteo de Nancy Dupláa para celebrar los 57 años de Pablo Echarri: "Te amo infinito"

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El 21 de septiembre tiene un significado especial para Nancy Dupláa: además de marcar el comienzo de la primavera, es la fecha en la que Pablo Echarri cumple años. La actriz y el actor llevan casi dos décadas juntos, construyeron una familia con sus hijos, Morena y Julián, y suelen compartir distintos momentos de su historia en las redes sociales. Este lunes, con motivo de los 57 años de Echarri, Dupláa volvió a dedicarle una serie de mensajes a través de sus historias de Instagram.

La actriz eligió tres fotografías diferentes para acompañar la celebración. En la primera imagen, Pablo apareció al aire libre, con anteojos de sol y una camisa blanca, mientras sostenía en brazos a una cabra pequeña. Sobre la postal, Nancy escribió: “Amor mío, gracias. Te amo infinito”. En la parte inferior de la historia también agregó la frase “Feliz cumple”, junto a la etiqueta de la cuenta de Instagram de su marido.

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La segunda publicación estuvo vinculada con la familia. En la imagen, Pablo posó en el centro de un escenario, con un micrófono delante, mientras Nancy estuvo a un costado junto a varios niños. La fotografía registra un momento compartido entre los integrantes de la familia, entre los que sumó a Luca Martin, hijo de la actriz y Matías Martin, y fue acompañada por la frase “Gracias por cuidarnos a todos”, junto a un corazón rojo. En la parte inferior de la historia, la actriz volvió a escribir “Feliz cumple” y mencionó a Echarri.

Con una postal de Echarri junto a una pequeña cabra, Dupláa celebró sus 57 años en las redes

Para cerrar la secuencia, Dupláa publicó una fotografía en la que se la pudo apreciar sentada junto a Pablo frente a una pared de color terracota. Los dos estaban vestidos con prendas oscuras y miran hacia la cámara. “Feliz cumple, mi amor”, escribió la actriz sobre la imagen. Debajo, completó la dedicatoria con otra frase: “Todo todito juntos”. La postal mostró a la pareja compartiendo un momento distendido y fue la última de las tres historias que Nancy eligió para saludar al actor.

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No es la primera vez que Dupláa expresa públicamente el cariño que siente por Echarri. En febrero pasado, la actriz había celebrado sus 19 años de casados con una publicación en Instagram. Aunque la relación comenzó algunos años antes, cuando ambos se conocieron durante las grabaciones de Los buscas de siempre, la pareja eligió esa fecha para recordar el aniversario de su matrimonio y repasar distintos momentos de su recorrido.

La actriz apostó por una postal familiar para festejar un nuevo año en la vida de Echarri

"Todo todito juntos", sentenció la actriz para cerrar el homenaje a su pareja en el día de su cumpleaños

En aquella oportunidad, Nancy compartió un carrete de imágenes que reunía fotografías de diferentes etapas de la relación. El material incluyó postales de los comienzos, retratos de ambos durante distintos eventos, escenas familiares, gestos de cariño y momentos espontáneos. También publicó una imagen en la que Pablo aparece conversando con Mirtha Legrand, mientras la actriz lo observa con admiración. La selección incluyó, además, fotografías en las que ambos aparecen abrazados, besándose o mirándose, junto con una postal de la década de 1990 en la que lucen prendas y peinados propios de ese período.

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Junto a las imágenes, Dupláa escribió una dedicatoria dirigida a su marido. “Feliz aniversario, amor mío. Celebro nuestro trabajo personal incansable. Gracias por hacernos mejores a los que estamos cerca tuyo. La última foto la puse porque me enamora hasta el extremo cada vez que la veo”, expresó.

En febrero pasado, la actriz eligió algunos recuerdos para celebrar los 19 años de relación junto a su pareja (Instagram)

La historia de Nancy y Pablo comenzó durante las grabaciones de Los buscas de siempre y, con el paso de los años, ambos consolidaron una familia. La pareja tiene dos hijos en común, Morena y Julián, quienes aparecen en distintas postales familiares que los actores comparten en ocasiones especiales. En la publicación por el aniversario, las imágenes familiares formaron parte del recorrido elegido por Dupláa para mostrar diferentes momentos de la vida que construyeron juntos.

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Con imágenes de distintas etapas de su vida familiar, Dupláa eligió acompañar el cumpleaños de Echarri con un mensaje centrado en el amor y la vida compartida. Las tres historias mostraron al actor junto a sus hijos, en momentos cotidianos y en una postal junto a su esposa. Y de esa manera, volvió a encontrar una manera de celebración desde la intimidad de la familia que construyeron.