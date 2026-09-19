Lista de códigos de Free Fire para 19 y 20 de septiembre de 2026

Los códigos de Free Fire Max vigentes este fin de semana permiten canjear diamantes, skins y otras recompensas exclusivas.

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Garena habilitó un lote de códigos promocionales para Free Fire Max, vigentes durante el 19 y 20 de septiembre de 2026. Estas combinaciones alfanuméricas otorgan a los jugadores acceso a recompensas dentro del videojuego, entre ellas diamantes, armas, skins y oro, aunque su funcionamiento depende de la región del servidor y de una disponibilidad que la compañía no siempre confirma con anticipación.

Cada código puede utilizarse una sola vez por cuenta y puede vencer o alcanzar su límite de usos antes de agotar el día, por lo que se recomienda canjearlos cuanto antes.

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Códigos disponibles para el fin de semana

Los códigos vigentes para este sábado y domingo son los siguientes:

P3LX6V9TM2QH

FFWCTKX2P5NQ

TX4SC2VUNPKF

RHTG9VOLTDWP

N7QK5L3MRP9J

J2QP8M1KVL6V

E9QH6K4LNP7V

S5PL7M2LRV8K

Q8M4K7L2VR9J

RD3TZK7WME65

ZRW3J4N8VX56

TFX9J3Z2RP64

WD2ATK3ZEA55

FFPLUFBVSLOT

MCPW3D28VZD6

ZZZ76NT3PDSH

V427K98RUCHZ

J3ZKQ57Z2P2P

El canje se realiza exclusivamente a través del Rewards Redemption Site, el portal oficial de Garena. (Garena)

El canje se realiza únicamente a través del sitio oficial de Garena

El proceso de canje se realiza exclusivamente a través del Rewards Redemption Site, el portal oficial habilitado por Garena para este fin. Es indispensable contar con una cuenta vinculada al juego, ya que los perfiles de invitado no pueden acceder a estas recompensas.

Para completar la operación, el usuario debe ingresar al portal e iniciar sesión con el método asociado a su cuenta, que puede ser Facebook, Google, X, Apple, VK o Huawei. Luego corresponde copiar el código en el campo correspondiente y pulsar “Confirmar”. Si la operación resulta válida, el sistema despliega un aviso de éxito.

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Las recompensas llegan al correo interno del juego, habitualmente dentro de las 24 horas posteriores al canje. Conviene copiar cada código sin modificaciones y verificar que provenga de canales oficiales de Garena, dado que los premios varían según las condiciones fijadas por la empresa para cada combinación.

Los perfiles de invitado no pueden acceder a las recompensas: se requiere una cuenta vinculada mediante Facebook, Google, X, Apple, VK o Huawei. (Garena)

Qué recompensas se pueden obtener con los códigos

Los diamantes constituyen la moneda premium de Free Fire y funcionan como la vía de acceso a la mayor parte del contenido especial del juego. Con ellos, los jugadores pueden comprar artículos cosméticos, desbloquear personajes y mascotas, y participar en pases y eventos específicos.

Entre las opciones disponibles figuran:

Skins y aspectos para ropa

Atuendos y mochilas

Armas y paredes gloo

Personajes con habilidades utilizables durante las partidas

Mascotas con ventajas o funciones tácticas adicionales

Los diamantes se emplean, además, para adquirir el Pase Elite o el Pase Booyah, y para participar en ruletas, cajas sorpresa y otros eventos temporales dentro del juego.

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Las recompensas obtenidas llegan al correo interno del juego dentro de las 24 horas posteriores al canje. (Garena)

Cómo actualizar la aplicación antes de canjear

Para actualizar Free Fire desde el celular, es necesario abrir Google Play en dispositivos Android o la App Store en iPhone, buscar el juego y pulsar “Actualizar” si la opción aparece disponible. Garena distribuye las nuevas versiones a través de estas tiendas y, en determinadas actualizaciones, exige instalar la versión más reciente para poder continuar jugando.

Si el botón de actualización no aparece, se recomienda refrescar la página de la tienda, comprobar la conexión a internet y liberar espacio de almacenamiento en el dispositivo. El uso del cliente oficial y la verificación de que la aplicación corresponda efectivamente a Garena ayudan a proteger la cuenta frente a archivos de origen desconocido.

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Primeros pasos para quienes se inician en el juego

Quienes recién comienzan deben descargar la aplicación desde una tienda oficial y crear una cuenta o iniciar sesión. Desde el menú principal, el juego ofrece distintos modos, entre ellos Battle Royale y Clash Squad.

Garena recomienda actualizar la aplicación desde Google Play o App Store antes de intentar canjear los códigos. (Garena)

En las partidas de Battle Royale, el objetivo consiste en sobrevivir y ser el último jugador o equipo en pie. Antes de iniciar una partida, conviene revisar los controles, ajustar la sensibilidad y practicar el disparo en el campo de entrenamiento. Durante el enfrentamiento, es necesario buscar armas, munición y protección, además de evitar quedar fuera de la zona segura.

Los jugadores pueden seleccionar un personaje y adaptar sus habilidades a la estrategia elegida. Garena ofrece recomendaciones sobre el uso de habilidades y sus combinaciones para quienes se inician en el juego.

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