Tecno

Lista de códigos de Free Fire para 19 y 20 de septiembre de 2026

Cada combinación alfanumérica puede usarse una sola vez por cuenta antes de vencer o agotar su cupo diario

Free Fire | Desarrolladores: Garena International, 111dots Studio | Distribuidores: Garena International, Garena International I
Los códigos de Free Fire Max vigentes este fin de semana permiten canjear diamantes, skins y otras recompensas exclusivas.
Guardar

Garena habilitó un lote de códigos promocionales para Free Fire Max, vigentes durante el 19 y 20 de septiembre de 2026. Estas combinaciones alfanuméricas otorgan a los jugadores acceso a recompensas dentro del videojuego, entre ellas diamantes, armas, skins y oro, aunque su funcionamiento depende de la región del servidor y de una disponibilidad que la compañía no siempre confirma con anticipación.

Cada código puede utilizarse una sola vez por cuenta y puede vencer o alcanzar su límite de usos antes de agotar el día, por lo que se recomienda canjearlos cuanto antes.

PUBLICIDAD

Códigos disponibles para el fin de semana

Los códigos vigentes para este sábado y domingo son los siguientes:

  • P3LX6V9TM2QH
  • FFWCTKX2P5NQ
  • TX4SC2VUNPKF
  • RHTG9VOLTDWP
  • N7QK5L3MRP9J
  • J2QP8M1KVL6V
  • E9QH6K4LNP7V
  • S5PL7M2LRV8K
  • Q8M4K7L2VR9J
  • RD3TZK7WME65
  • ZRW3J4N8VX56
  • TFX9J3Z2RP64
  • WD2ATK3ZEA55
  • FFPLUFBVSLOT
  • MCPW3D28VZD6
  • ZZZ76NT3PDSH
  • V427K98RUCHZ
  • J3ZKQ57Z2P2P
(Garena)
El canje se realiza exclusivamente a través del Rewards Redemption Site, el portal oficial de Garena. (Garena)

El canje se realiza únicamente a través del sitio oficial de Garena

El proceso de canje se realiza exclusivamente a través del Rewards Redemption Site, el portal oficial habilitado por Garena para este fin. Es indispensable contar con una cuenta vinculada al juego, ya que los perfiles de invitado no pueden acceder a estas recompensas.

Para completar la operación, el usuario debe ingresar al portal e iniciar sesión con el método asociado a su cuenta, que puede ser Facebook, Google, X, Apple, VK o Huawei. Luego corresponde copiar el código en el campo correspondiente y pulsar “Confirmar”. Si la operación resulta válida, el sistema despliega un aviso de éxito.

PUBLICIDAD

Las recompensas llegan al correo interno del juego, habitualmente dentro de las 24 horas posteriores al canje. Conviene copiar cada código sin modificaciones y verificar que provenga de canales oficiales de Garena, dado que los premios varían según las condiciones fijadas por la empresa para cada combinación.

Los perfiles de invitado no pueden acceder a las recompensas: se requiere una cuenta vinculada mediante Facebook, Google, X, Apple, VK o Huawei. (Garena)
Los perfiles de invitado no pueden acceder a las recompensas: se requiere una cuenta vinculada mediante Facebook, Google, X, Apple, VK o Huawei. (Garena)

Qué recompensas se pueden obtener con los códigos

Los diamantes constituyen la moneda premium de Free Fire y funcionan como la vía de acceso a la mayor parte del contenido especial del juego. Con ellos, los jugadores pueden comprar artículos cosméticos, desbloquear personajes y mascotas, y participar en pases y eventos específicos.

Entre las opciones disponibles figuran:

  • Skins y aspectos para ropa
  • Atuendos y mochilas
  • Armas y paredes gloo
  • Personajes con habilidades utilizables durante las partidas
  • Mascotas con ventajas o funciones tácticas adicionales

Los diamantes se emplean, además, para adquirir el Pase Elite o el Pase Booyah, y para participar en ruletas, cajas sorpresa y otros eventos temporales dentro del juego.

Este videojuego para móviles ofrece códigos que se pueden canjear por premios. (Garena)
Las recompensas obtenidas llegan al correo interno del juego dentro de las 24 horas posteriores al canje. (Garena)

Cómo actualizar la aplicación antes de canjear

Para actualizar Free Fire desde el celular, es necesario abrir Google Play en dispositivos Android o la App Store en iPhone, buscar el juego y pulsar “Actualizar” si la opción aparece disponible. Garena distribuye las nuevas versiones a través de estas tiendas y, en determinadas actualizaciones, exige instalar la versión más reciente para poder continuar jugando.

Si el botón de actualización no aparece, se recomienda refrescar la página de la tienda, comprobar la conexión a internet y liberar espacio de almacenamiento en el dispositivo. El uso del cliente oficial y la verificación de que la aplicación corresponda efectivamente a Garena ayudan a proteger la cuenta frente a archivos de origen desconocido.

Primeros pasos para quienes se inician en el juego

Quienes recién comienzan deben descargar la aplicación desde una tienda oficial y crear una cuenta o iniciar sesión. Desde el menú principal, el juego ofrece distintos modos, entre ellos Battle Royale y Clash Squad.

Conoce los códigos de Free Fire disponible para este 24 de diciembre.
Garena recomienda actualizar la aplicación desde Google Play o App Store antes de intentar canjear los códigos. (Garena)

En las partidas de Battle Royale, el objetivo consiste en sobrevivir y ser el último jugador o equipo en pie. Antes de iniciar una partida, conviene revisar los controles, ajustar la sensibilidad y practicar el disparo en el campo de entrenamiento. Durante el enfrentamiento, es necesario buscar armas, munición y protección, además de evitar quedar fuera de la zona segura.

Los jugadores pueden seleccionar un personaje y adaptar sus habilidades a la estrategia elegida. Garena ofrece recomendaciones sobre el uso de habilidades y sus combinaciones para quienes se inician en el juego.

Temas Relacionados

Free FireGarenaVideojuegosCódigos de Free FireTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mentor de Steam: así se pueden encontrar más de 100 juegos gratis

Valve permite filtrar el catálogo gratuito por género, popularidad y fecha de lanzamiento

Mentor de Steam: así se pueden encontrar más de 100 juegos gratis

Antes de comprar un iPhone 18 Pro o iPhone 18 Pro Max, revisa estas diferencias clave

Dos modelos con cámara de apertura variable, chip A20 Pro de 2 nanómetros y diferencias notables en pantalla, diseño y autonomía entre las dos versiones

Antes de comprar un iPhone 18 Pro o iPhone 18 Pro Max, revisa estas diferencias clave

Así es el HONOR Robot Phone: un celular que mueve su cámara para seguirte y grabar como un profesional

El gimbal del HONOR Robot Phone permanece protegido dentro del dispositivo y se despliega cuando se necesita

Así es el HONOR Robot Phone: un celular que mueve su cámara para seguirte y grabar como un profesional

Nintendo Switch 2 de Zelda: fecha de lanzamiento, precio estimado y qué incluye la consola

La versión especial tendrá una base decorada en negro y dorado con la Trifuerza, junto con dos Joy-Con verdes

Nintendo Switch 2 de Zelda: fecha de lanzamiento, precio estimado y qué incluye la consola

Freddy Vega de Platzi, revela cómo la IA ayudará a superar problemas en América Latina de la salud, educación y justicia

Para el fundador y director ejecutivo de Platzi, los países de América Latina no deben replicar los modelos de Estados Unidos, sino enfocarse en integrarlos en sus softwares nacionales

Freddy Vega de Platzi, revela cómo la IA ayudará a superar problemas en América Latina de la salud, educación y justicia

DEPORTES

Argentina sumó otras 19 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: así están las posiciones

Argentina sumó otras 19 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: así están las posiciones

30 fotos de la presentación del Párense de Manos IV: los cara a cara y el tenso momento que vivió Momo con un empresario

Se confirmaron todas las peleas del Párense de Manos IV: Brian Sarmiento y El Polaco se enfrentarán en la cancha de Platense

Asado, juegos y los últimos detalles: la intimidad del equipo argentino en la previa de la serie de Copa Davis ante Turquía

Así están las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual para la clasificación a la Copa Libertadores y Sudamericana

TELESHOW

Murió Eugenio Zanetti: la figura del teatro, la ópera y el cine que llevó su arte a Hollywood

Murió Eugenio Zanetti: la figura del teatro, la ópera y el cine que llevó su arte a Hollywood

Nora Colosimo volvió a apuntar contra la China Suárez: “Copió e imitó a Wanda, como mamá me preocupé”

Axel criticó la falta de humildad de las nuevas generaciones de artistas: "Salen de las redes y creen que son famosos"

El paseo de la China Suárez y Mauro Icardi tras las críticas: radios vintage, cuadros antiguos y look militar

La confesión íntima de Sofía Gonet a Virginia Lago sobre sus relaciones: "Me gusta dejarlos, jugar un poco"

INFOBAE AMÉRICA

FFAA incautan 8,250 arbustos de presunta hoja de coca en Honduras

FFAA incautan 8,250 arbustos de presunta hoja de coca en Honduras

Capturaron en México a alias “El Muerto”, uno de los 100 más buscados de El Salvador

Bogotá-Cundinamarca busca dar el salto hacia nuevos mercados: empresas, inversión e IA estarán en el centro

Arrestan a la historiadora Alina Bárbara López por exigir libertad para los presos políticos en Cuba

El Consejo de Transporte Público de Costa Rica no renueva el permiso de Transnica para la ruta Managua-San José