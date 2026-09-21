Damián Arabia negó una ruptura entre Milei y Bullrich, pero advirtió: “Patricia tiene votos propios y eso le da representación”

Damián Arabia negó una ruptura entre Javier Milei y Patricia Bullrich dentro del oficialismo

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Damián Arabia negó que las diferencias entre Javier Milei y Patricia Bullrich impliquen una ruptura dentro del oficialismo y sostuvo que los últimos cruces responden a los distintos roles que ocupan dentro de la coalición de Gobierno.

“Patricia es la jefa de bloque del oficialismo en el Senado de la Nación”, afirmó el diputado nacional de La Libertad Avanza en Infobae al Regreso. Según explicó, esa responsabilidad parlamentaria implica que Bullrich debe contar con la información necesaria para acompañar la agenda legislativa del Ejecutivo.

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Arabia reconoció que existen diferencias, pero las ubicó dentro de la dinámica habitual de una coalición. “Con matices, tenemos miradas, tenemos algunas miradas de algunas cosas y creo que Patricia es genuina y sincera cuando habla”, señaló.

El legislador se refirió así a los cuestionamientos de Bullrich por la falta de información sobre algunos cambios incorporados al proyecto de Presupuesto 2027, especialmente los vinculados con discapacidad. “Lo dijo, lo dejó en claro, pero, de vuelta, yo desdramatizaría esa situación”, sostuvo.

El diputado de La Libertad Avanza afirmó que Bullrich necesita información para acompañar la agenda legislativa del Ejecutivo en el Senado (Infobae en Vivo)

Para Arabia, esas diferencias no modificaron el objetivo político común. Recordó que buena parte de los dirigentes y votantes que habían acompañado a Bullrich en la primera vuelta de 2023 terminaron respaldando a Milei en el balotaje y planteó que esa alianza continúa vigente.

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“El rumbo y ese cambio que está adelante en Argentina tiene que continuar. Estamos trabajando todos los días para la reelección de ese rumbo y, por sobre todas las cosas, estamos trabajando todos los días para que al Gobierno le vaya bien”, afirmó.

Consultado específicamente sobre si Bullrich trabaja por la reelección de Milei, Arabia fue categórico: “Si hay algo que está claro es que estamos todos trabajando por la reelección”.

El diputado planteó que ese objetivo no impide que existan diferencias dentro del espacio. “Las ideas son más importantes que las personas. Estamos todos trabajando para la reelección y estamos todos decididos y determinados, que eso no significa que no tengamos miradas distintas en algunas cosas”, explicó.

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Arabia sostuvo que las diferencias entre Milei y Bullrich responden a los roles que ocupan en la coalición de Gobierno

El mensaje de Bullrich con una canción de Lali

En la entrevista también fue consultado por el video que Bullrich publicó en redes sociales con una canción de Lali Espósito, una artista que mantuvo fuertes cruces públicos con Milei.

Arabia relativizó la interpretación política de la publicación y recordó que el propio Presidente había dicho que cada persona puede escuchar la música que quiera. “Es como inflar un video que vos le ponés una canción de fondo del artista quien fuere. Me parece un poco mucho”, sostuvo.

Arabia también reconoció el peso político propio de Bullrich dentro del espacio y lo vinculó con su caudal electoral. “Probablemente porque es la única que lo puede hacer, porque es la única que tiene votos propios”, señaló. En ese sentido, recordó que Bullrich obtuvo cerca del 24% de los votos en la primera vuelta presidencial de 2023, mientras que Milei consiguió alrededor del 30%.

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Patricia Bullrich cuestionó la falta de información sobre cambios del Presupuesto 2027 vinculados con discapacidad (X)

La discusión por discapacidad

El capítulo de discapacidad del Presupuesto 2027 fue otro de los ejes de la conversación. Arabia reconoció que existe preocupación dentro de La Libertad Avanza, aunque defendió la necesidad de compatibilizar las prestaciones con el equilibrio fiscal.

“Es una preocupación que de verdad muchos de nosotros genuinamente tenemos. Eso no significa que ninguno de nosotros acá estamos poniendo en discusión que tiene que haber equilibrio fiscal”, afirmó.

Para el diputado, el desafío es encontrar un mecanismo que permita atender las necesidades del sector sin comprometer las cuentas públicas. “Tenemos que encontrarle la vuelta para que ese equilibrio fiscal continúe, porque es lo que te permite ordenar la macro”, explicó.

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En paralelo, cuestionó la evolución del nomenclador durante la gestión anterior y responsabilizó al gobierno de Alberto Fernández por el deterioro de los valores. “El que se comió los aumentos del nomenclador con el 300% de inflación y lo actualizó solo al 110 fue el gobierno kirchnerista”, afirmó.

Arabia relativizó el video de Bullrich con una canción de Lali Espósito y rechazó atribuirle una lectura política (Infobae en Vivo)

Frente a la discusión parlamentaria, Arabia anticipó que el oficialismo trabaja en una iniciativa para reemplazar el esquema de emergencias sucesivas por una solución de mayor alcance.

“Estamos trabajando en la Cámara de Diputados en un proyecto que no sea volver a poner un parche, que sea un proyecto superador, que no vivamos de emergencia en emergencia”, explicó.

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La intención es que esa propuesta sea discutida en paralelo con el Presupuesto 2027. “Estamos tratando de que sean las dos cosas juntas”, confirmó.

Arabia insistió en que la búsqueda de una solución para el sector debe mantenerse dentro del objetivo fiscal del Gobierno. “Se soluciona con que nosotros sigamos trabajando en una propuesta legislativamente que sea superadora al vivir de emergencia en emergencia, que actualice todo lo que pueda sin poner en riesgo los distintos lugares del equilibrio”, concluyó.

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