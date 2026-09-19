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Nokia 1100 se vende como objeto de colección y vuelve a ser tendencia en 2026

El Nokia 1100 alcanzó 250 millones de ventas y continúa siendo el celular más comercializado de todos los tiempos

Nokia - Nokia 1100 - celular - tecnología - 17 de febrero
El Nokia 1100 recuperó notoriedad luego de la presentación del Nokia 300 Charge, un equipo básico de HMD Global inspirado en los celulares de inicios de los 2000. (Composición Infobae: Nokia)
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El Nokia 1100 volvió a ser tendencia tras el lanzamiento del Nokia 300 Charge, un celular básico presentado por HMD Global que recupera varias funciones asociadas con los teléfonos de comienzos de los 2000.

El interés también alcanza al modelo original, que se ofrece en plataformas de segunda mano y en grupos de coleccionistas.

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El Nokia 1100 vendió 250 millones de unidades y mantiene el récord como el teléfono más vendido de la historia, según Guinness World Records. Lanzado en 2003, fue un dispositivo de uso masivo por su precio, su batería, su resistencia y sus herramientas básicas para llamadas, mensajes SMS y juegos.

El renovado interés por estos equipos coincide con la expansión de los llamados “dumb phones”, teléfonos sin acceso a internet y con funciones limitadas.

Nokia 300 Charge es la evolución del recordado Nokia 1100.
Nokia 300 Charge cuenta con una carga inversa para cargar smartphones en caso de emergencia. (HMD)

Se consideran una alternativa para reducir el tiempo frente a las pantallas; para otros, representan objetos vinculados con la nostalgia tecnológica y el coleccionismo.

Dónde encontrar el Nokia 1100 original

El Nokia 1100 todavía puede encontrarse en el mercado de segunda mano. Plataformas como eBay y Mercado Libre ofrecen unidades con precios que parten de USD 27,49 y pueden llegar a USD 93, según el estado de conservación, los accesorios incluidos y las condiciones del equipo.

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En Facebook Marketplace también se publican teléfonos por cerca de USD 23. Además, grupos de coleccionistas de objetos retro suelen reunir modelos de esa época, entre ellos el Nokia 1100, junto con otros celulares que marcaron los primeros años de la telefonía móvil.

Una de las publicaciones de mayor precio apareció en Mercado Libre México: una versión con contorno negro se ofrecía por MXN 1.600, equivalentes a unos USD 93. El teléfono también tuvo variantes con contornos azul, rojo y amarillo en algunos mercados.

Manos sosteniendo un teléfono Nokia 1100 en primer plano, con el juego Snake II visible en su pantalla monocromática verde.
Con 250 millones de unidades comercializadas, el Nokia 1100 conserva el récord del celular más vendido de todos los tiempos, de acuerdo con Guinness World Records. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué el Nokia 1100 fue tan popular cuando se lanzó

El Nokia 1100 llegó al mercado con un precio promedio de USD 100 y se consolidó como una opción accesible para millones de usuarios. Su propuesta se concentraba en las funciones esenciales: llamadas, mensajes de texto, despertador, recordatorios, calculadora y juegos preinstalados.

Uno de sus principales atributos fue la batería extraíble BL-5C, de 850 mAh y 3,7 V. El equipo ofrecía hasta 400 horas en modo de espera y alrededor de 4,5 horas de conversación continua. Con un uso moderado, una carga podía durar más de una semana.

El celular también incorporaba una linterna y el juego Snake, conocido en distintos países como “viborita” o “culebrita”. Su pantalla monocromática reducía el consumo de energía, mientras que la carcasa robusta, los bordes antideslizantes y el teclado protegido por una alfombrilla de silicona estaban pensados para resistir el uso cotidiano.

Así lucía el sitio web de Nokia en el que exponían las principales características del 1100. (Nokia)
Así lucía el sitio web de Nokia en el que exponían las principales características del 1100. (Nokia)

Qué características tiene el Nokia 300 Charge

El Nokia 300 Charge es un teléfono básico que busca recuperar parte de la filosofía del Nokia 1100: batería de larga duración, diseño resistente y herramientas enfocadas en la comunicación.

El dispositivo incorpora una batería extraíble de 3.700 mAh. Según la compañía, puede superar los 40 días en modo de espera con una sola carga. También puede utilizarse como cargador portátil para otros dispositivos mediante USB-C, con una potencia de 10 W y un botón físico lateral para activar la carga inversa.

En la actualidad, es complicado encontrar un Nokia 1100 nuevo. Se pueden comprar de segunda mano desde 70 dólares. (eBay)
En la actualidad, es complicado encontrar un Nokia 1100 nuevo. Se pueden comprar de segunda mano con unos 70 dólares. (eBay)

El equipo tiene una pantalla de 2,4 pulgadas con resolución de 320 x 240 píxeles, un procesador Unisoc SC6531E, 4 MB de RAM y 4 MB de almacenamiento interno. La capacidad puede ampliarse hasta 32 GB con una tarjeta microSD.

Su conectividad se limita a redes 2G GSM 900/1800, por lo que su uso depende de que esa tecnología siga disponible en cada región. El Nokia 300 Charge también incluye una linterna LED, radio FM con conector para auriculares de 3,5 milímetros y, por ahora, se encuentra disponible solo en Filipinas.

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