Los elogios de una estrella de la Fiorentina a Mastantuono: “Realiza pases que no veíamos desde hace 10 años”

Mastantuono recibió elogios de una ex figura de la Fiorentina (EFE/ Mattia Radoni)

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Franco Mastantuono se transformó en uno de los líderes del ataque de la Fiorentina. Luego de un complejo inicio que derivó en la salida de Fabio Grosso, el volante ofensivo, que fue titular en todos los partidos de la Serie A, recuperó protagonismo con un hat-trick ante Venezia. Francesco Flachi, ex figura del cuadro de Florencia, destacó las actuaciones del argentino.

El delantero italiano, que compartió equipo con Gabriel Batistuta en la década de los 90, remarcó las actuaciones de Mastantuono en su inicio en la Fiorentina. “Tiene que demostrar su valía y tiene muchas ganas. Ahora tiene tres opciones de juego, mientras que los extremos del año pasado no tenían ninguna”, inició en su análisis con el programa Toscana TV, según replicó el portal partidario Labaro Viola Fiorentina.

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Inmediatamente, Francesco Flachi puntualizó las cualidades técnicas de Mastantuono: “Es muy divertido, pero está claro que necesita crecer y madurar porque a veces retiene demasiado el balón. Deberían dejarlo libre porque realiza pases que no veíamos desde hace 10 años”.

Francesco Flachi es recordado en la Fiorentina, donde inició su carrera profesional y compartió equipo con Batistuta (@acffiorentina)

El rendimiento reciente de Mastantuono le permitió regresar a la convocatoria de la selección argentina para la primera fecha FIFA posterior al Mundial 2026. Lionel Scaloni lo incluyó en una nómina orientada al recambio generacional rumbo a la Copa del Mundo de 2030.

Su buen arranque derivó en los elogios de Francesco Flachi, quien se formó en las divisiones juveniles de la Fiorentina. Debutó en el primer equipo a comienzos de los años 90 y vistió la camiseta viola entre 1993 y 1998. En ese período fue parte de una generación que devolvió al club a la élite tras el descenso y que conquistó la Copa Italia en las temporadas 1995-96 y 1996-97, además de la Supercopa de Italia de 1996.

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Aunque más tarde alcanzó mayor continuidad y protagonismo en la Sampdoria, donde se convirtió en uno de los atacantes más reconocidos de su historia reciente, el paso de Flachi por la Fiorentina tuvo un valor especial por su origen florentino. No fue la gran figura de aquel equipo, pero fue el acompañante del equipo conducido por Gabriel Batistuta y Rui Costa.

Franco Mastantuono se asentó como una de las fijas en la Fiorentina y fue titular en las primeras cinco fechas de la Serie A (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

El debut oficial de Mastantuono en la Fiorentina se produjo en el triunfo 4-1 sobre Benevento por la Copa Italia, cuando ingresó como suplente y disputó media hora. Desde entonces se asentó en la formación inicial, aunque sus primeros partidos por la liga estuvieron marcados por resultados adversos.

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El estreno en la Serie A terminó con una derrota 4-0 ante Roma en el Estadio Olímpico. Mastantuono fue reemplazado a los 63 minutos y expresó su enojo en el banco de suplentes tras la goleada. La racha negativa continuó con la caída 3-0 frente a Frosinone en Florencia, partido que completó. Luego, contra Torino como local, desperdició una ocasión clara a los dos minutos y fue sustituido durante el entretiempo. Aquella derrota por 2-1 derivó en la destitución del entrenador Fabio Grosso, quien fue reemplazado por Paolo Vanoli.

El punto de inflexión llegó el viernes 11 de septiembre. El joven de 19 años que surgió en River Plate se despachó con el primer hat-trick de su carrera profesional en el 4-2 frente a Venezia. Dos de esas conquistas llegaron en 97 segundos y permitieron revertir un partido que Fiorentina perdía 1-0.

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El paso por el cuadro italiano llegó después de una etapa con poca continuidad en Real Madrid. Mastantuono marcó 3 goles en 35 presentaciones con el club español: ante Levante por LaLiga, frente a Albacete por la Copa del Rey y contra Mónaco por la UEFA Champions League.

El arribo de José Mourinho al banco de Real Madrid aceleró la decisión de enviarlo a Italia para que sumara minutos. La actuación ante Venezia concentró una parte relevante de su producción europea, ya que los tres goles anotados con Fiorentina igualaron su total en el conjunto madrileño.