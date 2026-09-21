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Mariana Nannis, siempre polémica, defendió a Charlotte Caniggia y cuestionó el triunfo de Sol Abraham en Gran Hermano

La mediática expresó su descontento por la definición del reality, defendió a su hija tras el tercer puesto y criticó a la ganadora

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Mariana Nannis, siempre polémica, defendió a Charlotte Caniggia y cuestionó el triunfo de Sol Abraham en Gran Hermano (Telefe, Adrián Díaz Bernini)
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Mariana Nannis cuestionó el resultado de Gran Hermano: Generación Dorada luego de que su hija, Charlotte Caniggia, terminara tercera en la competencia. La mediática afirmó en redes sociales que el triunfo de Sol Abraham estuvo “arreglado”.

Nannis publicó una historia en Instagram tras la final del reality de Telefe y expresó su desacuerdo con la definición. “Ganó la que compró la copa, estaba arreglado”, escribió junto con un recorte de un debate televisivo encabezado por la periodista Laura Ubfal.

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La declaración llegó pocos días después de que Abraham se impusiera en la votación del público frente a Yipio. La ganadora obtuvo el 51,8 % de los votos, mientras que su rival alcanzó el 48,2 %, tras 174 días de convivencia en la casa.

mariana nannis charlotte caniggia
“Ganó la que compró la copa, estaba arreglado”, lanzó Mariana Nannis, siempre picante (Instagram)

Charlotte Caniggia, que había quedado eliminada en la semifinal, palpitó la definición fuera de la casa. Durante una entrevista en A la Barbarossa, combinó bromas con una aceptación del resultado. “Hubo una mano negra”, lanzó al aire, aunque luego relativizó sus palabras. “La copa era mía, loco”, bromeó antes de aclarar que la final la había vivido “perfecto”. La influencer sostuvo que prefería el triunfo de Yipio, con quien construyó un vínculo durante su paso por el programa. “El destino quiso que gane Sol. No, la gente. La votaron”, expresó al referirse a la definición.

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La exparticipante también explicó por qué dejó el estudio antes del anuncio final. Su ausencia había generado comentarios entre los seguidores del ciclo, que advirtieron que no estuvo presente durante parte de la definición. Charlotte contó que sufrió un inconveniente con su vestuario. “Me fui antes porque tuve un accidente en mi vestido que no puedo contarlo”, señaló. Ante una consulta de Analía Franchín, confirmó que el episodio estuvo vinculado con su ciclo menstrual. “Nunca en la vida me pasó. Fue un accidente”, dijo.

El respaldo público de Nannis a su hija se produjo después de un período de distanciamiento entre ambas, que en los últimos meses había dado señales de una posible reconciliación. Días antes de la final de Gran Hermano, Nannis había hablado sobre su vínculo con sus hijos durante una comunicación con Desayuno Americano. En esa charla, expresó su dolor por la muerte del periodista Samuel “Chiche” Gelblung y se refirió al distanciamiento con Alex Caniggia.

Tres mujeres vestidas de gala celebran junto a una mesa servida con copas y botellas frente a una pantalla gigante en un plató de televisión
Charlotte Caniggia, Sol Abraham y Yipio Pintos, las finalistas de Gran Hermano: Generación Dorada

La mediática sostuvo que le había prestado un departamento a su hijo en 2012 y que llevaba años reclamando su devolución. “Pero su madre siempre es su madre”, afirmó al explicar que el joven aún no se había acercado a ella. Nannis también descartó que el conflicto familiar o su condición de abuela fueran el motivo de su angustia. “No me importa mi departamento, no me importa que sea abuela, no me importa nada. Lo que me importa ahora es que no tengo más un amigo”, dijo al recordar a Gelblung.

El respaldo de Nannis durante la final tuvo un antecedente dentro de la casa. Antes de la definición de Gran Hermano: Generación Dorada, Charlotte recibió una videollamada de su madre como parte de las sorpresas que preparó el ciclo de Telefe para los finalistas.

Mariana Nannis, que estaba en Marbella, España, alentó a su hija a quedarse con el premio. “Tenés que ganar, Charlotte”, le dijo durante la emotiva conversación en donde la exesposa de Claudio Caniggia la alentó en el último tramo del reality. La madre de la participante también propuso celebrar un eventual triunfo en Europa. “Traé la copa a Marbella”, le pidió. En ese mismo bloque, Alex Caniggia le envió un mensaje grabado a su hermana y destacó su desempeño en el reality.

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