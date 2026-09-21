Luciana Geuna se despidió de la pantalla de TN: “Aprendí de Lanata a animarme a los desafíos”

La periodista comunicó en el programa '¿Y mañana qué?' su pausa temporal en la conducción hasta fin de año (Video: TN)

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Luciana Geuna se despidió este domingo de su ciclo en TN para sumarse como participante a la nueva temporada de MasterChef Celebrity, que comienza el próximo lunes 28 de septiembre por la pantalla de Telefe. La periodista, que conducía ¿Y mañana qué? los domingos a las 22 horas, tomó una licencia hasta fin de año y explicó los motivos de su decisión en un mensaje que emitió al aire, en el tramo final del programa.

“Me voy a tomar estos últimos minutos del programa para contarles algo que, tal vez, ustedes ya saben o no. Pero se lo quería decir acá, personalmente, en este lugar que ocupamos todos los domingos”, comenzó Geuna, antes de referirse a la naturaleza de los desafíos profesionales. “Los desafíos no aparecen por calendario. No aparecen porque sí, de la nada, aparecen cuando aparecen”, agregó la conductora, en una reflexión que enmarcó el anuncio de su salida temporal del canal de noticias.

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“Hay que tomar esas oportunidades y saber leerlas, cuando tenemos ganas de hacerlas. Y eso es lo que voy a hacer”, sostuvo, en referencia directa a la propuesta que recibió para integrar el certamen de cocina que conduce Wanda Nara. La periodista vinculó además su decisión con una enseñanza que recibió de Jorge Lanata, con quien trabajó durante varios años. “Aprendí de Lanata a animarme a los desafíos y cambiar de forma inesperada”, remarcó, antes de cerrar su despedida con una frase que dejó abierta la puerta a un regreso. “Hoy me voy a despedir de este programa que adoro, ¿Y Mañana Qué?. Es un hasta pronto”, afirmó.

Luciana Geuna tomó licencia hasta fin de año y definió su salida de TN como un «hasta pronto»

La conductora confirmó, además, que su lugar en la pantalla de TN será ocupado por Jésica Bossi hasta su eventual regreso, previsto para el año próximo. “Seguro nos volvemos a encontrar en el año electoral que va a ser brutal”, anticipó la presentadora, en referencia al 2027 y a la agenda política que atravesará ese período en la Argentina.

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En diálogo posterior con el ciclo Intrusos (América TV), la periodista buscó despejar las versiones que circularon sobre un posible conflicto con las autoridades del canal informativo a raíz de su salida. “No es cierto que están enojados. Lo charlamos mucho. Trabajo con un grupo hermoso y está todo bien. Está todo conversado”, explicó Geuna, aunque reconoció cierto margen de incertidumbre sobre la reacción interna que generó la noticia. “La verdad que no sé si hubo gente que se enojó, eso yo no lo puedo manejar. Pero yo fui muy ordenada y honesta con todo el mundo”, agregó.

Ante las versiones de malestar, la conductora dijo que su salida fue conversada y ordenada, aunque Paula Varela contó que la cúpula del canal desconoce si retomará su espacio en 2027 (Video: Intrusos, América TV)

Pese a esas declaraciones, trascendieron versiones que apuntan a un malestar en la cúpula directiva de TN por la forma en que se comunicó la decisión. Según relató la panelista Paula Varela en Intrusos, “directivos de TN aseguran que no habló con uno de los directivos, el final es abierto, no saben si vuelve”. Varela agregó, además, que desde el canal remarcaron el rol que tuvo la señal en la construcción del perfil público de la periodista. “Armamos un gran perfil y la dejamos ir”, habrían señalado desde la empresa, de acuerdo con el relato de la panelista, quien aclaró que el ciclo de Geuna de todos modos tenía previsto su final en diciembre.

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La salida de la periodista se enmarca en el armado de la segunda temporada de MasterChef Celebrity, que competirá en el horario central de Telefe apenas finalice Gran Hermano Generación Dorada. El certamen sumará este año a Maru Botana en el jurado, en reemplazo de Donato de Santis, y mantendrá a Germán Martitegui y Damián Betular en ese rol, bajo la conducción de Wanda Nara.

Entre los 24 participantes confirmados para esta edición se encuentran, además de Luciana Geuna, figuras como Lizy Tagliani, Julieta Poggio, Marta Fort, Elizabeth “La Negra” Vernaci, Luck Ra, Pablo Migliore y Mike Amigorena, entre otros nombres del ámbito artístico, periodístico y deportivo que competirán semana a semana frente a las cocinas del certamen.

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