Guatemala

La Hemeroteca Nacional de Guatemala: Una colección con más de dos siglos de noticias y debates

El recinto resguarda ejemplares que permiten reconstruir más de dos siglos de noticias y debates, con materiales consultables por investigadores, estudiantes y lectores, incluidas cabeceras de los años de la independencia

Un hombre sentado en el mostrador de una hemeroteca, con mesas individuales de lectura y mamparas de vidrio en el fondo
La Hemeroteca Nacional de Guatemala conserva publicaciones periódicas desde 1821 hasta la actualidad y reúne más de dos siglos de noticias y debates del país. (Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala)
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La Hemeroteca Nacional de Guatemala Lic. Clemente Marroquín Rojas conserva periódicos y revistas desde 1821 hasta la actualidad, un acervo que permite reconstruir más de dos siglos de vida pública del país y que se preserva mediante tareas artesanales de restauración y encuadernación.

En septiembre, la conmemoración de los 205 años de independencia vuelve a situar esas publicaciones entre las fuentes para conocer cómo se narraban los acontecimientos de aquella época, según la Agencia Guatemalteca de Noticias.

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Las colecciones reúnen diarios, revistas, boletines y otros documentos hemerográficos que registraron hechos políticos, sociales y culturales cuando eran noticia inmediata.

Con el paso de los años, esas páginas pasaron a ser testimonios para investigar el pasado y revisar las voces, personajes y debates de cada período.

Entre los ejemplares vinculados con los años de la independencia figuran El Editor Constitucional y El Amigo de la Patria. Sus páginas permiten acercarse a las publicaciones que circularon cuando Guatemala comenzaba a definir algunos de los capítulos centrales de su historia nacional.

Un hombre sentado en el mostrador de una hemeroteca, con mesas individuales de lectura y mamparas de vidrio en el fondo
La Hemeroteca Nacional de Guatemala conserva publicaciones periódicas desde 1821 hasta la actualidad y reúne más de dos siglos de noticias y debates del país. (Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala)

Un archivo fundado para reunir la prensa guatemalteca

La institución fue fundada en 1960 por iniciativa del periodista Rigoberto Bran Azmitia, con el propósito de concentrar en un solo recinto la memoria periodística del país.

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Su creación se formalizó el 28 de octubre de ese año mediante un Acuerdo Gubernativo emitido durante la presidencia de Miguel Ydígoras Fuentes, cuando quedó adscrita a la Biblioteca Nacional.

Siete años después, el 13 de abril de 1967, el vicepresidente Clemente Marroquín Rojas, entonces en ejercicio de la presidencia, firmó el Acuerdo Gubernativo No. 55. La medida convirtió a la hemeroteca en una Dirección separada de la Biblioteca Nacional.

El 23 de junio de 1978, el recinto adoptó oficialmente el nombre de Hemeroteca Nacional «Lic. Clemente Marroquín Rojas», en homenaje al periodista y político. El Ministerio de Cultura y Deportes la declaró Patrimonio Cultural de la Nación el 28 de octubre de 2003.

La trayectoria de la institución fue reseñada por Guatemala.com, que la identificó como un espacio dedicado al rescate y preservación de la historia hemerográfica guatemalteca.

Su archivo histórico incluye publicaciones periódicas conservadas desde 1822, además de revistas, boletines y documentos vinculados con la prensa escrita.

Un hombre sentado en el mostrador de una hemeroteca, con mesas individuales de lectura y mamparas de vidrio en el fondo
La Hemeroteca Nacional de Guatemala conserva publicaciones periódicas desde 1821 hasta la actualidad y reúne más de dos siglos de noticias y debates del país. (Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala)

El taller que repara periódicos y revistas deteriorados

Entre 10 y 15 tomos con deterioros, en especial daños en el lomo, llegan al Taller de Encuadernación y Restauración para recibir tratamiento. El trabajo busca devolverles estabilidad física para que puedan regresar a la consulta pública sin perder las páginas que contienen.

El proceso comienza con una revisión general y una limpieza de los documentos. Cuando las hojas requieren intervención directa, el personal evalúa primero el grado de oxidación del papel para definir el procedimiento adecuado.

Algunos ejemplares son lavados con agua y jabón, luego se enjuagan y se dejan secar hasta eliminar el exceso de humedad. Esta etapa antecede a la reconstrucción de los volúmenes y a la colocación de una nueva pasta para encuadernarlos otra vez.

Las hojas rotas o separadas se reparan con papel japonés, un material utilizado en restauración para unir las partes deterioradas. Tras concluir el procedimiento, los tomos vuelven al área de atención al público y permanecen disponibles para futuras consultas.

El taller también recibe cada mes periódicos de circulación nacional. Esos ejemplares son trabajados de forma artesanal para incorporarlos a una colección que continúa creciendo con las publicaciones del presente.

La sala de lectura funciona en la 5a. avenida 7-26, zona 1, segundo nivel, y atiende de lunes a viernes entre las 9:00 y las 17:00. Para consultar la colección numerográfica, los visitantes deben presentar un documento de identificación y utilizar guantes de látex.

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