Consigue 8 juegos gratis en Steam para PC por tiempo limitado: Diablo IV, Sea of Thieves y más

Steam reúne ocho propuestas gratuitas para PC, entre juegos completos, pruebas temporales y contenido adicional. (Steam)

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Steam ofrece ocho juegos y contenidos gratuitos para PC por tiempo limitado. La promoción incluye Deadshot, Sea of Thieves: 2026 Edition, el paquete Dying Light: The Beast - Discharge Weapon Pack, Space Menace, Diablo IV, Crystal Crisis, Last Flag y Jump Space.

Deadshot, Space Menace y Crystal Crisis aparecen con la etiqueta “Free to Keep”, por lo que pueden añadirse a la biblioteca de forma permanente mientras la oferta siga disponible.

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En tanto, Sea of Thieves: 2026 Edition, Diablo IV, Last Flag y Jump Space figuran como “Play for Free”.

La selección también incluye Dying Light: The Beast - Discharge Weapon Pack, un contenido adicional para Dying Light: The Beast y no un juego independiente.

La oferta abarca Deadshot, Sea of Thieves: 2026 Edition, Diablo IV, Space Menace, Crystal Crisis, Last Flag y Jump Space, además de un paquete para Dying Light: The Beast. (Steam )

Fechas límite para reclamar o probar los juegos

Según la información disponible el 19 de septiembre de 2026, las pruebas gratuitas de Sea of Thieves: 2026 Edition y Diablo IV estarán disponibles hasta el 21 de septiembre de 2026.

Crystal Crisis podrá reclamarse sin costo hasta el 22 de septiembre de 2026. Por su parte, Deadshot y Space Menace estarán disponibles para añadir a la biblioteca hasta el 23 de septiembre de 2026.

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El paquete Dying Light: The Beast - Discharge Weapon Pack podrá reclamarse hasta el 24 de septiembre de 2026.

Deadshot, Space Menace y Crystal Crisis pueden incorporarse de manera definitiva a la biblioteca mientras siga vigente la promoción. (Steam )

Cómo acceder a los juegos gratis en Steam

Para obtener los títulos identificados como “Free to Keep”, hay que ingresar a la página de cada producto en Steam y seleccionar la opción para instalarlo o añadirlo a la biblioteca antes de la fecha límite.

Una vez reclamados durante el período de promoción, Deadshot, Space Menace y Crystal Crisis quedarán asociados a la cuenta del usuario. La disponibilidad puede variar según la región y las condiciones indicadas en la tienda digital.

En el caso de Sea of Thieves: 2026 Edition, Diablo IV, Last Flag y Jump Space, Steam los presenta como pruebas gratuitas. Esto significa que el acceso está limitado al período establecido por cada promoción y no implica, necesariamente, que el juego quede incorporado de forma permanente a la biblioteca.

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Steam identifica a Sea of Thieves: 2026 Edition, Diablo IV, Last Flag y Jump Space como títulos disponibles para jugar gratis de forma temporal. (Steam )

Juegos gratis en Steam sin fecha límite

Arena Breakout Infinite

Worlds Beyond

Blue Archive

TMNT Arena

GeoGuessr Steam Edition

Eternal Return

Path of Exile: Mirage

Wuthering Waves

Brawlhalla

FC 24

The Finals

Yu-Gi-Oh! Master Duel

Team Fortress 2

The Sims 4

Where Winds Meet

Bongo Cat

Heartopia

Marvel Rivals

Overwatch S1: Conquest

Warframe

VRChat

La disponibilidad de las promociones puede depender de la región y de las condiciones publicadas en la tienda. (Steam )

NARAKA: Bladepoint

Delta Force

Counter-Strike 2

Dota 2

PUBG Battlegrounds

Apex Legends

War Thunder

Rainbow Six Siege

Sky

Lost Ark

Guild Wars 2

Reverse: 1999

Dark and Darker

Pixel Worlds

Cell to Singularity

Revolution Idle

Unturned

Fishing Planet

KARDS

En qué otra plataforma se puede encontrar juegos gratis para PC

Los usuarios de PC pueden encontrar juegos gratuitos en Epic Games Store. La tienda digital de Epic combina dos modalidades: títulos gratuitos permanentes y juegos de pago que se habilitan para reclamar durante un período limitado.

Epic Games Store ofrece tanto títulos gratuitos permanentes como juegos de pago que pueden reclamarse sin costo durante promociones de duración limitada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su página de ofertas anuncia la entrega de un nuevo juego gratis para PC cada jueves, aunque la selección y las fechas de disponibilidad cambian según el calendario de la plataforma.

Para acceder, es necesario crear una cuenta de Epic e instalar el iniciador de Epic Games Store en una computadora con Windows. Desde allí, el usuario debe ingresar a la sección de juegos gratis, abrir la ficha del título elegido y completar el proceso de adquisición antes de que venza la promoción.

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Cuando se trata de un regalo temporal, el juego queda vinculado a la biblioteca de la cuenta una vez reclamado, incluso si se descarga después.

Epic también mantiene un catálogo de experiencias que pueden jugarse sin costo, con propuestas de acción, carreras, rol, supervivencia y multijugador.

En cada ficha conviene revisar si se trata de un juego base gratuito, una prueba, una demo o un contenido adicional. Esa distinción aclara las condiciones finales de acceso para cada juego ofrecido por Epic.