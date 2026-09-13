iPhone Duo: todo lo que debes saber del primer plegable de Apple

El iPhone Duo llega con una pantalla interna de 7,6 pulgadas y funciones de inteligencia artificial - crédito Apple

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El iPhone Duo, el primer teléfono plegable de Apple, llegará al mercado con un precio inicial de 1.999 dólares y una apuesta por la inteligencia artificial, las pantallas de gran formato y la productividad móvil.

El dispositivo marca la entrada de la compañía en una categoría donde Samsung, Huawei y Motorola ya tienen presencia desde hace años. Apple busca trasladar la experiencia del iPhone a un formato que combina un móvil compacto con una pantalla interna cercana a la de una tableta.

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Cuándo estará a la venta el primer iPhone plegable

El iPhone Duo estará disponible a partir del 23 de octubre de 2026 y llegará con iOS 27, Apple Intelligence y un diseño pensado para reducir la visibilidad del pliegue central.

El nuevo plegable de Apple es el iPhone más delgado de la compañía. (Apple)

El dispositivo adopta un diseño tipo pasaporte, con una pantalla exterior de 5,4 pulgadas y un panel interno de 7,6 pulgadas. Cerrado, funciona como un teléfono convencional que puede utilizarse con una sola mano. Abierto, ofrece más espacio para leer, ver vídeos, trabajar con documentos o ejecutar varias aplicaciones.

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Apple ha situado las cámaras frontales en la parte superior derecha. La cámara interior queda oculta bajo el panel, una decisión con la que la empresa busca aprovechar toda la superficie de la pantalla. El modelo estará disponible en blanco y negro, con bordes de titanio y botones configurables.

Uno de los elementos centrales será el mecanismo de plegado. La compañía sostiene que el diseño reduce la marca visible en el centro del panel, uno de los problemas que han acompañado a los primeros dispositivos de esta categoría. La pantalla interna de 7,6 pulgadas será la más grande instalada hasta ahora en un iPhone.

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El primer iPhone plegable combina dos pantallas, el chip A20 Pro y hasta 24 horas de autonomía - crédito Apple

iOS 27 adapta las aplicaciones a la pantalla plegable

La propuesta de Apple depende en buena medida del software. El terminal estrenará una versión de iOS 27 ajustada al formato plegable, con un dock vertical en el borde derecho tanto de la pantalla externa como de la interna.

Cuando el dispositivo esté abierto, será posible utilizar dos aplicaciones de forma simultánea. La posición semiplegada habilitará funciones específicas, entre ellas una variante ampliada de StandBy, el modo que muestra información en pantalla mientras el equipo permanece apoyado y conectado a la corriente.

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Los desarrolladores dispondrán de herramientas para adaptar sus aplicaciones a las diferentes posiciones del dispositivo. El objetivo es evitar que el panel ampliado se limite a mostrar una versión estirada de las interfaces diseñadas para teléfonos tradicionales.

La autenticación mediante huella dactilar responde a las exigencias estructurales del mecanismo flexible, mientras las cámaras y el panel ocupan una distribución distinta dentro del chasis de titanio del nuevo modelo - REUTERS/Carlos Barria

El iPhone Duo incorporará el chip A20 Pro, creado para este modelo. Apple lo presenta como la base para ejecutar Apple Intelligence, reproducir contenido, jugar y mantener varias aplicaciones abiertas al mismo tiempo.

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Cómo es la cámara del iPhone Duo

El sistema fotográfico trasero contará con dos cámaras. La principal tendrá un sensor de 48 megapíxeles, equivalente al del iPhone 18 Pro, con grabación de vídeo en 4K y zoom óptico de dos aumentos. El conjunto se completa con una lente ultra gran angular, aunque no incluirá un teleobjetivo dedicado.

Apple sustituirá Face ID por Touch ID como sistema de desbloqueo. La decisión responde a los cambios de diseño que exige el formato plegable y devuelve al iPhone un método de autenticación que la empresa había relegado en sus modelos de gama alta.

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La autonomía alcanzará hasta 24 horas con el teléfono plegado, según la información difundida por la compañía. La carga rápida permitirá recuperar el 50% de la batería en 20 minutos.

La compañía de Cupertino inaugura su participación en este segmento con un equipo cerrado manejable, un panel interior amplio y capacidades diseñadas para leer, reproducir contenido y ejecutar aplicaciones simultáneas

El precio partirá de 1.999 dólares en Estados Unidos

El modelo base, con 256 GB de almacenamiento, costará 1.999 dólares en Estados Unidos. En Europa, el precio comenzará en 2.339 euros. La versión de 512 GB tendrá un valor de 2.589 euros; la de 1 TB costará 3.089 euros y la de 2 TB ascenderá a 3.839 euros.

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Las reservas se abrirán el 16 de octubre y las ventas comenzarán el 23 de octubre. El precio coloca al iPhone Duo por encima de los modelos convencionales de la marca y confirma que Apple se dirigirá inicialmente a un segmento de alto poder adquisitivo.

Una década de investigación detrás del proyecto

El origen del dispositivo se remonta a 2016, cuando los equipos de Apple empezaron a estudiar pantallas flexibles. Durante ese período, la empresa valoró la posibilidad de fabricar un iPad plegable, pero terminó por priorizar un iPhone por su potencial comercial.

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Según informó Bloomberg, el proyecto ganó impulso después de un viaje de Tim Cook por Asia alrededor de 2020. El entonces director ejecutivo habría considerado que los plegables representaban una categoría en la que Apple debía participar.

La presentación del iPhone Duo coincide con el primer Apple Event encabezado por John Ternus como director ejecutivo. Ternus ha definido el modelo como el mayor cambio de la línea desde el iPhone original, una afirmación que ahora deberá sostenerse con ventas, resistencia y una experiencia de uso que justifique su precio.