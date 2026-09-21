Argentina hizo historia en los Juegos Suramericanos: ganó el oro en Valorant tras vencer a Chile

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Argentina hizo historia en los Juegos Suramericanos al conquistar la medalla de oro en la competencia masculina de Valorant. El seleccionado derrotó 2-1 a Chile en la final y se consagró campeón, en una edición que incorporó por primera vez a los deportes electrónicos al medallero.

Federico Riveiro Neto y Jerónimo Quirno Costa, integrantes del equipo junto a Luciano Pensa, Facundo Adrián Chávez, Enzo Brito y Gabriel Villanueva, llevaron la medalla al estudio de Infobae a la Tarde y repasaron los detalles de una definición que terminó de resolverse en el tercer mapa.

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La serie se disputó al mejor de tres mapas. Antes de comenzar, los equipos van descartando escenarios hasta definir cuáles se jugarán y qué lado ocupará cada uno. “Yo elegí un mapa, vos elegiste un mapa, pero yo elegí el lado de tu mapa y vos elegiste el lado de mi mapa”, explicó Riveiro Neto. Si quedan igualados, el tercer escenario funciona como decider, el mapa que ninguno de los dos había elegido y que define al campeón.

Jerónimo Quirno Costa señaló que los esports antes participaron como disciplinas invitadas, pero sin medallas oficiales (Infobae en Vivo)

El primer oro de Valorant en el medallero

El resultado tuvo una dimensión especial para los protagonistas porque fue la primera vez que los esports entregaron medallas dentro de los Juegos Suramericanos.

Quirno Costa señaló que anteriormente hubo competencias de este tipo como disciplinas invitadas, pero sin participación oficial en el medallero. “Es la primera vez en la historia que reciben medallas y suman al medallero”, destacó.

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La inclusión también abrió interrogantes sobre el futuro de los videojuegos competitivos en otras competencias internacionales. Para Quirno Costa, todavía no está definido qué lugar tendrán los esports en futuros eventos ni cuáles serán los títulos seleccionados: “Todavía no se sabe si va a haber esports directamente y después, si se aceptan los esports, hay que ver qué juegos entran también en esa categoría”.

Valorant enfrenta a dos equipos de cinco jugadores, divididos entre atacantes y defensores. El videojuego comparte características con otros títulos tácticos, aunque tiene una estética diferente. Riveiro Neto lo comparó con Counter-Strike y destacó que se trata de una propuesta “más animada y más family friendly”.

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La final de Valorant se disputó al mejor de tres mapas y Argentina definió el título en el tercer escenario (Infobae en Vivo)

Cómo es la vida de un jugador profesional

Detrás del oro existe una rutina profesional que poco tiene que ver con jugar ocasionalmente. Quirno Costa contó que se dedica de manera exclusiva a los esports desde hace cinco años. Su recorrido comenzó con partidas entre amigos y siguió con su llegada a equipos argentinos.

“Me llamó un equipo y fui subiendo como de escalones”, relató. En el circuito competitivo, explicó, las organizaciones se distribuyen en distintos niveles o tiers. Durante este año integró la academia de KRÜ, donde entrenaba alrededor de siete horas diarias junto al equipo.

Parte de ese trabajo está fuera del servidor. Riveiro Neto explicó que las jornadas incluyen análisis táctico, estudio de rivales y planificación de las partidas. “Tenemos la parte teórica y táctica donde hablamos de cómo vamos a jugar, qué estrategia vamos a hacer, qué cosas hay que mejorar”, detalló.

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A eso se suman las prácticas individuales, la preparación física y el trabajo psicológico. Entre todas esas actividades, una jornada puede extenderse hasta 10 u 11 horas. Quirno Costa aclaró que también existen pausas entre las partidas y que los jugadores trabajan para sostener el rendimiento durante toda la competencia.

Federico Riveiro Neto recomendó a los jóvenes que buscan profesionalizarse en los esports mantener un plan B y proyectó continuar como entrenador o director de equipo (Infobae en Vivo)

Dentro del juego, además, cumple el rol de IGL, una función que lo convierte en el principal responsable de las decisiones tácticas durante las rondas. “Soy básicamente el que dice qué hacer en cada ronda”, explicó. Para desempeñar ese papel, el análisis previo de los rivales resulta fundamental: “Me ayuda a mí tener esa información para poder tomar mejores decisiones después adentro del servidor”.

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La carrera profesional y el desafío de sostenerla

Los jugadores también hablaron sobre una de las particularidades de los esports: la enorme cantidad de personas que buscan llegar al profesionalismo y el reducido número que finalmente consigue hacerlo.

Riveiro Neto comparó ese recorrido con el fútbol y sostuvo que alcanzar la elite convierte a quienes lo logran en “privilegiados”. En ese contexto, dejó un consejo para los jóvenes que quieren transformar su pasión por los videojuegos en una profesión: “Que se dediquen, pero que nunca pierdan el plan B”.

El jugador también imagina su futuro más allá de la competencia. Su intención es continuar dentro de la industria como entrenador o en un rol de conducción. “Me gustaría seguir como coach o directamente como director de algún equipo”, afirmó.

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Los Juegos Suramericanos incorporaron por primera vez a los deportes electrónicos al medallero con la competencia masculina de Valorant (Infobae en Vivo)

Quirno Costa, en tanto, recordó que antes de Valorant jugaba Counter-Strike y que la aparición del nuevo título, en 2020, modificó su recorrido. En plena pandemia, armó un grupo con amigos para probarlo. “Agarré un grupo de amigos y dijimos: ‘Vamos a jugarlo mucho’”, recordó.

Lo que comenzó como una actividad compartida terminó convirtiéndose en una carrera profesional y, ahora, en una medalla dorada para Argentina. El triunfo ante Chile representa además un nuevo capítulo para los esports, que buscan consolidar su presencia dentro de las grandes competencias deportivas internacionales.

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