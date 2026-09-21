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Así fue la llegada de los jugadores de la selección de Francia tras el nuevo reglamento que eliminó los “desfiles de moda”

El plantel se presentó en en el predio de Clairefontaine con una imagen más discreta y bajo un protocolo que limita la exposición ante las cámaras durante el inicio del ciclo de Zinedine Zidane como entrenador

Los futbolistas franceses arribaron a Clairefontaine para afrontar el inicio de la etapa encabezada por Zinedine Zidane

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La Federación Francesa restringió la exposición pública de los convocados en el comienzo del ciclo de Zinedine Zidane, y la llegada al predio de Clairefontaine quedó como una de las primeras escenas afectadas por esas decisiones. La entidad pretende que los futbolistas sean más sobrios en el contacto directo con la prensa y que la atención se concentre en la preparación deportiva, antes que en las imágenes y repercusiones que tradicionalmente acompañaban cada incorporación. Según informó RMC Sport, el organismo también asumirá el control de la cobertura audiovisual de la concentración.

La medida cambió la forma en que se observó el arribo de los jugadores para esta convocatoria. Las entradas a Clairefontaine solían convertirse en una secuencia de amplia difusión por las elecciones de vestuario de varias figuras del seleccionado, con prendas llamativas, conjuntos amplios y estampas que atraían a las cámaras. Ahora, la llegada de los futbolistas quedó subordinada a un esquema que busca bajar esa visibilidad y establecer una dinámica más reservada en el inicio del trabajo del nuevo entrenador.

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Jules Koundé camina sobre asfalto con gafas de sol, polo naranja con franjas azules, pantalones oscuros y un bolso en la mano
El look de Jules Koundé al llegar a la concentración de la selección de Francia

Los primeros indicios aparecieron este lunes, cuando los convocados se presentaron con indumentaria más clásica que en concentraciones anteriores. La modificación no implica que todos los jugadores hayan abandonado por completo sus estilos personales, aunque sí se advirtió una menor presencia de propuestas de alto impacto visual. El cambio se vincula con la intención de Zidane de terminar con los “desfiles de moda que se habían instalado alrededor de los arribos al centro de entrenamiento y que se transformaban en uno de los contenidos más comentados de cada convocatoria.

Jules Koundé volvió a ser uno de los futbolistas que despertó atención durante su ingreso, aunque su elección fue distinta de los atuendos inspirados en diversas tendencias que había mostrado en otras oportunidades. El defensor lució una chomba naranja de mangas largas, con líneas en la zona del pecho, además de un pantalón negro y zapatos marrones. El jugador también llevó un bolso de diseñador, un accesorio habitual en sus apariciones públicas, pero el conjunto general se ubicó dentro de la línea menos llamativa que predominó entre los integrantes de la selección.

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Ibrahima Konaté camina con gafas de sol, abrigo a cuadros y corbata sobre un fondo al aire libre con vegetación
Ibrahima Konaté se incorporó a los entrenamientos luego del clásico entre Real Madrid y Atlético de Madrid

La llegada de Ibrahima Konaté siguió esa misma orientación: el defensor eligió una camiseta blanca con corbata negra, un suéter con cierre y una chaqueta a cuadros. Kylian Mbappé se incorporó con un conjunto blanco de estilo relajado y zapatillas del mismo color, mientras que Désiré Doué, Michael Olise, Eduardo Camavinga, Adrien Rabiot, Dayot Upamecano y Ousmane Dembélé optaron por prendas clásicas o conjuntos de menor exposición.

La decisión sobre los arribos se complementa con límites a la actividad de los medios dentro del predio. RMC Sport indicó que los periodistas no podrán ingresar con sus propias cámaras y que los equipos de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) producirán las imágenes de la presentación de la lista y de la llegada de los convocados. Durante esta primera concentración tampoco habrá entrevistas individuales con los jugadores, aunque el seleccionado mantendrá las conferencias de prensa diarias con futbolistas, una práctica que ya estaba vigente en los últimos años.

Zinedine Zidane dirigirá sus primeros encuentro al mando del seleccionado francés (REUTERS/Gonzalo Fuentes)
Zinedine Zidane dirigirá sus primeros encuentro al mando del seleccionado francés (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El nuevo ciclo de Francia comenzará después de la salida de Didier Deschamps y con Zidane al frente tras su etapa como entrenador de Real Madrid. La convocatoria apunta al estreno frente a Turquía el 25 de septiembre. Luego se enfrentará a Bélgica el 28 de septiembre, además tendrá un encuentro de local contra Italia el 2 de noviembre y otro duelo ante Bélgica, también en casa, el 5 de noviembre.

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