Pokémon Go llega a los museos con un evento especial para tener un Pikachu astronauta

Pokémon GO y la Agencia Espacial Europea lanzan una colaboración por la Semana Mundial del Espacio 2026.

Guardar

Pokémon y la Agencia Espacial Europea (ESA) lanzan una colaboración conjunta con motivo de la Semana Mundial del Espacio 2026, que se celebrará del 4 al 10 de octubre. La alianza combina contenido dentro de Pokémon GO con una exposición física en centros europeos y un antecedente insólito: un peluche de Pikachu que viajó a la Estación Espacial Internacional (EEI).

La iniciativa, impulsada por The Pokémon Company International y la ESA, busca acercar la exploración espacial real a los fanáticos de la franquicia mediante activaciones tanto virtuales como presenciales en distintos países de Europa.

PUBLICIDAD

Cuándo será el evento de Pokémon GO y la ESA

La Semana Mundial del Espacio en Pokémon GO se desarrollará del domingo 4 al sábado 10 de octubre de 2026, entre las 00.00 y las 23.59 según la hora local de cada jugador.

Durante esa semana debutará un Pokémon disfrazado: el Pikachu astronauta, disponible tanto en incursiones de nivel 1 como a través de una investigación temporal.

Pikachu astronauta debutará en incursiones de nivel 1 y mediante una investigación temporal en Pokémon GO.

Esa investigación temporal tiene un plazo más extendido para completarse: los entrenadores deberán finalizar sus tareas y reclamar las recompensas antes del lunes 12 de octubre a las 23.59, hora local.

Además, la activación vinculada a la ESA se extenderá mucho más allá de la semana temática. Esta parte de la colaboración regirá del 4 de octubre de 2026 al 30 de abril de 2027 en seis museos participantes de Europa.

PUBLICIDAD

Cuál es el contenido disponible en Pokémon Go

El Pikachu astronauta es la pieza central del evento y puede aparecer en su versión variocolor tanto en incursiones como en la investigación temporal, aunque su obtención shiny depende de la suerte del jugador.

En los seis museos que forman parte de la colaboración extendida (entre ellos el Science Museum de Londres, la Cité de l’espace de Toulouse y el Space Expo de Noordwijk) aparecerá un Pikachu astronauta en incursiones de una estrella. Al vencerlas, los jugadores podrán capturarlo con un fondo de ubicación exclusivo que conmemora la visita al sitio.

La investigación cronometrada estará disponible hasta abril de 2027, mientras la investigación de campo durará una semana.

Durante toda la ventana de la promoción, hasta abril de 2027, estará disponible una investigación cronometrada. En cambio, la investigación de campo quedará limitada al período del 4 al 10 de octubre, coincidente con la Semana Mundial del Espacio.

PUBLICIDAD

En esos mismos días, personajes como Pikachu, Clefairy, Magnemite, Starmie, Lunatone, Solrock, Elgyem y Blipbug aparecerán con mayor frecuencia cerca de las sedes participantes. Todos ellos tendrán versión shiny disponible, con la única excepción de Blipbug.

Siete instalaciones de la propia ESA replicarán esta dinámica de juego entre el 4 y el 10 de octubre, aunque en ese caso no habrá opción de fondos de ubicación exclusivos como en los museos.

Cómo fue el viaje de Pikachu a la Estación Espacial Internacional

El elemento que dio origen a toda la colaboración fue el viaje real de un peluche de Pikachu al espacio. El personaje voló junto a la astronauta de la ESA Sophie Adenot y permaneció en órbita entre el 11 de abril y el 17 de junio de 2026.

PUBLICIDAD

Un peluche de Pikachu viajó a la Estación Espacial Internacional con la astronauta de la ESA Sophie Adenot. (ESA/NASA)

Durante esos 67 días, el peluche completó aproximadamente 1.040 órbitas alrededor de la Tierra a bordo de la EEI antes de regresar.

Adenot documentó el recorrido con fotos y videos junto a su acompañante, tanto en la Tierra como durante su estadía en la estación, material que puede consultarse en la página web de la ESA.

Tras el regreso del peluche, la astronauta participó en una ceremonia en la sede de la ESA en París, donde se formalizó la presentación pública de la colaboración con Pokémon.

El director general de la ESA, Josef Aschbacher, declaró que “inspirar a las futuras generaciones es una parte clave de la misión de la ESA” y agregó que, a través de esta colaboración con Pokémon, “estamos generando nuevas formas para que la gente de toda Europa se conecte con el espacio”.

PUBLICIDAD

Por parte de The Pokémon Company International, el director sénior de licencias, Mathieu Galante, señaló que la alianza “abre una nueva frontera para los fanáticos, al reunir el mundo de Pokémon y la fascinación por el espacio en distintas sedes de Europa”.