GTA 6 tendrá un nuevo sistema de daño: qué significarán las señales amarillas, rojas y blancas

El juego será publicado por Rockstar Games en 2026.

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Grand Theft Auto 6 incorporará un conjunto de señales visuales que cambiarán la forma de jugar los enfrentamientos y las persecuciones policiales. Se trata de marcas de colores y de iconos que Rockstar Games diseñó para dar más información al jugador sobre las consecuencias de sus acciones dentro del juego.

Estas alertas aparecen tanto en los tiroteos y peleas cuerpo a cuerpo como en las huidas de la policía. Su función es indicar, en tiempo real, si un enemigo será incapacitado o eliminado, y qué datos tienen las autoridades sobre el jugador durante una persecución.

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Cómo son las nuevas alertas de GTA 6

El creador de contenido TGG, quien visitó las oficinas de Rockstar Games para presenciar una sesión de juego, detalló en un video de su canal de YouTube que la mirilla de apuntado cambia de color según el tipo de disparo.

Un disparo normal deja la mirilla en blanco. Si el disparo incapacitará al enemigo, la mirilla se torna amarilla. En cambio, si el disparo resulta letal, el color pasa a rojo.

Los combates cuerpo a cuerpo de GTA 6 iluminarán el borde de la pantalla para indicar si un golpe noquea o elimina a un rival. (Rockstar Games/YouTube)

En los combates cuerpo a cuerpo, donde no existe una mirilla, el sistema funciona de otra manera. El borde de la pantalla se ilumina de amarillo cuando un golpe noquea a un enemigo, y de rojo cuando lo elimina.

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Este mecanismo se puede ver en el gameplay oficial publicado por Rockstar durante el atraco a una joyería. Lucia forcejea con un cliente del local y, tras completar un evento de tiempo rápido (QTE) para soltarse de su agarre, le da un puñetazo que lo incapacita sin matarlo.

Con este sistema, los jugadores tendrán la posibilidad de decidir si matan o incapacitan a un enemigo durante los enfrentamientos, algo que en Grand Theft Auto V no se representaba de forma visual. Esto se suma a otros cambios en el combate, como enemigos que ya no aparecen automáticamente en el radar y armas con un autoapuntado menos agresivo que en entregas anteriores.

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Qué son los iconos rojos del sistema de búsqueda policial en GTA 6

El tráiler ‘Una mirada extendida’ también mostró un renovado sistema de persecución policial. El primer cambio visible es el regreso a seis estrellas de búsqueda, en lugar de las cinco que tenía Grand Theft Auto V.

Los iconos rojos de GTA 6 indicarán si la policía identificó el vehículo, la ubicación, la ropa, el arma o a Jason y Lucía.

Bajo esas estrellas aparecen unos iconos rojos que representan la información concreta que la policía tiene sobre el jugador en cada momento. A medida que esos datos se eliminan, las estrellas de búsqueda descienden. Los iconos identificados hasta ahora son los siguientes:

Auto: la policía identificó el vehículo, propio o robado, y reconocerá al jugador de inmediato si lo sigue utilizando.

Punto de ubicación: l as autoridades conocen la posición exacta del jugador y lo persiguen en consecuencia.

Percha: la policía sabe qué ropa lleva puesta el jugador y lo identificará mientras no la cambie.

Dos usuarios: tanto Jason como Lucía fueron identificados y serán reconocidos al instante.

Un usuario: solo el acompañante fue identificado por la policía.

Arma : las autoridades saben que el jugador está armado y que ya disparó o puede hacerlo, lo que condiciona su reacción.

Cámara: las cámaras de seguridad detectaron al jugador o este está siendo identificado por ellas en ese momento.

Cómo reacciona el mundo al perfil criminal del personaje

El comportamiento policial en GTA VI dependerá de la información acumulada sobre el jugador y de un sistema de karma que registra sus acciones a corto y largo plazo. Las autoridades no reaccionarán del mismo modo ante un delito menor que ante un atraco, y tampoco tratarán igual a un reincidente que a un desconocido.

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Rob Nelson, codirector del estudio Rockstar North, explicó a IGN Internacional: “Si atropellas a alguien y te das a la fuga, cometes un delito y huyes, te metes en problemas y te marchas antes de que llegue la policía, y no empiezas a disparar a la gente, la situación no debería escalar a más, pero si no lo haces, generalmente estarás bien”.

La respuesta policial de GTA 6 dependerá de la información acumulada y del perfil criminal del jugador. (Rockstar)

Nelson agregó que “cuando uno va más allá de lo necesario de forma constante, o cuando hace cosas completamente innecesarias de forma constante”, eso puede empezar a influir en el perfil delictivo del personaje. Según sus palabras, “no hay una forma correcta o incorrecta de jugar a este juego, pero las acciones consistentes pueden tener un impacto en cómo el mundo reacciona ante uno y cómo se desarrolla la narrativa”.

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Grand Theft Auto 6 llegará el 19 de noviembre a PS5 y Xbox Series.