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Fue campeón del mundo y medallista olímpico con Armenia y ahora ganó el oro para Argentina en los Juegos Suramericanos

Arsen Julfalakyan se consagró en la categoría de 77 kilogramos de lucha grecorromana bajo la bandera albiceleste. Su historia

El armenio se quedó con la medalla de oro representando a Argentina
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Arsen Julfalakyan se consagró campeón en la categoría de 77 kilogramos de lucha grecorromana en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, tras vencer al colombiano Jair Cuero en la final disputada en el Rural Nave B de Rosario. El armenio de 39 años, medallista olímpico y ex campeón del mundo, compitió bajo la bandera de Argentina, país al que representa desde 2024.

La definición por el oro tuvo un condimento particular: Cuero ya lo había derrotado 9-4 en la fase de grupos del propio torneo, por lo que la final funcionó como revancha directa. Julfalakyan llegó a esa instancia con un andar sólido en la ronda eliminatoria: superó 8-0 al peruano Ryan Cubas en la primera rueda y, ya en semifinales, dominó 9-0 al brasileño Joilson De Brito para asegurar su lugar en la definición.

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El ahora luchador albiceleste nació el 8 de mayo de 1987 en Leninakán, la ciudad armenia hoy conocida como Gyumri. Es hijo de Levon Julfalakyan, campeón olímpico en Seúl 1988 con la Unión Soviética y durante años entrenador principal del seleccionado nacional de Armenia. “Mi padre es el campeón olímpico Levon Julfalakyan. Estuve en la lucha desde la infancia. Sin embargo, mi padre nunca me obligó a elegir la lucha”, contó Julfalakyan sobre sus comienzos en el deporte, que arrancaron de manera formal a los 11 años.

Arsen Julfalakyan se consagró campeón en la categoría de 77 kilogramos de lucha grecorromana en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
Arsen Julfalakyan se consagró campeón en la categoría de 77 kilogramos de lucha grecorromana en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

“Primero quiero decir gracias a todos. Muy amables”, sostuvo en un español un poco forzado, pero con la gratitud hacia un país que lo acogió. “Es una historia interesante, iba a terminar en 2021 con Tokyo, en Armenia, de donde vengo, cuestiones políticas me rompieron la motivación. Luego, me dieron la motivación para competir en Argentina”, sostuvo en inglés.

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Su trayectoria deportiva incluye la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en la categoría de 74 kilogramos, la corona europea de Vilnius 2009 y el título mundial de 2014 en Taskent, obtenido tras superar una larga rivalidad con el ruso Roman Vlasov, quien lo había vencido en la final olímpica de Londres. Antes de ese campeonato mundial, había sumado la plata en el Mundial de 2010 y bronces en 2011 y 2013.

El camino hacia Río 2016 y el retiro en 2021

El intento de repetir podio olímpico se frustró en Río de Janeiro 2016. Pese a llegar como campeón del mundo y de Europa vigente, Julfalakyan perdió su primera pelea 2-3 ante el búlgaro Daniel Aleksandrov y quedó eliminado en la primera ronda. Continuó compitiendo con la mira puesta en Tokio 2020 y sumó el bronce en el Europeo de 2019, pero un revés en un torneo clasificatorio disputado en Bielorrusia terminó por apartarlo de esa cita olímpica: perdió un cruce directo y polémico ante su compatriota Karapet Chalyan, definido por una advertencia arbitral por pasividad. La federación armenia decidió entonces que fuera Chalyan quien afrontara la clasificación a Tokio 2020, pese a que la plaza olímpica ya estaba asegurada para el país.

El 12 de julio de 2021, Julfalakyan anunció el final de su carrera deportiva. Para entonces ya se había volcado a la política: fue miembro de la Asamblea Nacional de Armenia entre 2018 y 2020, tras graduarse en la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal de Ereván. También pasó a presidir la Comisión de Atletas de la United World Wrestling, la federación mundial de lucha, cargo que mantiene en la actualidad.

El regreso con la camiseta argentina

El retiro no fue definitivo. En 2024, sin un anuncio oficial de por medio, Julfalakyan reapareció en competencia en el Grand Prix de Francia Henri Deglane bajo la bandera de Argentina. El cambio respondió a una razón: en su categoría, Armenia cuenta hoy con el actual campeón europeo y mundial, Malkhas Amoyan, lo que le cerraba a Julfalakyan cualquier posibilidad de volver a representar a su país de origen a nivel internacional.

Con la casaca albiceleste, en 2025 había sumado la medalla de plata en el Campeonato Panamericano de Monterrey, en la misma categoría de 77 kilogramos en la que ahora se coronó en Rosario. Julfalakyan, casado y padre de una hija, suma con este oro su primer título de relevancia internacional desde que decidió cambiar de ciudadanía deportiva.

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