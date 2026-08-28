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Google lanza una pulsera inteligente de Pokémon: Pikachu es el protagonista y te ayuda a monitorear el sueño

El dispositivo se vincula con la app de Google Health para dar retroalimentación de la calidad del sueño y recomendaciones de cómo mejorar el descanso

Brazalete textil azul con etiqueta de Pokémon Sleep y Pikachu durmiendo, rodeado por estrellas y pequeñas criaturas sobre fondo azul oscuro
La pulsera inteligente viene en una edición especial en color azul.(Google)
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Google lanzó una nueva edición del Fitbit Air en colaboración con Pokémon Sleep, con Pikachu como protagonista del diseño.

El Fitbit Air es un rastreador que se usa en la muñeca como una pulsera y registra datos del descanso para mostrarlos en la app en forma de métricas y recomendaciones.

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La edición “Special Edition Pokémon Sleep” combina el seguimiento del sueño de Google Health y Fitbit Air con la experiencia de la aplicación Pokémon Sleep, en el marco de la celebración por el 30° aniversario de Pokémon.

Correa azul de tela para dispositivo Fitbit sobre un fondo azul oscuro con estrellas, una nube y la figura de Pikachu durmiendo
Fitbit Air en colaboración con Pokémon se especializa en monitorear el sueño. (Google)

Cómo es el Fitbit Air Special Edition Pokémon Sleep

El dispositivo está diseñado para ser liviano y para un uso continuo. La pulsera tiene un formato microajustable para facilitar un calce cómodo.

La banda llega en color “Sleepy Blue” e incluye una etiqueta con impresión de seda y la ilustración de Pikachu durmiendo en la correa.

Sobre el seguimiento del sueño, la compañía tecnológica indica que la app de Google Health registra etapas de sueño ligero y profundo y presenta esos datos como orientación práctica.

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Teléfono móvil que exhibe en pantalla el logotipo de Pokémon Sleep y pasos en inglés para sincronizar datos de sueño
La interfaz de Pokémon Sleep detalla las instrucciones para vincular los registros de sueño mediante plataformas de salud digital. (Google)

También menciona a Google Health Coach como una función que analiza tendencias con el tiempo para ofrecer consejos personalizados.

Además, la compra incluye una prueba de tres meses de Google Health Premium.

Disponibilidad de la colaboración

La edición especial Fitbit Air Special Edition Pokémon Sleep ya está disponible en preventa de manera online y en tiendas físicas en Google Store y Target. El envío comenzará el 15 de septiembre.

La principal diferencia con la edición estándar del Google Fitbit Air es su presentación.

Pantalla de teléfono inteligente con la aplicación Pokémon Sleep que muestra a Charmander, Bulbasaur y Squirtle durmiendo
La aplicación Pokémon Sleep presenta el registro del tipo de sueño equilibrado y más datos relacionados. (Google)

Cómo es la edición estándar de Google Fitbir Air

La edición estándar de Fitbit Air es una pulsera inteligente sin pantalla diseñada para acompañar al usuario durante todo el día y, especialmente, durante la noche.

El concepto del dispositivo apunta a reducir distracciones: en lugar de notificaciones o interacción constante desde la muñeca, la información se consulta en el teléfono, desde la aplicación asociada.

En su versión base, Fitbit Air está orientado al monitoreo de salud y sueño. El artículo de presentación lo describe como un dispositivo liviano, pensado para usarse de forma continua, que registra métricas corporales y las traduce en indicadores fáciles de interpretar.

El seguimiento nocturno es uno de sus ejes: el sistema recopila datos del descanso y permite ver el desempeño del sueño y sus etapas, con el objetivo de ayudar a mejorar hábitos.

Fitbit Air no tiene pantalla para disminuir las distracciones. (Google)
Fitbit Air no tiene pantalla para disminuir las distracciones. (Google)

Además del foco en el sueño, la edición estándar incluye funciones de control de salud vinculadas al ritmo cardíaco y otras variables fisiológicas.

Entre las mediciones mencionadas aparecen la frecuencia cardíaca y el ritmo cardíaco con alertas vinculadas a fibrilación auricular, junto con métricas como saturación de oxígeno (SpO2), frecuencia cardíaca en reposo y variabilidad de la frecuencia cardíaca.

El dispositivo también incorpora seguimiento de actividad física y puede registrar entrenamientos y movimientos cotidianos, apoyado en sensores y algoritmos para detectar actividades.

La autonomía es otro de los puntos centrales del modelo estándar. El Fitbit Air ofrece hasta una semana de batería con una sola carga. También incorpora carga rápida: con cinco minutos conectado puede sumar un día completo de uso.

Cuatro correas de tela para pulseras de actividad en colores rojo, azul, negro y verde claro sobre un fondo blanco
Fitbit Air viene en correas de tela ajustables en tonos rojo, azul, negro y verde sobre un fondo blanco. (Google)

En cuanto al diseño, el dispositivo se presenta como un módulo pequeño sin pantalla que se integra a correas intercambiables.

Ese formato permite cambiar la banda según preferencias de estilo o comodidad, y el artículo menciona la existencia de accesorios y correas adicionales disponibles por separado.

Para usarlo, Fitbit Air requiere la app vinculada y una cuenta de Google. La compatibilidad indicada incluye Android desde la versión 11 e iOS desde la 16.4. La gestión de los datos y los reportes de salud se realiza desde el teléfono, donde el usuario puede revisar estadísticas y tendencias.

En precio, la edición estándar se anunció desde USD 99,99 e incluye una prueba de tres meses de Google Health Premium.

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