River Plate presentará ante el Comité ejecutivo de AFA un documento crítico con pedido de reformas (CARP)

Guardar

River Plate presentará este martes 22 de septiembre, ante el Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), un documento con propuestas de reforma sobre el formato de competencias, el arbitraje y la distribución de ingresos. El texto llega seis meses después de que el club anunciara que dejaba de asistir a esas reuniones por considerar que sus mecanismos internos carecían de garantías procedimentales claras.

Según confirmó la entidad de Núñez, el documento incluye “un diagnóstico y una propuesta concreta” para cada uno de los puntos que, a su criterio, comprometen hoy la competencia del fútbol argentino. El club encuadró el planteo en su condición de asociación civil sin fines de lucro y en su carácter de miembro fundacional de la AFA, un estatus que, sostuvo, obliga a trabajar “junto a los demás clubes” por demandas que sus socios comparten.

PUBLICIDAD

El texto que elevará River ante el organismo que preside Claudio Tapia organiza sus reclamos en seis puntos concretos. El primero apunta a modificar el formato de las competencias, con una reducción gradual de equipos en la Primera División y reglas que permanezcan estables durante el desarrollo del torneo, sin cambios sobre la marcha.

El segundo eje propone reordenar el calendario de competencias y la ventana del mercado de pases, mientras que el tercero reclama criterios más claros en materia de procedimientos institucionales y acceso a la información, un señalamiento directo a la dinámica de funcionamiento del Comité Ejecutivo que motivó el alejamiento de River en marzo.

PUBLICIDAD

El cuarto punto, uno de los más sensibles, busca rediscutir los roles de quienes conducen hoy el arbitraje argentino. El club pide definir criterios objetivos para las designaciones arbitrales, sumado a una evaluación por rendimiento y la creación de un comité independiente que audite ese proceso. Vale recordar que Federico Beligoy es el actual responsable del arbitraje en el país.

Los últimos dos ejes del documento tienen carácter económico. River ratifica su respaldo al “funcionamiento solidario” en la distribución de ingresos entre clubes, pero plantea replantear la generación de recursos de la AFA y proponer líneas de acción para ampliar esos fondos. En paralelo, exige reformular el modelo de derechos de televisión, tanto en el plano nacional como internacional.

PUBLICIDAD

El club aclaró que este documento fija apenas “el marco general” de su posición institucional. Cada eje, precisó, será desarrollado luego con proyectos específicos y rigurosidad técnica, en un proceso que la entidad se comprometió a construir “de manera colaborativa” con el resto de los clubes miembros de la AFA.

Stefano Di Carlo, presidente River (CARP)

La presentación de este martes marca el regreso puntual de River a una reunión del Comité Ejecutivo desde marzo, cuando el club anunció que dejaba de participar de esos encuentros. En aquel momento, la dirigencia había cuestionado que “en el actual funcionamiento del Comité Ejecutivo no existen las garantías procedimentales necesarias para asegurar un proceso claro y previsible en la toma de decisiones”.

PUBLICIDAD

Ese distanciamiento se profundizó en las últimas semanas. El presidente de River, Stefano Di Carlo, expuso ante la Comisión Directiva del club sus diferencias con la conducción de Tapia. Di Carlo endureció su postura y sostuvo que la AFA “no quiere a River”, en referencia al vínculo institucional entre ambas partes.

Resta confirmar si la presentación del documento este martes implica una reincorporación plena de River a las reuniones del Comité Ejecutivo o si se trata de una participación puntual. El club también deberá definir su presencia en la Asamblea General Ordinaria de la AFA, prevista para octubre en Pilar.

PUBLICIDAD

EL COMUNICADO DE RIVER PLATE

El nuevo comunicado de River Plate

River presentará ante el Comité Ejecutivo un documento crítico

El Club Atlético River Plate participará de la reunión de Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino del martes 22 de septiembre con un documento crítico que propone reformar diferentes aspectos del funcionamiento actual.

El documento presenta un diagnóstico y una propuesta concreta para cada uno de los aspectos que comprometen hoy la competencia. Es una demanda que el fútbol argentino tiene por el peso propio de su historia. Una historia centenaria con un nivel de competitividad global exige torneos que estén a su altura, en formato, en arbitraje, en transparencia y en claridad de los reglamentos, como también en generación de ingresos.

PUBLICIDAD

River Plate formula esta propuesta desde su condición de asociación civil sin fines de lucro, como parte fundacional de la Asociación del Fútbol Argentino. Defender esa figura implica trabajar incansablemente, junto a los demás clubes, por aquello que nuestros socios nos plantean y que también compartimos. Una asociación civil sin fines de lucro es, por definición, patrimonio de quienes la integran. La AFA es patrimonio de los clubes y los clubes son patrimonio de sus socios.

Los ejes propuestos en el documento son concretos:

Cambiar el formato de las competencias, con reducción gradual de equipos en la Primera División, y reglas que no se modifiquen mientras el torneo transcurre.

Reordenar el calendario y la ventana del mercado de pases.

Establecer criterios en términos de procedimientos institucionales y acceso a la información.

Rediscutir los roles de quienes hoy conducen el arbitraje argentino. Y, fundamentalmente, definir criterios objetivos para las designaciones arbitrales. A su vez, hacer una evaluación por rendimiento y un comité independiente que las audite.

Sostener el funcionamiento solidario en lo que refiere a la distribución de ingresos entre los clubes. Replantear la generación de recursos de AFA. Proponer distintas líneas de acción para generar más y nuevos recursos.

Reformular el modelo de derechos de televisión, tanto nacionales como internacionales.

Este documento fija el marco general de la posición institucional del Club. Cada uno de los ejes será profundizado con proyectos específicos y rigurosidad técnica, pero fundamentalmente construido de manera colaborativa con el conjunto de los clubes miembros de la AFA y hacedores de nuestro fútbol.

PUBLICIDAD