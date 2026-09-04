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Pokémon y Spotify estrenan una playlist con música relajante gratis: cómo escucharla

La lista de reproducción tiene una duración de una hora y 14 minutos e incluye pistas como “Nana Pikachu 1”

Logotipo verde de la empresa Spotify junto a una ilustración cuadrada del personaje Pikachu durmiendo sobre una Pokébola
La lista de reproducción está enfocada en canciones de descanso y relajación. (Spotify / Pokémon)
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Spotify y Pokémon colaboraron en una lista de reproducción con música relajante pensada para acompañar el descanso. La propuesta está disponible bajo el nombre de Pokémon Sleep y reúne canciones vinculadas con el universo de la franquicia.

La playlist tiene una duración de una hora y 14 minutos e incluye pistas como “Nana Pikachu 1”, “Nana Pikachu 2” y “Cresselia contra Darkrai”. Su selección combina melodías suaves con sonidos asociados a personajes y escenarios de Pokémon Sleep.

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Uno de los detalles visuales de la reproducción es el cursor de progreso: en lugar del indicador habitual, aparece Pikachu acostado sobre la barra mientras avanza cada canción. Las imágenes de la lista también muestran a otros Pokémon dormidos, como Jigglypuff y Eevee.

Captura de pantalla de la interfaz de Spotify que muestra la lista de reproducción de Pokémon Sleep y sus canciones
La lista de reproducción tiene una duración de una hora y 14 minutos. (Spotify)

Cómo acceder a la playlist de Pokémon en Spotify

Para escuchar la lista es necesario ingresar a Spotify, desde la aplicación para celulares, computadoras o la versión web. No hace falta contar con una suscripción Premium para acceder al contenido.

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Una vez dentro de la plataforma, hay que buscar “Pokémon Sleep” en el buscador. Entre los resultados aparece la playlist identificada con una portada en la que se ve a Mewtwo en un bosque, junto a otros personajes de la saga.

Después, solo se debe presionar el botón de reproducción para iniciar las canciones. También es posible guardar la lista en la biblioteca personal para encontrarla con mayor facilidad y volver a usarla en otro momento.

La selección figura como una propuesta de Spotify y puede reproducirse de forma continua. Durante la escucha, la interfaz mantiene las animaciones inspiradas en Pokémon, incluido el indicador con forma de Pikachu.

Interfaz de un reproductor de música con una ilustración de Eevee dormido sobre una Pokébola y botones de control en pantalla
Pikachu durmiendo se convierte en la animación que sigue la reproducción de la canción. (Spotify)

Cuándo es útil esta playlist de Pokémon

La lista puede utilizarse antes de dormir, especialmente como acompañamiento durante una rutina nocturna. Su duración permite dejarla sonando mientras se prepara el ambiente para descansar, se apagan las luces o se realiza una actividad tranquila.

También puede ser una opción para momentos de relajación durante el día. Por ejemplo, puede escucharse mientras se lee, se medita, se toma una pausa del trabajo o se realizan tareas que no requieren concentración en contenidos con letra.

Para quienes siguen la franquicia, Pokémon Sleep ofrece una alternativa para escuchar música relacionada con sus personajes sin recurrir a las canciones más activas de los videojuegos o la serie. La lista reúne temas de ritmo suave y una estética visual basada en Pokémon en reposo.

Además, la reproducción puede servir como fondo sonoro en espacios de estudio o descanso. Al guardarla en Spotify, queda disponible para incluirla en una rutina personal y acceder a ella sin volver a buscarla cada vez.

Captura de pantalla de un reproductor de audio móvil con la figura de Jigglypuff dormido sobre una Pokébola
La reproducción está acompañada de un Pokémon durmiendo. (Spotify)

Pokémon lanza cámara en edición especial

Pokémon celebró 30 años desde su lanzamiento con una colaboración junto a Polaroid que incluye tres cámaras instantáneas de edición especial, películas temáticas y accesorios inspirados en la Poké Ball.

La línea presenta una Polaroid Now Generation 3 con un diseño en rojo, blanco y negro basado en la clásica esfera utilizada para capturar criaturas en la franquicia.

Incorpora dos modelos de Polaroid Go Generation 3: una edición de Pikachu, de color amarillo y con una correa que remite a la cola del personaje, y otra de Sylveon, blanca y rosada, con una correa en tonos rosa, blanco y azul.

Tres cámaras instantáneas Polaroid Go 2 amarillas, blancas y rosas. Tres fotos impresas. Cuatro pegatinas de Pokémon: Pikachu, Charmander, Poké Ball y Sylveon. Correa de cámara
A 30 años del estreno de Pokémon, la marca lanzó una colaboración con Polaroid con tres cámaras instantáneas de edición especial. (Pokémon)

La colaboración suma películas Pokémon x Polaroid para las cámaras. Los marcos de la versión para Polaroid Go incluyen diseños de Pikachu y Sylveon, mientras que la película i-Type incorpora personajes como Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Gengar, Umbreon y Mimikyu.

Cada paquete contará con un protector opaco con la silueta de un Pokémon. Este elemento se retira al colocar la película en la cámara y puede conservarse después de que se expulse la fotografía.

Por el momento, no se informó el precio oficial de las cámaras ni se habilitaron las reservas.

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