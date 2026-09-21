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Wanda Nara se reencontró con sus hijas y publicó el gesto que acompañó la jornada: “Muchas gracias”

Luego de dos semanas que las niñas estuvieron con su padre, Mauro Icardi, la conductora mostró cómo fue el regreso a su vida cotidiana mientras encuentra el balance con las grabaciones de MasterChef Celebrity

La empresaria sorprendió al mostrar sus primeros momentos con una de sus hijas ante sus seguidores (Instagram)
La empresaria sorprendió al mostrar sus primeros momentos con una de sus hijas ante sus seguidores (Instagram)
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Después de dos semanas atravesadas por viajes y compromisos laborales, Wanda Nara volvió a encontrarse con sus hijas menores, que habían estado pasando tiempo junto a Mauro Icardi. El reencuentro se produjo en medio de las grabaciones de MasterChef Celebrity y del comienzo de la primavera, mientras la empresaria alternaba su agenda profesional con los momentos familiares. A través de sus redes sociales, mostró parte de ese regreso y compartió algunas imágenes tomadas en medio de su rutina laboral.

En una de las historias que publicó en Instagram, Wanda fotografió a una de sus hijas menores, Isabella, sentada en un sillón verde dentro del espacio donde se preparaba antes de salir a escena. La niña aparecía vestida con un conjunto deportivo oscuro y su rostro estaba cubierto con un emoji de corazón. La imagen permitió ver cómo la pequeña había acompañado a su madre durante la jornada laboral.

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Mientras Wanda se encontraba en el camerino, la niña permaneció sentada en el sillón y rodeada por parte del equipo que la conductora utilizaba para maquillarse. En la misma publicación también se alcanzaba a observar una cartera apoyada junto al asiento y distintos objetos personales ubicados alrededor.

El reencuentro de Wanda Nara con sus hijas
Wanda confirmó el reencuentro con sus hijas al mostrar una foto de la más pequeña, Isabella, acompañándola en las grabaciones de MasterChef

Momentos más tarde, Nara compartió otra historia vinculada con la visita. Esta vez, mostró varios ramos de flores amarillas que había recibido para sus hijas y agradeció el gesto con el breve mensaje “Gracias M”, acompañado por un corazón amarillo. En las tarjetas que se encontraban junto a los arreglos podía leerse la inicial del nombre de quien había enviado el regalo dirigido tanto para Francesca como Isabella por el comienzo de la primavera.

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Cabe recordar que, a comienzos de septiembre, Wanda había anticipado que sus hijas pasarían unos días con Icardi. En aquella oportunidad, había habilitado la clásica ronda de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram y había recibido consultas sobre cómo se organizaría durante ese período. La empresaria había explicado entonces cómo se dividirían los tiempos entre sus hijos y sus respectivos padres. “Los nenes con Max estos días. Las nenas con Mau hasta que empiece a trabajar. Yo súper bien haciendo valijas”, había aclarado en referenci a Maxi López, padre de sus hijos varones, y a Icardi, padre de sus hijas menores. El futbolista atravesaba un particular panorama laboral después de haber dejado el Galatasaray, mientras que las niñas permanecían junto a él durante el receso de su madre. La organización familiar se había producido mientras Nara preparaba nuevos compromisos y definía cómo distribuiría sus días entre los viajes, las grabaciones y el tiempo con sus hijos.

El reencuentro de Wanda Nara con sus hijas
En medio de las grabaciones del certamen culinario, Wanda mostró su look frente al espejo

En ese momento, la empresaria había terminado viajando a la Patagonia con amigos. Sin embargo, ese no había sido el único proyecto que había ocupado su agenda durante las últimas semanas. Además de su participación en MasterChef Celebrity, el martes anterior se había conocido que tendría su propio docu-reality en Disney+. La producción estaría compuesta por seis episodios y recorrería distintos aspectos de su vida personal y profesional. En esta oportunidad, las grabaciones se realizarían en la Argentina, Italia y Uruguay, aunque la plataforma todavía no había comunicado la fecha de estreno ni el nombre definitivo de la serie.

Disney+ había presentado la propuesta a través de un adelanto protagonizado por Wanda. En el video, la empresaria aparecía frente a un contrato y se disponía a firmarlo con una lapicera. Cuando comprobaba que el elemento no funcionaba, abría su cartera y buscaba otra opción. Finalmente, sacaba un labial rojo y utilizaba ese producto para dejar su firma junto a un corazón sobre el documento. La escena terminaba con una placa que anunciaba: “Lo querías. Lo tenés. Muy pronto, el reality de Wanda”.

El reencuentro de Wanda Nara con sus hijas
La conductora mostró el regalo que recibieron sus hijas ante la llegada de la primavera (Instagram)

Mientras avanzaban las grabaciones de MasterChef Celebrity y se conocían detalles de su futuro proyecto en las plataformas de streaming, Wanda dejó en claro cómo encuentra el balance entre su vida laboral y privada. Ahora, en medio del certamen culinario y con el regreso de sus hijas, la empresaria mostró un poco de esta nueva etapa que transita. Y una vez más, volvió a mostrar la importancia que tiene su familia en medio de su apretada agenda.

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