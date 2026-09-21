Sociedad

Video: una pantalla LED cayó sobre un grupo de bailarinas en un festival de danza y dejó varias heridas

El hecho ocurrió en el Teatro Acuario de Villa Carlos Paz durante una competencia. Los propios participantes debieron levantar la estructura ante la falta de asistencia del personal del lugar

El hecho ocurrió en el Teatro Acuario durante la competencia The Summit. Los propios participantes debieron levantar la estructura ante la falta de asistencia del personal del lugar.

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Durante una competencia de danza en Villa Carlos Paz, una pantalla de LED que estaba sobre el escenario del Teatro Acuario cayó sobre un grupo de bailarinas del elenco Imperio Bachata, de Alta Gracia. Ocurrió en el marco de The Summit, una competencia de danza, y por poco no terminó en tragedia.

Lo que debía ser una jornada de presentaciones artísticas terminó con varias integrantes del elenco heridas. Según informó La Voz, una de las jóvenes sufrió un esguince, otra debió recibir puntos de sutura en la cabeza y las demás presentaron moretones en distintas partes del cuerpo. Todas, de acuerdo con lo confirmado por la propia delegación a través de las redes sociales, están fuera de peligro.

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“Las chicas están bien y fuera de peligro, una desgracia con mucha suerte”, escribió uno de los integrantes del elenco en sus historias de Instagram. En otro mensaje, se aclaró que “quedó un susto horrible que pasamos” y que “pudo haber pasado a mayores”, aunque se agradeció el apoyo de quienes se contactaron para preguntar por el estado de las involucradas.

Más allá del accidente en sí, lo que trascendió en las horas posteriores fue el relato de quienes lo vivieron desde adentro. Francisco, integrante de otro elenco que participaba de la misma competencia, describió el momento del colapso: “Estábamos compitiendo y en un momento esa pantalla de LED se vino abajo”, declaró.

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Una pantalla LED cayó sobre un grupo de bailarinas en un festival de danza y dejó varias heridas
Fueron los propios bailarines, cerca de diez en total, quienes levantaron la estructura para liberar a las heridas ante la falta de respuesta del personal del teatro (Foto: Instagram)

Su testimonio también aclaró que, ante la demora en la respuesta del personal del lugar, fueron los propios bailarines quienes actuaron. “Entre casi diez de los bailarines tuvimos que levantar la pantalla porque pesaba un montón”, indicó.

Una pantalla LED cayó sobre un grupo de bailarinas en un festival de danza y dejó varias heridas
Una de las bailarinas debió recibir puntos de sutura en la cabeza, otra sufrió un esguince y las demás presentaron moretones en distintas partes del cuerpo (Foto: Instagram)

A eso se sumó una denuncia puntual sobre las condiciones del teatro: “La misma gente del evento pedía cosas para la chica que se abrió la cabeza; no tenían un botiquín ni primeros auxilios”, afirmó Francisco en declaraciones al medio cordobés.

La ausencia de insumos médicos básicos en el establecimiento fue uno de los puntos más cuestionados por los presentes. Tras el incidente, las autoridades competentes deberán determinar las causas del fallo en el montaje de la estructura y revisar los protocolos de habilitación y emergencia del evento.

Esperaba dentro del auto, un árbol le cayó encima y demandó al municipio y a un barrio cerrado

Esperaba dentro del auto, un árbol le cayó encima y demandó al municipio y a un barrio cerrado: por qué la Justicia solo condenó al Estado
La Justicia bonaerense condenó al municipio por la caída de un árbol sobre un auto en la zona norte del Gran Buenos Aires y excluyó de responsabilidad al barrio cerrado. (Poder Judicial)

Mientras aguardaba dentro de su vehículo frente a la entrada de un barrio cerrado en la zona norte del Gran Buenos Aires, fue sorprendido por la caída de un árbol de gran porte sobre su automóvil. Este episodio derivó en una demanda judicial dirigida tanto contra la municipalidad local como contra la urbanización privada. La Justicia bonaerense finalmente condenó solo al municipio, reconociendo el derecho a una indemnización por los daños materiales sufridos y desvinculando de responsabilidad al barrio cerrado.

El hecho denunciado ocurrió el 11 de septiembre de 2023, alrededor de las 15.15, cuando el vehículo de una persona que se presentó como demandante se encontraba estacionado frente a la entrada de un barrio cerrado. Según la presentación judicial, el reclamante —de 41 años en ese momento— alegó que el árbol, ubicado en la vereda pública, cayó de manera imprevista sobre su automóvil, lo que generó daños significativos en la carrocería y el parabrisas. Además, sostuvo que sufrió traumatismos generalizados y fue atendido en un hospital público.

La demanda, promovida contra la municipalidad y contra el barrio cerrado, reclamaba una suma superior a los cuatro millones de pesos, a determinar según la prueba de autos. Entre los conceptos reclamados se incluyeron gastos médicos y farmacéuticos, gastos de traslado, incapacidad sobreviniente, daño moral, daños materiales al vehículo, privación de uso y desvalorización del rodado.

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