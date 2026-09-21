Apagón masivo en el AMBA: investigan si la falla de un interruptor clave generó el corte que dejó sin luz a 600.000 usuarios

Así quedó la zona de Congreso tras el apagón masivo (X: @endyinvesting)

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El viernes a la noche, entre las 20 y las 21 horas, un apagón masivo dejó sin electricidad a casi 600.000 usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires. Los barrios de Belgrano, Colegiales, Palermo, Recoleta, Villa del Parque, Villa Crespo, Villa Urquiza y Saavedra, en la Ciudad, junto con Munro y Vicente López en el Conurbano, fueron los más golpeados. También registraron cortes La Paternal, Flores, Floresta, Caballito y Villa Santa Rita.

Según pudo saber Infobae, la falla se originó en un interruptor de 220 kilovolts (kV) de la estación transformadora Malaver, una instalación de Edenor ubicada en el partido bonaerense de San Martín que estaba realizando tareas de mantenimiento. Fuentes con conocimiento del caso, cercanas al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENReGE), dejaron trascender que se degradó el gas SF6 —utilizado para aislar y apagar los arcos eléctricos en los interruptores de alta tensión— tras la falla en el interruptor L46 de esa subestación.

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De acuerdo con los análisis efectuados por Edenor, durante una maniobra uno de los componentes del interruptor de 220 kV “no completó correctamente su recorrido y quedó en una posición intermedia”.

Unas manos accionan el interruptor "OFF" de un panel eléctrico, mientras otras sostienen una vela encendida para iluminar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Esta situación provocó una descarga eléctrica en el interior del equipo y derivó en la interrupción del servicio. El interruptor afectado, fabricado por ABB e instalado en 2012, había sido inspeccionado en tiempo y forma, de acuerdo con las normas y procedimientos correspondientes”, precisaron.

La compañía explicó que como consecuencia de esa descarga, se modificó las condiciones del gas aislante que el equipo utiliza para operar de forma segura.

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Concretamente, una falla en el sistema encargado de detectar y aislar problemas en el interruptor habría retrasado la respuesta automática de protección. En términos simples: cuando el desperfecto se produjo, el mecanismo que debería haber “cortado” el circuito de forma inmediata no funcionó correctamente, lo que le dio tiempo al problema para extenderse hacia otros puntos de la red eléctrica y terminar afectando también la generación de energía. Edenor confirmó públicamente el origen del incidente en ese interruptor de 220 kV.

Casi 600.000 usuarios sin luz

El ENReGE registró el momento de mayor afectación a las 21:45, con 519.472 usuarios de Edenor y 78.125 de Edesur sin suministro. La recuperación fue gradual pero relativamente veloz: Núñez, Belgrano y Recoleta fueron las primeras zonas en volver a la normalidad. Para las 23:00, ambas distribuidoras habían restituido el servicio a la gran mayoría de los afectados.

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El apagón afectó a casi 600.000 usuarios del AMBA

La falla en la subestación Malaver también habría impactado en instalaciones de Edesur, dado que la subestación Santa Rita —perteneciente a esa distribuidora— se encuentra conectada en alta tensión con el punto donde se originó el desperfecto. Esa vinculación técnica explicaría por qué el corte se extendió también a zonas bajo la responsabilidad de esa empresa.

Edesur descartó desde un principio que la causa le correspondiera. “Se normalizó el servicio a los clientes afectados por una falla en el sistema, ajena a nuestra compañía”, comunicó la empresa a las 21:30. Voceros de la distribuidora precisaron que el incidente alcanzó a clientes tanto en la zona sur como en el norte del AMBA, algunos dentro de su propia área de concesión.

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En tanto, el ENReGE, el organismo regulador que se conformó luego de la unión entre el ex Enargas y el ENRE, conformó un grupo de trabajo integrado por directores y técnicos propios, junto con representantes de las empresas distribuidoras, para reconstruir la secuencia del evento. Las fuentes consultadas indicaron que el expediente todavía está en elaboración y que las conclusiones se presentarán en la próxima reunión abierta de directorio del ENReGE, prevista para el próximo lunes 28 de septiembre.

Una red bajo presión estructural

El episodio se produjo en un contexto de creciente tensión sobre la infraestructura eléctrica metropolitana. En la última década, la demanda domiciliaria del AMBA creció un 20%, mientras que la red de transporte de alta tensión se expandió apenas un 8%. Según el Monitor Eléctrico de agosto de 2026, elaborado por la alyc Ricsa, la región concentró ese mes el 40% de la demanda eléctrica nacional, con un consumo de 4.954 GWh y una suba interanual del 6,5%. El informe destaca que ese incremento no respondió a factores climáticos —la temperatura media de agosto, 12,3°C, estuvo apenas por debajo de la histórica—, lo que indicaría que el mayor consumo se explica por otras variables, como el crecimiento del parque de electrodomésticos y equipos de climatización.

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Para atender ese desfasaje, la Secretaría de Energía lanzó en agosto una licitación para el proyecto AMBA I, valuado en USD 800 millones, que prevé la construcción de 270 kilómetros de nuevas líneas de transmisión de 500, 220 y 132 kV, una estación transformadora en Plomer y equipos STATCOM de compensación reactiva. Completadas las obras, la red sumaría cerca de 2.000 megavatios de capacidad adicional.