Guatemala

Capturan en Guatemala a una mujer acusada del asesinato de su sobrina

Martina López Lajuj de 50 años, fue detenida en Salamá, Baja Verapaz, acusada como presunta responsable del homicidio de Silvia Aracely López Alvarado, según informó la Policía Nacional Civil

Las fuerzas de seguridad de Guatemala capturaron en Salamá a Martina López Lajuj, acusada por el homicidio de su sobrina Silvia Aracely López Alvarado.
Las fuerzas de seguridad de Guatemala capturaron en Salamá a Martina López Lajuj, acusada por el homicidio de su sobrina Silvia Aracely López Alvarado. (PNC de Guatemala)
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Las fuerzas de seguridad de Guatemala capturaron a una mujer de 50 años, acusada como presunta responsable del homicidio de su sobrina, una joven de 32 años cuyo cadáver fue hallado en estado de descomposición tras permanecer tres semanas desaparecida.

El operativo judicial se concretó en el departamento de Baja Verapaz, cinco meses después del hallazgo del cuerpo de la víctima Silvia Aracely Lopez Alvarado, quien dejó en la orfandad a un niño de 12 años.

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La captura fue desarrollada por agentes de la Sección de Femicidios de la Subdirección General de Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC) en la lotificación La Hacienda, situada en el municipio de Salamá.

Mientras que la detenida fue identificada como Martina López Lajuj, tía de la víctima, quien había participado activamente en la búsqueda de la joven cuando se encontraba desaparecida.

Un operativo policial en Salamá culminó con la aprehensión de la sospechosa

Según el reporte policial, se utilizaron diferentes métodos de investigación que incluyeron labores de vigilancia e inteligencia que permitieron ubicar a la tía de la joven en el sector donde ocurrió la desaparición original.

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Las fuerzas de seguridad de Guatemala capturaron en Salamá a Martina López Lajuj, acusada por el homicidio de su sobrina Silvia Aracely López Alvarado.
La orden de aprehensión contra Martina López Lajuj fue emitida por el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Baja Verapaz el 7 de septiembre. (PNC de Guatemala)

La aprehensión responde a una orden emitida el 7 de septiembre por el Juez B del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Baja Verapaz.

López Lajuj enfrenta cargos por el delito de homicidio en perjuicio de su familiar, identificada como Silvia Aracely López Alvarado.

La víctima permaneció desaparecida durante 22 días antes del hallazgo de su cuerpo

El caso comenzó el 6 de abril, fecha en que los allegados de López Alvarado notificaron su ausencia en el barrio Hacienda La Virgen.

Tras la denuncia, las autoridades activaron una alerta Isabel-Claudina para coordinar la búsqueda. La víctima fue vista por última vez alrededor de las 16:00 horas del día de su desaparición, luego que su pareja sentimental acudió por ella y la llevó con rumbo desconocido.

Las fuerzas de seguridad de Guatemala capturaron en Salamá a Martina López Lajuj, acusada por el homicidio de su sobrina Silvia Aracely López Alvarado.
La desaparición de Silvia Aracely López Alvarado fue denunciada el 6 de abril y activó una alerta Isabel-Claudina en Baja Verapaz. (Alerta Isabel-Claudina)

El 27 de abril, después de 22 días de búsqueda, las unidades de rescate localizaron el cuerpo de la mujer en avanzado estado de descomposición.

El hallazgo ocurrió a 100 metros de profundidad dentro de un barranco en una zona boscosa, a la altura del kilómetro 167 de la ruta que conduce de San Miguel Chicaj hacia Rabinal, en la zona del cerro Champerez, en Baja Verapaz.

Las fuerzas de seguridad de Guatemala capturaron en Salamá a Martina López Lajuj, acusada por el homicidio de su sobrina Silvia Aracely López Alvarado.
El cuerpo de la víctima fue localizado en estado de descomposición dentro de un barranco de 100 metros en la ruta entre San Miguel Chicaj y Rabinal. (PNC de Guatemala)

La investigación contempla antecedentes de violencia intrafamiliar e informes anónimos

La víctima dejó en la orfandad a un niño de 12 años. Según los testimonios de sus familiares, la mujer enfrentó entornos familiares complejos desde su infancia y creció al cuidado de otros parientes ante la ausencia de sus padres.

Al principio, los familiares de la joven madre apuntaron sus sospechas a la pareja de la víctima, debido a que sufría agresiones físicas, psicológicas y tratos degradantes con fines de explotación, hechos que registraban, al menos, dos denuncias ante el Ministerio Público, previas a su desaparición.

Las fuerzas de seguridad de Guatemala capturaron en Salamá a Martina López Lajuj, acusada por el homicidio de su sobrina Silvia Aracely López Alvarado.
Silvia Aracely López Alvarado, de 32 años, deja en orfandad a un hijo de 12. (Redes Sociales)

No obstante, estaba seguros de la participación de terceras personas, ya que días antes de la localización del cadáver, la familia recibió una llamada anónima con la ubicación exacta donde se encontraban los restos de López Alvarado.

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