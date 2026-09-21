Hasta tres meses sin salario: Caja Costarricense de Seguro Social promete resolver atrasos a 482 trabajadores tras huelga que suspendió 216 cirugías

Un total de 5,685 funcionarios participaron en la huelga de la semana anterior, de los cuales 3,061 pertenecen al área de enfermería, según las cifras presentadas por las autoridades. Crédito: SINAE Afines

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La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) reconoció que algunos de sus funcionarios podrían acumular hasta tres meses de atrasos salariales mientras la institución trabaja para resolver los problemas administrativos que desencadenaron una huelga nacional y provocaron la suspensión de cientos de servicios médicos.

Las autoridades informaron que identificaron 482 casos de trabajadores cuyos pagos presentan dificultades administrativas, relacionadas con situaciones de nombramiento detectadas durante la implementación del nuevo Sistema Integrado de Gestión de las Personas (SIPe), que comenzó a operar en julio de este año.

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La presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor, reconoció la afectación que enfrentan los empleados y aseguró que la institución tiene la obligación de resolver individualmente cada situación.

“Un solo trabajador sin recibir oportunamente su salario representa un problema para la institución”, manifestó la jerarca, quien aseguró comprender la molestia de los funcionarios afectados.

Según explicaron las autoridades, de los 482 casos identificados, 381 pagos ya fueron gestionados, por lo que esperan que su situación se regularice durante el primer pago de octubre.

Los 101 casos restantes deberán resolverse, a más tardar, durante la segunda bisemana de ese mismo mes, de acuerdo con el compromiso anunciado por la institución.

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Los representantes de la Caja reconocieron que algunos trabajadores podrían llegar a acumular aproximadamente tres meses de atrasos, tomando como referencia la entrada en funcionamiento del nuevo sistema en julio y la fecha prevista para completar los pagos.

“Una alta preocupación”, respondió el representante institucional al ser consultado sobre las consecuencias de mantener a funcionarios trabajando durante varios meses sin recibir oportunamente su remuneración.

Sin embargo, explicó que la Caja decidió mantener la relación laboral de estas personas mientras encuentra una solución definitiva para su incorporación al sistema ordinario de planillas.

La institución anunció que creará 482 plazas para regularizar la situación de estos funcionarios, quienes actualmente requieren mecanismos paralelos de pago debido a problemas con los nombramientos registrados.

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Las autoridades explicaron que el nuevo sistema permitió identificar una modalidad administrativa denominada “cubre libres no reales”, utilizada para nombrar sustitutos de funcionarios que, según los registros, estaban libres, aunque esa condición no correspondía con la realidad.

Mientras se formalizan las nuevas plazas, los pagos deberán continuar mediante procedimientos alternativos.

La CCSS reconoció problemas salariales en 482 casos identificados tras la implementación del nuevo sistema de gestión de personal en julio de 2026. Crédito: SINAE Afines

Más de 1,600 solicitudes pendientes en el Hospital México

La presidenta ejecutiva también reveló que una revisión realizada entre jueves y viernes permitió identificar 1,600 solicitudes de trámite pendientes en el Hospital México, donde se concentra una cantidad importante de gestiones administrativas sin completar.

Según detalló, en algunos casos los nombramientos no habían sido ingresados al sistema por los responsables de los servicios o las unidades de recursos humanos, lo que impedía procesar los respectivos salarios.

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“Tenemos que ordenar la casa”, manifestó la jerarca al explicar que las dificultades también responden a problemas históricos en la gestión administrativa de los centros médicos.

Para atender estas situaciones, equipos de la Dirección de Administración y Gestión de Personal y de la Gerencia Médica visitarán los establecimientos afectados y revisarán cada caso con los responsables administrativos.

La CCSS también pretende completar los pagos pendientes antes del período de cálculo del aguinaldo, con el objetivo de evitar afectaciones económicas adicionales para sus funcionarios.

La presidenta ejecutiva de la CCSS aseguró que los equipos administrativos revisarán individualmente los casos para evitar que los atrasos salariales afecten el cálculo del aguinaldo. Crédito: Instagram Presidencia de la República

La huelga dejó 216 cirugías suspendidas

La conferencia de este lunes permitió conocer, además, el balance de la huelga realizada el jueves anterior, cuando 5,685 trabajadores se sumaron a la protesta, incluidos 3,061 funcionarios de enfermería.

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Según los datos presentados por las autoridades, el 95.4 % de las personas que participaron había recibido pagos durante las últimas cuatro catorcenas, una situación que generó cuestionamientos por parte de la administración institucional.

La presidenta ejecutiva explicó que se analizará individualmente si existen circunstancias que justifiquen la participación de determinados funcionarios en la protesta, aunque aclaró que todavía no se ha definido la aplicación de eventuales sanciones.

No obstante, hizo un llamado a los sindicatos y a los trabajadores para que también consideren las consecuencias de las interrupciones en los servicios médicos.

Los efectos de la huelga fueron especialmente importantes en los hospitales nacionales de mayor complejidad.

El gerente médico, Marvin Palma Lozano, confirmó que durante la jornada se suspendieron 216 cirugías, más de 100 procedimientos médicos y alrededor de 350 consultas especializadas.

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Entre los servicios que no pudieron realizarse figuran colonoscopías, ultrasonidos y gastroscopías.

Los centros con mayores afectaciones fueron el Hospital San Juan de Dios, el Hospital Calderón Guardia y el Hospital México, mientras que la participación en la protesta tuvo menor impacto en las regiones Atlántica y Chorotega.

En el San Juan de Dios participaron 950 trabajadores, mientras que en el Calderón Guardia se sumaron 569 funcionarios y en el Hospital México, 402.

La jerarca mencionó particularmente el caso del Calderón Guardia, donde aseguró que durante el tercer turno del jueves llegó a permanecer un solo enfermero para atender todo el servicio de emergencias.

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“Afortunadamente, las medidas de contingencia que tenemos nosotros para este tipo de huelgas y este tipo de situaciones las abordamos y no hubo ningún daño irremediable que nosotros tuviéramos que lamentar”, afirmó.

La protesta provocó la suspensión de 216 cirugías, más de 100 procedimientos médicos y aproximadamente 350 consultas especializadas en diferentes establecimientos de salud. Crédito: CCSS

CCSS promete recuperar las cirugías y consultas suspendidas

Ante las afectaciones, la institución anunció un plan de contingencia para reprogramar los servicios suspendidos y evitar que los pacientes deban enfrentar esperas adicionales a las que ya tenían antes de la protesta.

Palma explicó que los equipos médicos realizarán una valoración individual de los pacientes, tomando en consideración la complejidad de cada caso para determinar las nuevas fechas de atención.

Los hospitales de Alajuela, Heredia y Calderón Guardia comenzaron los procesos de reprogramación esta semana.

La proyección institucional es resolver las cirugías pendientes en un período aproximado de 15 a 22 días, mientras que los procedimientos diagnósticos y las consultas especializadas podrían recuperarse durante el próximo mes.

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Para alcanzar ese objetivo, la CCSS contempla habilitar jornadas extraordinarias en determinados establecimientos.

La Caja suspende instructivo de horas extra ante cuestionamientos

Otro de los anuncios realizados durante la conferencia fue la decisión de suspender la aplicación del nuevo instructivo para el pago de tiempo extraordinario, luego de que su actualización generara inquietudes entre diferentes grupos de trabajadores.

Las autoridades explicaron que el documento anterior databa de 1998 y había sido complementado durante años mediante 43 circulares.

La actualización respondió, según la institución, a observaciones de auditoría y advertencias del Ministerio de Trabajo relacionadas con las jornadas laborales, los períodos de descanso y la utilización de horas extraordinarias.

Durante las preguntas de la prensa, las autoridades reconocieron que la modificación de los factores utilizados para calcular esos pagos podría representar una disminución aproximada del 8 % en determinadas remuneraciones por tiempo extraordinario, aunque aclaró que el efecto dependería de las condiciones salariales de cada trabajador.

La Caja decidió abrir un plazo de 15 días hábiles para que los funcionarios y sus organizaciones presenten observaciones técnicas y jurídicas antes de determinar si corresponde realizar modificaciones adicionales al instructivo.