Homero Pettinato denunció al hombre que lo amenazó frente al canal de streaming

El momento en que Homero Pettinato relató cómo fue la amenaza de muerte que recibió y el agresor apareció en vivo (Video@olgaenvivo)

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Luego del tenso episodio que relató este lunes en vivo, Homero Pettinato presentó una denuncia ante la Policía de la Ciudad contra el hombre al que acusó de amenazarlo de muerte y de haberse presentado frente al canal de streaming donde trabaja.

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, el conductor realizó la denuncia durante esta tarde en la Comisaría Vecinal 14 B, luego de asegurar que el hombre había llegado hasta la sede de Olga, ubicada en el barrio porteño de Palermo, y lo había intimidado mediante gestos y ademanes.

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Tras la presentación, tomó intervención la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°6, a cargo del fiscal Federico Jorge Taramelli, ante la secretaría de Gastón Pepe, que ordenó la intervención de la División Investigaciones Comunales 14 (DIC 14) de la Policía de la Ciudad.

La denuncia se produjo pocas horas después de que Pettinato expusiera públicamente la situación durante la transmisión. Allí identificó al hombre como “Hernán Bloquero” y aseguró que desde hacía tiempo recibía amenazas a través de distintas cuentas en redes sociales.

“Cuando yo me puse de novio con ella, él se obsesionó de manera muy violenta conmigo”, contó Pettinato, en referencia a su relación con Sofía “La Reini” Gonet.

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Según relató, los mensajes fueron escalando hasta convertirse en amenazas de muerte. “Te voy a matar, se te va a apagar la tele, te voy a ir a buscar a la puerta de Olga y te voy a pegar un tiro en la cabeza”, enumeró el conductor al recordar algunos de los mensajes que, según afirmó, recibió.

Pettinato explicó que inicialmente había mantenido distancia y que pensó que la situación terminaría después de su separación de Gonet. Sin embargo, sostuvo que las intimidaciones continuaron: “El tipo nunca se fue de mi vida realmente. Sigue escribiendo de distintas cuentas que me va a matar”.

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Este lunes, según su relato, la situación dejó de limitarse a las redes sociales. Mientras despedían al psicólogo Gabriel Rolón, Pettinato levantó la vista y vio al hombre frente al estudio.

“Estaba parado acá, así, mirándome a mí”, recordó. Luego reprodujo al aire el gesto que, según dijo, recibió antes de que el hombre se retirara caminando.

Fue entonces cuando expresó que por primera vez había sentido que las amenazas podían concretarse. “Lo grave que acaba de suceder es que vino realmente a la puerta de Olga, delante de todos ustedes, me amenazó recién parado acá y se fue, lo cual ya me da miedo de verdad y tengo que ir a denunciarlo”, afirmó.

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También explicó que hasta ese momento había percibido el peligro como algo lejano. “El peligro yo siempre lo sentía lejano”, señaló, y agregó: “Que terror, terror tengo”.

Antes de finalizar su relato, Pettinato anticipó precisamente el paso que concretaría horas después: “Voy a tener que ir a hacer la denuncia”.

Finalmente, durante la tarde se presentó en la dependencia policial y formalizó la acusación. La causa quedó ahora bajo intervención de la Fiscalía PCyF N°6, que dispuso que la DIC 14 avance con la investigación.