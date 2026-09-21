El video que compartió Messi sobre su despedida en la selección argentina: las pistas que dio de la camiseta

El video que compartió Messi sobre su despedida en la selección argentina

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Lionel Messi tendrá su despedida de la selección argentina. Luego de su conmovedora carta publicada el pasado 31 de agosto en la que anunció su retiro, el astro albiceleste tendrá un homenaje en el amistoso del 6 de octubre contra Benín en el Estadio Monumental, duelo que también marcará el cierre de la fecha FIFA de septiembre-octubre del combinado de Lionel Scaloni. El encuentro será la última presentación del capitán con la camiseta albiceleste tras más de dos décadas en el seleccionado.

En la misma jornada, para la que gran parte del plantel citado arribó al país, Messi subió un video en su cuenta de Instagram en la que dejó una pista sobre la camiseta que podría usar en su despedida. “Último partido… Una camiseta para toda la vida”, escribió la Pulga.

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La publicación del rosarino estuvo acompañada por un video en el que el propio Messi cambia la casaca que utilizó la Selección en el Mundial 2026 por una camiseta que tiene un diseño especial. Con el número 10 y el nombre en dorado, la remera presenta una única línea blanca en el medio, resguardada por dos bandas celestes que forman la bandera argentina. El sol de mayo aparece en gran medida con transparencia.

El detalle de la camiseta que mostró Messi en su Instagram

Messi no formará parte de los dos primeros amistosos. La AFA precisó que el rosarino, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso se incorporarán exclusivamente para el compromiso final: “Los futbolistas Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso acudirán para participar del último amistoso del día 6 de octubre”. Nicolás Otamendi también se sumará únicamente para ese partido.

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La Asociación del Fútbol Argentino confirmó que el plantel jugará primero ante Bolivia el 30 de septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego enfrentará a Burkina Faso el 3 de octubre en el estadio de River Plate, antes del cruce que marcará el final del ciclo de Messi el martes 6 contra Benín. Los encuentros abrirán el proceso rumbo a la Copa del Mundo 2030, mientras continúa la incertidumbre sobre la continuidad de Lionel Scaloni como entrenador.

“Siempre es duro cuando pasan estas cosas, pero también hay que saber que esta es la realidad y, tarde o temprano, iba a pasar. Hay que asimilarlo, como siempre pasó. Trabajar duro para lo que viene y seguir creciendo. Pasaron más de 20 años con el mejor jugador. Que no esté va a ser duro, pero hay que asimilarlo”, comentó Nicolás Tagliafico en la llegada al país para sumarse al plantel.

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Alexis Mac Allister, por su parte, describió: “Agradecimiento, no va a haber otro igual. Agradecerle por todo lo que nos hizo ganar. Será una jornada muy emotiva. Va a ser un proceso diferente. Es entender que ya no tenemos más al mejor jugador del mundo y que hacía la diferencia. Seguro que empieza una nueva etapa. Es el mejor jugador del mundo y hace la diferencia. Ahora no va a estar más con nosotros, lo cual nos pone tristes, pero es un proceso de entender que tenemos que dar más y hacernos fuertes como equipo. Como compañero fue lo más grande. Siempre destacamos su humildad por sobre todas las cosas”.

Lionel Messi se despedirá de la selección argentina en el Estadio Monumental el próximo 6 de octubre (REUTERS/Dylan Martinez/File Photo)

Messi anunció su retiro de la selección argentina el 31 de agosto. Explicó que había tomado la decisión el 21 de julio, dos días después de aquella final y antes de la muerte de su padre. “Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, expresó.

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En su carta de despedida, agregó: “Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”.

El capitán agradeció el acompañamiento recibido durante su trayectoria: “Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera, en las buenas y en las malas, mucho más. Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, junto con mis compañeros, momentos soñados”.

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Su salida pondrá fin a una carrera internacional que incluyó la conquista del Mundial de Qatar 2022 y las finales disputadas en 2014 y 2026. Además, ganó las Copas América de 2019 y 2024; y la Finalissima en 2022. Su recorrido con la albiceleste reúne 207 partidos, 125 goles y 68 asistencias, además de una colección de títulos que ningún otro jugador argentino consiguió.