Panamá

En Panamá dos personas fueron aprehendidas mientras realizaban labores de minería ilegal en el Parque Nacional Chagres

Ley contempla penas de tres a seis años de prisión para quienes extraigan recursos minerales de forma ilegal y afecten el equilibrio ecológico o las fuentes de agua

Autoridades realizan acciones de vigilancia y atención de actividades que puedan afectar los recursos naturales dentro del área protegida. (MiAmbiente)
Autoridades realizan acciones de vigilancia y atención de actividades que puedan afectar los recursos naturales dentro del área protegida. (MiAmbiente)
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Dos ciudadanos panameños fueron aprehendidos por su presunta participación en actividades de minería ilegal dentro del Parque Nacional Chagres, en la provincia de Panamá.

El operativo se realizó en la quebrada Peluca, ubicada en el corregimiento de Caimitillo.

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En el lugar, las autoridades hallaron equipos que, según la información disponible, se usaban para extraer material del cauce.

Se informó que durante la diligencia se decomisaron dos motobombas, cuatro palas y dos bateas de madera. Los objetos quedaron bajo custodia como indicios para la investigación.

La intervención incluyó la participación de personal técnico del Ministerio de Ambiente y de guardaparques, quienes documentaron las afectaciones detectadas en el área protegida.

A los aprehendidos se les decomisaron dos motobombas, cuatro palas y dos bateas de madera. (MiAmbiente)
A los aprehendidos se les decomisaron dos motobombas, cuatro palas y dos bateas de madera. (MiAmbiente)

Los dos hombres y los elementos decomisados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Superior Especializada en Delitos Ambientales. La entidad deberá determinar si existieron delitos vinculados con la extracción clandestina de recursos minerales y el daño al ecosistema.

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De forma paralela, el Ministerio de Ambiente abrirá un proceso administrativo y efectuará los trámites correspondientes ante el Ministerio Público.

La acción reunió a unidades de la Policía Ambiental, la Unidad de Inteligencia Contra los Delitos Ambientales y el Equipo Multidisciplinario Especializado Ambiental. El despliegue formó parte de las tareas de vigilancia en zonas con recursos naturales bajo protección.

La legislación panameña contempla penas de tres a seis años de prisión para quienes, en contravención de las normas ambientales, extraigan recursos minerales de forma ilegal y afecten el equilibrio ecológico o las fuentes de agua.

La Ley General de Ambiente también prohíbe las intervenciones clandestinas en cauces de ríos y dentro de áreas protegidas, como el Parque Nacional Chagres.

La autoridad ambiental informó que abrirá un proceso administrativo y efectuará los trámites correspondientes ante el Ministerio Público. (MiAmbiente)
La autoridad ambiental informó que abrirá un proceso administrativo y efectuará los trámites correspondientes ante el Ministerio Público. (MiAmbiente)

En julio de este año el Equipo Multidisciplinario Especializado Ambiental informó que aprehendió a seis personas, entre ellas dos menores de edad, después de ser sorprendidas realizando actividades de extracción ilegal de oro en el cauce de la quebrada Río María Prieto.

Los reportes indican que la acción se dio durante un operativo de patrullaje preventivo realizado en el Corredor de Los Pobres, corregimiento de Pedregal, distrito de Panamá.

La operación se ejecutó de manera mancomunada con la participación de efectivos de la Unidad de Inteligencia Contra los Delitos Ambientales (UCDA), la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) Ambiental, la Policía Ambiental y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

La intervención respondió a información previa que alertaba sobre la presencia de personas dedicadas a la actividad minera ilegal, la cual estaba provocando afectaciones al ecosistema, entre ellas la desviación del cauce de la quebrada y la degradación del suelo.

Durante la operación fueron aprehendidos cuatro adultos y dos menores de edad. En cumplimiento de los protocolos establecidos, los adolescentes fueron remitidos a las autoridades competentes a través de la Policía de Niñez y Adolescencia y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

A los aprehendidos en julio se les acusó de la presunta comisión de delitos contra el ambiente y el ordenamiento territorial, en la modalidad de delitos contra los recursos naturales. (MiAmbiente)
A los aprehendidos en julio se les acusó de la presunta comisión de delitos contra el ambiente y el ordenamiento territorial, en la modalidad de delitos contra los recursos naturales. (MiAmbiente)

A los involucrados se les informó sobre su aprehensión por la presunta comisión de delitos contra el Ambiente y el Ordenamiento Territorial, en la modalidad de delitos contra los recursos naturales.

Como parte de las diligencias, las autoridades decomisaron diversos implementos utilizados para la extracción ilegal, entre ellos: cuatro palas, cuatro bateas, cuatro canalones, diez cubos plásticos, una manguera con filtro, un tanque de gasolina, una coa y una motobomba.

Asimismo, personal técnico del Ministerio de Ambiente entregó las citaciones correspondientes para dar continuidad al proceso administrativo.

Los aprehendidos fueron trasladados a la 14.ª Zona Policial Metro Norte, subestación de Caimitillo, donde se realizaron los trámites legales pertinentes.

Con este tipo de acciones, MiAmbiente, en coordinación con los estamentos de seguridad, mantiene su labor de vigilancia y respuesta frente a las actividades que atentan contra los recursos naturales y los ecosistemas del país.

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