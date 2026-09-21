Impactante choque en Mendoza: un conductor manejaba alcoholizado, embistió de frente a una camioneta y fue detenido

El choque ocurrió el domingo a las 17 en el cruce de la Ruta Nacional 188 y la avenida Sarmiento, en Bowen, General Alvear, cuando una Nissan Frontier embistió una Volkswagen Amarok y la hizo volcar, entre los heridos hay una joven de 20 años que debió ser operada de urgencia por una fractura de fémur derecho

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El cruce de la Ruta Nacional 188 y la avenida Sarmiento fue escenario de un impactante choque entre dos camionetas que terminó con cuatro personas hospitalizadas, una de ellas en el quirófano. Todo ocurrió este domingo, en el ingreso al distrito de Bowen, dentro del departamento de General Alvear, en Mendoza. El conductor responsable del impacto circulaba con casi cinco veces el límite legal de alcohol en sangre y quedó detenido.

Según el informe policial, una Nissan Frontier avanzaba por calle Sarmiento de sur a norte cuando colisionó con una Volkswagen Amarok que transitaba la Ruta 188 en sentido este a oeste. Las causas precisas del siniestro continúan en investigación.

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La fuerza del impacto fue tal que la Amarok volcó; ante eso, personal de Bomberos debió intervenir para rescatar a algunos de los pasajeros. El momento quedó registrado por las cámaras de seguridad de la Municipalidad de General Alvear, que luego difundió las imágenes.

El conductor de la Frontier, identificado por la Policía con las iniciales R.A.T.S., fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó 2,41 gramos de alcohol por litro de sangre. Fue aprehendido y trasladado a la Comisaría 46.ª, con lesiones cuya gravedad permanece pendiente de ampliación.

Los cuatro ocupantes de la Amarok —el conductor y tres acompañantes: una mujer mayor de edad y dos menores— fueron derivados al Hospital Enfermeros Argentinos. El parte médico informó que el conductor, de 54 años, sufrió politraumatismos y una fractura estable de pelvis, y que se encontraba lúcido y hemodinámicamente estable.

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La situación más delicada correspondía a una joven de 20 años que presentó politraumatismos y múltiples fracturas, entre ellas una de fémur derecho que requirió intervención quirúrgica de urgencia, según precisó el medio regional El Sol.

Un menor de 13 años fue atendido por politraumatismos y un hematoma en la región hipogástrica, y quedó a la espera de nuevos estudios. La cuarta víctima, una mujer de 48 años, recibió atención por politraumatismos leves y una fractura de muñeca izquierda. En el lugar trabajaron efectivos de la Delegación Vial, la Comisaría 46.ª y la Policía Científica.

Brutal choque en Misiones: un adolescente manejaba una camioneta y provocó un accidente fatal que dejó dos muertos

El siniestro ocurrió cerca de la medianoche del domingo sobre el kilómetro 976 de la Ruta Nacional 14, en San Vicente, cuando una Volkswagen Amarok embistió a otra camioneta detenida en calle Democracia

Cerca de la medianoche del domingo, sobre el kilómetro 976 de la Ruta Nacional 14, en San Vicente, provincia de Misiones, una camioneta conducida por un adolescente de 14 años embistió a otra que aguardaba para incorporarse a la vía. El resultado: dos personas muertas y otras cinco con lesiones de distinta gravedad, dos de ellas en terapia intensiva.

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El joven —identificado como M. R.— circulaba al mando de una Volkswagen Amarok en sentido Fracrán–Dos de Mayo junto a una adolescente de 16 años. Por causas que las autoridades aún investigan, perdió el control del vehículo e impactó de frente contra otra Amarok que estaba detenida sobre calle Democracia, a la espera de ingresar a la ruta.

En ese segundo vehículo viajaban José R., de 27 años, y Joaquín Joel Lange, de 18. Lange no sobrevivió al impacto: murió en el lugar de las heridas que sufrió en la colisión. Además, el adolescente al volante fue derivado de urgencia a un centro médico, pero falleció horas después sin que los médicos pudieran revertir su cuadro.

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La fuerza del choque no se limitó a los dos rodados. Tres peatones que se encontraban en la zona —Nahuel P. (23), Nicolás G. (23) y Kevin A. F. (22)— fueron alcanzados por el impacto. Nahuel y Nicolás son integrantes de la Gendarmería Nacional (GN) y prestan servicio en el Escuadrón 49 de San Vicente; al momento del siniestro estaban de civil.

Del total de cinco sobrevivientes, dos permanecen internados en la unidad de terapia intensiva. José R. cursa un traumatismo grave de cráneo, mientras que Kevin A. F. enfrenta un traumatismo abierto de tórax. La joven acompañante del menor sufrió un traumatismo moderado de cráneo y fracturas costales. Por su parte, Nicolás G. presentó una fractura expuesta de tibia y peroné derecho, y Nahuel P., un traumatismo leve de cráneo.

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Efectivos policiales y personal especializado realizaron las pericias en el lugar del accidente. Las actuaciones continuaban en curso para establecer las circunstancias exactas de la colisión y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder, según informaron desde el medio regional Misiones Online.