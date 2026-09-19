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Disney+ lanza función para que no pierdas tiempo buscando nuevas películas o series

La herramienta ya está disponible en la pantalla de inicio y en distintas secciones de la aplicación

Disney+ desplegó a nivel global su nueva función de listas de reproducción temáticas. (Europa Press)
Disney+ desplegó a nivel global su nueva función de listas de reproducción temáticas. (Europa Press)
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Disney+ comenzó el despliegue global de Playlists, una nueva función que agrupa películas y episodios bajo una misma temática para ofrecer una experiencia de reproducción continua. La herramienta ya está disponible para todos los suscriptores de la plataforma, tanto en la pantalla de inicio como en distintas secciones de la aplicación.

La llegada de las listas de reproducción busca resolver una situación cada vez más frecuente entre quienes usan plataformas de contenido audiovisual: destinar más tiempo a elegir qué ver que a disfrutar de los contenidos. Con esta herramienta, en lugar de seleccionar un título a la vez, los suscriptores pueden optar por una playlist organizada según género, franquicia, personaje o estado de ánimo.

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Una vez que finaliza la reproducción de un contenido, el sistema continúa de forma automática con otros títulos relacionados con la temática elegida. Algunas de estas recopilaciones utilizan reproducción con orden aleatorio, lo que representa una variación respecto a la forma tradicional de consumir contenido en la plataforma.

Las playlists agrupan contenido por género, franquicia, personaje o estado de ánimo. (Europa Press)
Las playlists agrupan contenido por género, franquicia, personaje o estado de ánimo. (Europa Press)

Géneros, productoras o personajes populares

Las opciones puedes ser diversas. La plataforma puede sugerir desde listas por género como películas de acción y aventuras o comedias románticas hasta títulos de productoras específicas como Pixar o Dreamworks. También hay selecciones centradas en personajes y series reconocidas del universo Disney, como Mickey y sus amigos, Bluey y Modern Family.

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La propuesta incluye además contenido de entretenimiento general, con categorías de terror, comedia en vivo y la serie Family Guy, entre otras.

A pesar de que las playlists están diseñadas para ofrecer una experiencia de visualización continua, las funciones habituales de navegación no se modifican. Los suscriptores pueden pausar, avanzar, retroceder o saltar contenidos en cualquier momento, sin restricciones adicionales derivadas del nuevo formato.

Los usuarios conservan el control total de la reproducción y pueden pausar o saltar contenidos. (Europa Press)
Los usuarios conservan el control total de la reproducción y pueden pausar o saltar contenidos. (Europa Press)

Disney+ confirmó que también incorporará playlists estacionales a lo largo del año, con recopilaciones vinculadas a celebraciones específicas. Entre las primeras disponibles se encuentran colecciones inspiradas en Halloween, mientras que la compañía adelantó que se sumarán nuevas propuestas temáticas a medida que avance el calendario, entre las que se prevén selecciones relacionadas con la Navidad.

Hace un par de años, Disney+ había introducido la función Streams, que consistía en un número limitado de canales con una transmisión constante de contenido específico.

Tras el lanzamiento de Playlists, los suscriptores de Disney+ en Estados Unidos seguirán teniendo acceso a la transmisión permanente de ABC News y a las señales de ocho estaciones locales de televisión propiedad de ABC, que ofrecen noticieros en vivo, informes meteorológicos, eventos comunitarios y coberturas de última hora en sus respectivos mercados.

Disney+ prepara playlists estacionales, con Halloween como una de las primeras temáticas. (Europa Press)
Disney+ prepara playlists estacionales, con Halloween como una de las primeras temáticas. (Europa Press)

Playlists forma parte de un proceso más amplio de incorporación de herramientas orientadas a personalizar la experiencia dentro de Disney+. El objetivo declarado por la compañía es facilitar el descubrimiento de contenidos y reducir la sensación de dispersión que puede generar la amplitud del catálogo disponible en el servicio de streaming.

La apuesta de Disney+ por facilitar el descubrimiento de contenido

Meses antes del lanzamiento de Playlists, Disney+ ya había incorporado Verts, un feed de videos cortos en formato vertical inspirado en Shorts de YouTube, disponible inicialmente para usuarios de Estados Unidos.

Esta herramienta permite explorar clips breves de películas y series, añadir títulos a una lista de seguimiento o iniciar la reproducción completa desde cada fragmento. Según explicó la compañía en su blog corporativo, la función busca simplificar la exploración del catálogo y adaptarse a las nuevas formas de consumo digital, en línea con un movimiento más amplio de la industria del streaming hacia elementos propios de las redes sociales para aumentar la participación de los usuarios.

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