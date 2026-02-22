Netflix ya no es solo streaming: así transforma sus series en negocios más allá de la pantalla

Netflix incluyó una búsqueda interactiva en Google. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Netflix, el gigante del streaming, deja atrás la etapa de crecimiento basada solo en suscriptores para consolidar una nueva estrategia: transformar cada éxito audiovisual en una franquicia capaz de expandirse más allá de la pantalla, con alianzas internacionales, productos físicos, experiencias inmersivas y espacios temáticos que fortalecen su vínculo con el público y abren nuevas fuentes de ingresos.

Estrategia de diversificación de Netflix

En un mercado donde captar la atención de los usuarios es cada vez más difícil, Netflix ha dejado de ser una simple plataforma de distribución de contenidos para convertirse en creadora de universos narrativos que atraviesan diferentes formatos y espacios.

Esta transformación se refleja en su apuesta por la diversificación, con el objetivo de que cada serie o película pueda evolucionar en torno a productos, colaboraciones y vivencias tangibles.

La serie Bridgerton representa el ejemplo más reciente y emblemático de esta tendencia. Tras el estreno de su cuarta temporada, la producción superó los 40 millones de visualizaciones y lideró el Top 10 en 91 países. Sin embargo, su impacto trasciende el fenómeno televisivo y se consolida como una franquicia cultural que genera valor en múltiples frentes.

A través de más de 35 asociaciones con marcas reconocidas, Netflix logró convertir la estética romántica de Bridgerton en una plataforma de negocios que abarca desde perfumes y joyería hasta experiencias digitales interactivas.

Entre las colaboraciones más resonantes se encuentran la creación de la primera fragancia oficial junto a Coty, líneas de cuidado personal con Dove y colecciones de joyería con Pandora, que se agotaron en apenas una semana.

Las iniciativas no se quedan en el retail tradicional: Netflix incluyó una búsqueda interactiva en Google y lanzó el primer coleccionable Polly Pocket inspirado en la serie. “Bridgerton ha evolucionado de ser una serie que rompe récords a una franquicia global que continúa cautivando los corazones de los fans en todo el mundo”, afirmó Magno Herran, vicepresidente de Global Brand y Partner Marketing de Netflix.

Expansión internacional: de la pantalla a parques temáticos y productos globales

La diversificación de Netflix no es exclusiva de Bridgerton. El caso de la película animada KPop Demon Hunters ilustra cómo la plataforma conecta con audiencias jóvenes y fans del K-pop, superando las 500 millones de visualizaciones y obteniendo reconocimientos internacionales.

Es pertinente señalar que esta producción impulsó alianzas con Lego para sets de construcción, así como colecciones de juguetes con Mattel y Hasbro.

En paralelo, la compañía sigue el modelo de Disney al inaugurar espacios físicos como Netflix House en centros comerciales de EE. UU. Estos lugares combinan experiencias inmersivas, gastronomía temática y tiendas oficiales, y funcionan como versiones adaptadas de los parques temáticos tradicionales, permitiendo que los fans vivan sus historias favoritas fuera de la pantalla.

La estrategia también incluye el desarrollo de atracciones inspiradas en franquicias como Stranger Things y Squid Game, en colaboración con operadores internacionales de entretenimiento. De esta manera, Netflix refuerza la idea de que el futuro del streaming se extiende mucho más allá del consumo doméstico.

Monetización y modelo de negocio de Netflix

La decisión de expandirse responde a cambios estructurales en la industria del streaming. Durante años, la principal métrica de éxito fue el número de suscriptores pagos. Sin embargo, la saturación del mercado, la competencia de plataformas como Disney+, Amazon Prime Video y Max, y las presiones por el intercambio de contraseñas obligaron a Netflix a buscar nuevas fuentes de ingresos.

El modelo de suscripción paga alcanzó su punto máximo, por lo que la compañía apostó por licencias, merchandising y acuerdos de marca. La apertura de tiendas online propias y pop-ups fue solo el primer paso hacia la escala alcanzada en 2025 con los espacios físicos permanentes.

La clave de este enfoque es prolongar la relación con el usuario más allá del estreno. Cuando un fan adquiere una joya de Bridgerton o arma un set de Lego de KPop Demon Hunters, el vínculo con la historia se convierte en parte de su vida cotidiana, asegurando una presencia cultural sostenida en el tiempo.

Cómo Netflix capitalizó la demanda pospandemia

El desembarco en experiencias físicas responde a la creciente demanda de eventos presenciales tras la pandemia. El público busca vivir la ficción y compartirla en comunidad, y Netflix responde con propuestas que permiten a los fans interactuar con los universos de sus series favoritas.

La apuesta por colaboraciones con marcas de moda, alimentos y tecnología refuerza la posición de Netflix frente a conglomerados como Disney, que ha cimentado su éxito en productos derivados y parques temáticos.

El eslogan “Historias que se expanden fuera de la pantalla” resume el nuevo modelo: transformar la ficción en experiencias tangibles y convertir la conexión emocional en valor económico real.