Tecno

Netflix ya no es solo streaming: así transforma sus series en negocios más allá de la pantalla

La compañía logró convertir la estética romántica de Bridgerton en una plataforma comercial que abarca desde perfumes y joyería hasta experiencias digitales interactivas

Guardar
Netflix incluyó una búsqueda interactiva
Netflix incluyó una búsqueda interactiva en Google. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Netflix, el gigante del streaming, deja atrás la etapa de crecimiento basada solo en suscriptores para consolidar una nueva estrategia: transformar cada éxito audiovisual en una franquicia capaz de expandirse más allá de la pantalla, con alianzas internacionales, productos físicos, experiencias inmersivas y espacios temáticos que fortalecen su vínculo con el público y abren nuevas fuentes de ingresos.

Estrategia de diversificación de Netflix

En un mercado donde captar la atención de los usuarios es cada vez más difícil, Netflix ha dejado de ser una simple plataforma de distribución de contenidos para convertirse en creadora de universos narrativos que atraviesan diferentes formatos y espacios.

Esta transformación se refleja en su apuesta por la diversificación, con el objetivo de que cada serie o película pueda evolucionar en torno a productos, colaboraciones y vivencias tangibles.

Netflix ha dejado de ser
Netflix ha dejado de ser una simple plataforma de distribución de contenidos. REUTERS/Dado Ruvic

La serie Bridgerton representa el ejemplo más reciente y emblemático de esta tendencia. Tras el estreno de su cuarta temporada, la producción superó los 40 millones de visualizaciones y lideró el Top 10 en 91 países. Sin embargo, su impacto trasciende el fenómeno televisivo y se consolida como una franquicia cultural que genera valor en múltiples frentes.

A través de más de 35 asociaciones con marcas reconocidas, Netflix logró convertir la estética romántica de Bridgerton en una plataforma de negocios que abarca desde perfumes y joyería hasta experiencias digitales interactivas.

Entre las colaboraciones más resonantes se encuentran la creación de la primera fragancia oficial junto a Coty, líneas de cuidado personal con Dove y colecciones de joyería con Pandora, que se agotaron en apenas una semana.

REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Las iniciativas no se quedan en el retail tradicional: Netflix incluyó una búsqueda interactiva en Google y lanzó el primer coleccionable Polly Pocket inspirado en la serie. “Bridgerton ha evolucionado de ser una serie que rompe récords a una franquicia global que continúa cautivando los corazones de los fans en todo el mundo”, afirmó Magno Herran, vicepresidente de Global Brand y Partner Marketing de Netflix.

Expansión internacional: de la pantalla a parques temáticos y productos globales

La diversificación de Netflix no es exclusiva de Bridgerton. El caso de la película animada KPop Demon Hunters ilustra cómo la plataforma conecta con audiencias jóvenes y fans del K-pop, superando las 500 millones de visualizaciones y obteniendo reconocimientos internacionales.

Es pertinente señalar que esta producción impulsó alianzas con Lego para sets de construcción, así como colecciones de juguetes con Mattel y Hasbro.

FILE PHOTO: The Netflix logo
FILE PHOTO: The Netflix logo is seen on a TV remote controller in this illustration taken January 20, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

En paralelo, la compañía sigue el modelo de Disney al inaugurar espacios físicos como Netflix House en centros comerciales de EE. UU. Estos lugares combinan experiencias inmersivas, gastronomía temática y tiendas oficiales, y funcionan como versiones adaptadas de los parques temáticos tradicionales, permitiendo que los fans vivan sus historias favoritas fuera de la pantalla.

La estrategia también incluye el desarrollo de atracciones inspiradas en franquicias como Stranger Things y Squid Game, en colaboración con operadores internacionales de entretenimiento. De esta manera, Netflix refuerza la idea de que el futuro del streaming se extiende mucho más allá del consumo doméstico.

Monetización y modelo de negocio de Netflix

La decisión de expandirse responde a cambios estructurales en la industria del streaming. Durante años, la principal métrica de éxito fue el número de suscriptores pagos. Sin embargo, la saturación del mercado, la competencia de plataformas como Disney+, Amazon Prime Video y Max, y las presiones por el intercambio de contraseñas obligaron a Netflix a buscar nuevas fuentes de ingresos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El modelo de suscripción paga alcanzó su punto máximo, por lo que la compañía apostó por licencias, merchandising y acuerdos de marca. La apertura de tiendas online propias y pop-ups fue solo el primer paso hacia la escala alcanzada en 2025 con los espacios físicos permanentes.

La clave de este enfoque es prolongar la relación con el usuario más allá del estreno. Cuando un fan adquiere una joya de Bridgerton o arma un set de Lego de KPop Demon Hunters, el vínculo con la historia se convierte en parte de su vida cotidiana, asegurando una presencia cultural sostenida en el tiempo.

Cómo Netflix capitalizó la demanda pospandemia

El desembarco en experiencias físicas responde a la creciente demanda de eventos presenciales tras la pandemia. El público busca vivir la ficción y compartirla en comunidad, y Netflix responde con propuestas que permiten a los fans interactuar con los universos de sus series favoritas.

FILE PHOTO: People stand next
FILE PHOTO: People stand next to the logos of Netflix during an event in Mumbai, India, February 29, 2024. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo

La apuesta por colaboraciones con marcas de moda, alimentos y tecnología refuerza la posición de Netflix frente a conglomerados como Disney, que ha cimentado su éxito en productos derivados y parques temáticos.

El eslogan “Historias que se expanden fuera de la pantalla” resume el nuevo modelo: transformar la ficción en experiencias tangibles y convertir la conexión emocional en valor económico real.

Temas Relacionados

NetflixStreamingSeriesLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Banca, abogados y programadores en alerta: la IA acelera el recorte de empleos

De acuerdo con el informe “Agents, Robots, and Us: Skill Partnerships in the Age of AI”, cuatro de cada 10 puestos de trabajo en Estados Unidos tienen un elevado riesgo de ser automatizados

Banca, abogados y programadores en

Cómo limpiar la lavadora correctamente según las indicaciones de los fabricantes

El uso de vinagre, cloro y agua caliente, junto con la ventilación y el cuidado de las juntas, son esenciales para mantener la eficiencia y la higiene del electrodoméstico

Cómo limpiar la lavadora correctamente

Bloquean Magis TV y XUPER TV: qué aplicaciones son seguras y legales para ver películas

Es posible encontrar plataformas gratuitas y premium que garantizan la seguridad de los datos, sin comprometer la privacidad ni poner en riesgo el dispositivo ante posibles virus

Bloquean Magis TV y XUPER

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares a partir del 1 de marzo de 2026

Teléfonos Android y iPhone lanzados hace un década tienen altas probabilidades de no poder acceder a fotos, conversaciones o archivos guardados en la aplicación de Meta

WhatsApp dejará de funcionar en

Meta cierra Messenger en versión web y de escritorio: cómo seguir usando el chat

A partir de abril de 2026, todas las conversaciones se gestionarán desde facebook.com/messages o en la app móvil, manteniendo el historial y archivos

Meta cierra Messenger en versión
DEPORTES
River Plate buscará volver a

River Plate buscará volver a la victoria frente al Vélez de Guillermo Barros Schelotto: hora, TV y formaciones

7 pases y definición precisa: el gol a los 25 segundos de Luciano Vietto para San Lorenzo ante Estudiantes de Río Cuarto

Cabezazo implacable sobre la hora: el golazo de un defensor de la Scaloneta que le dio el triunfo al Parma ante el Milan

Guido Justo se consagró campeón del Challenger de Tigre

Ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno, pero rompió en llanto tras recibir una llamada: “Prometí ser valiente”

TELESHOW
Quién es Meli, la joven

Quién es Meli, la joven cordobesa que habría conquistado a Mariano Martínez en Villa Carlos Paz

Valentina Cervantes mostró la tierna travesura que hizo su hijo Benjamín: “Con esta carita”

Delfina Chaves confirmó su reconciliación con el actor neerlandés Martijn Lakemeier: la sorpresa en su cumpleaños

Melody Luz dio a conocer el secreto para que funcione su relación con Alex Caniggia

La faceta más divertida de Benjamín Vicuña en la playa: así desafía las olas del mar en Punta del Este

INFOBAE AMÉRICA

La inteligencia artificial revela cómo

La inteligencia artificial revela cómo el arte ha contado la historia de nuestras emociones colectivas

Washington afirmó que la muerte de “El Mencho” es “un gran acontecimiento” para México, EEUU y América Latina

Francia convocará al embajador de EEUU por los comentarios de Washington sobre el asesinato de un activista de extrema derecha

Omán confirmó que Estados Unidos e Irán retomarán los diálogos nucleares el próximo jueves en Ginebra

La historia de “El Mencho”: cómo el líder del CJNG se convirtió en uno de los narcotraficantes más buscados en el mundo