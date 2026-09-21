Así es el narcolaboratorio de Guatemala que escondía cocaína, crack, armas de grueso calibre y casi mil municiones

El Ministerio Público y la PNC desmantelan un presunto narcolaboratorio tras siete allanamientos en Guatemala (Foto cortesía PNC)

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El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil desmantelaron un presunto narcolaboratorio durante siete diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de pruebas realizadas este lunes 21 de septiembre en el departamento de Guatemala.

El operativo se concentró en inmuebles de San José Pinula y Santa Catarina Pinula, donde las autoridades localizaron paquetes rectangulares con presunta cocaína, cápsulas, piedras de crack, armas de fuego de grueso calibre, municiones, vehículos y dinero en efectivo. Las acciones estuvieron a cargo del Ministerio Público en coordinación con la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA).

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En Santa Catarina Pinula también fueron hallados una máquina contadora de dinero, tres radios transmisores, 854 municiones y dos cargadores para arma de fuego, según informó la Policía Nacional Civil. Las diligencias continuaban durante la tarde del lunes.

Las autoridades anunciaron que es información en desarrollo.

Las diligencias en San José Pinula y Santa Catarina Pinula permitieron ubicar cocaína, crack, fusiles, automóviles y efectivo, mientras la Subdirección de Análisis de Información Antinarcótica coordinó las pesquisas del lunes (Foto cortesía PNC)

El narcolaboratorio más grande de la historia reciente en Guatemala

El Ejército de Guatemala y la Policía Nacional Civil (PNC) hallaron un narcolaboratorio en la comunidad de Zanjón San Lorenzo, a 25 kilómetros de la frontera con México, durante un operativo desarrollado entre el 26 y el 28 de mayo. Las autoridades lo consideran el mayor complejo de producción de drogas localizado en el país en los últimos 15 años.

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La estructura estaba formada por varios inmuebles conectados para fabricar y almacenar drogas, armas y dinero. El Ministerio Público de Guatemala informó que la red trasladaba estupefacientes por Chiapas hacia distintos puntos de México y también los distribuía en territorio guatemalteco.

Las autoridades mantienen las diligencias en Pinula tras localizar drogas, vehículos y dinero en efectivo (Foto cortesía PNC)

Ocho hombres fueron detenidos, entre ellos dos ciudadanos mexicanos. En el lugar, el Ejército incautó 15 fusiles de asalto, tres pistolas de 9 milímetros, más de mil municiones, 17 teléfonos celulares, nueve radios con siete cargadores, 45 cargadores para fusil, ocho para pistola y cuatro memorias USB. También encontró un pasaporte guatemalteco y dos identificaciones mexicanas.

El registro incluyó 22 vehículos, tres cuatrimotos, siete motocicletas y tres caballos de raza frisona. En una caleta había USD 136.000 en efectivo, mientras que otras bolsas contenían USD 26.787 y 74.461 quetzales, equivalentes a USD 9,774.

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El Ministerio Público realizó siete allanamientos el lunes 21 de septiembre junto con la SGAIA, en propiedades de dos municipios del departamento de Guatemala vinculadas con un supuesto centro de procesamiento (Foto cortesía PNC)

Un video difundido por el Gobierno del presidente Bernardo Arévalo muestra recipientes con polvo blanco, hornos, microondas e insumos para la cocción de cocaína.

Un helicóptero sobrevoló el área para asegurar el perímetro ante una posible respuesta armada desde el exterior. El Ministerio Público dijo para entonces que mantenía el análisis del material incautado para establecer responsabilidades y vínculos con redes criminales transnacionales.