Guatemala

Así es el narcolaboratorio de Guatemala que escondía cocaína, crack, armas de grueso calibre y casi mil municiones

Siete allanamientos simultáneos en dos municipios del departamento capitalino dejaron al descubierto una operación de narcotráfico con arsenal, efectivo y equipos de comunicación

El Ministerio Público y la PNC desmantelan un presunto narcolaboratorio tras siete allanamientos en Guatemala (Foto cortesía PNC)
El Ministerio Público y la PNC desmantelan un presunto narcolaboratorio tras siete allanamientos en Guatemala (Foto cortesía PNC)
Guardar

El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil desmantelaron un presunto narcolaboratorio durante siete diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de pruebas realizadas este lunes 21 de septiembre en el departamento de Guatemala.

El operativo se concentró en inmuebles de San José Pinula y Santa Catarina Pinula, donde las autoridades localizaron paquetes rectangulares con presunta cocaína, cápsulas, piedras de crack, armas de fuego de grueso calibre, municiones, vehículos y dinero en efectivo. Las acciones estuvieron a cargo del Ministerio Público en coordinación con la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA).

PUBLICIDAD

En Santa Catarina Pinula también fueron hallados una máquina contadora de dinero, tres radios transmisores, 854 municiones y dos cargadores para arma de fuego, según informó la Policía Nacional Civil. Las diligencias continuaban durante la tarde del lunes.

Las autoridades anunciaron que es información en desarrollo.

Las diligencias en San José Pinula y Santa Catarina Pinula permitieron ubicar cocaína, crack, fusiles, automóviles y efectivo, mientras la Subdirección de Análisis de Información Antinarcótica coordinó las pesquisas del lunes (Foto cortesía PNC)
Las diligencias en San José Pinula y Santa Catarina Pinula permitieron ubicar cocaína, crack, fusiles, automóviles y efectivo, mientras la Subdirección de Análisis de Información Antinarcótica coordinó las pesquisas del lunes (Foto cortesía PNC)

El narcolaboratorio más grande de la historia reciente en Guatemala

El Ejército de Guatemala y la Policía Nacional Civil (PNC) hallaron un narcolaboratorio en la comunidad de Zanjón San Lorenzo, a 25 kilómetros de la frontera con México, durante un operativo desarrollado entre el 26 y el 28 de mayo. Las autoridades lo consideran el mayor complejo de producción de drogas localizado en el país en los últimos 15 años.

PUBLICIDAD

La estructura estaba formada por varios inmuebles conectados para fabricar y almacenar drogas, armas y dinero. El Ministerio Público de Guatemala informó que la red trasladaba estupefacientes por Chiapas hacia distintos puntos de México y también los distribuía en territorio guatemalteco.

Las autoridades mantienen las diligencias en Pinula tras localizar drogas, vehículos y dinero en efectivo (Foto cortesía PNC)
Las autoridades mantienen las diligencias en Pinula tras localizar drogas, vehículos y dinero en efectivo (Foto cortesía PNC)

Ocho hombres fueron detenidos, entre ellos dos ciudadanos mexicanos. En el lugar, el Ejército incautó 15 fusiles de asalto, tres pistolas de 9 milímetros, más de mil municiones, 17 teléfonos celulares, nueve radios con siete cargadores, 45 cargadores para fusil, ocho para pistola y cuatro memorias USB. También encontró un pasaporte guatemalteco y dos identificaciones mexicanas.

El registro incluyó 22 vehículos, tres cuatrimotos, siete motocicletas y tres caballos de raza frisona. En una caleta había USD 136.000 en efectivo, mientras que otras bolsas contenían USD 26.787 y 74.461 quetzales, equivalentes a USD 9,774.

El Ministerio Público realizó siete allanamientos el lunes 21 de septiembre junto con la SGAIA, en propiedades de dos municipios del departamento de Guatemala vinculadas con un supuesto centro de procesamiento (Foto cortesía PNC)
El Ministerio Público realizó siete allanamientos el lunes 21 de septiembre junto con la SGAIA, en propiedades de dos municipios del departamento de Guatemala vinculadas con un supuesto centro de procesamiento (Foto cortesía PNC)

Un video difundido por el Gobierno del presidente Bernardo Arévalo muestra recipientes con polvo blanco, hornos, microondas e insumos para la cocción de cocaína.

Un helicóptero sobrevoló el área para asegurar el perímetro ante una posible respuesta armada desde el exterior. El Ministerio Público dijo para entonces que mantenía el análisis del material incautado para establecer responsabilidades y vínculos con redes criminales transnacionales.

Temas Relacionados

narcolaboratorioGuatemalaNarcotráficoCocaínadrogas en Centroaméricadroga en Guatemalanarcotráfico en Guatemala

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ofrecía empleos a mujeres y luego las violaba: detienen a presunto violador serial en Guatemala

Rosendo de Jesús Herrera Moguel, de 51 años, fue capturado en San José Pinula por dos órdenes de aprehensión; la investigación lo señala por violaciones contra mujeres de 19, 38 y 65 años

Ofrecía empleos a mujeres y luego las violaba: detienen a presunto violador serial en Guatemala

Comisión de postulación elige a seis aspirantes para dirigir la Contraloría en 2026-2030 en Guatemala, estos son sus perfiles

El Congreso deberá nombrar al próximo jefe de la CGC con al menos 81 votos, tras cuatro rondas entre 15 perfiles mejor evaluados y la aprobación unánime de publicar la lista oficial

Comisión de postulación elige a seis aspirantes para dirigir la Contraloría en 2026-2030 en Guatemala, estos son sus perfiles

Maíz y frijol: prácticas para enfrentar la variabilidad climática en Guatemala

Un instituto privado de investigación propone usar información climática, semillas tolerantes y captación de agua para reducir pérdidas antes de que haya emergencias

Maíz y frijol: prácticas para enfrentar la variabilidad climática en Guatemala

Guatemala: un niño de 10 años aparece herido bajo una mesa y, en otra habitación, un adolescente calcinado en una granja

El llamado llegó a Bomberos Voluntarios desde la colonia Vistas del Sol. La escena dentro del inmueble dedicado a pollos y huevos dejó preguntas abiertas. Los primeros indicios apuntan hacia Palín, Escuintla

Guatemala: un niño de 10 años aparece herido bajo una mesa y, en otra habitación, un adolescente calcinado en una granja

Boda en Guatemala termina en luto: el viaje en motocicleta, un choque múltiple en la ruta a Masagua y el mensaje “Amor, nosotros el domingo”

La ilusión de Angélica y Daniel se apagó en el kilómetro 63, en Escuintla. Una publicación en redes quedó como despedida. Las familias se preparaban para el altar, pero el día cambió de rumbo

Boda en Guatemala termina en luto: el viaje en motocicleta, un choque múltiple en la ruta a Masagua y el mensaje “Amor, nosotros el domingo”

TECNO

Disney+ ahora tendrá publicidad en todos sus planes de pago: series y películas con promociones

Disney+ ahora tendrá publicidad en todos sus planes de pago: series y películas con promociones

Pokémon Go llega a los museos con un evento especial para tener un Pikachu astronauta

Bill Gates sobre el avance de la inteligencia artificial y Donald Trump: “está en la misma situación de todos los demás gobiernos”

Por qué Anthropic retrasaría su salida a la bolsa hasta noviembr: su valor sería de 2 billones de dólares

Bill Gates será uno de los líderes que estará en la Asamblea de la ONU para hablar del futuro de la IA

ENTRETENIMIENTO

Así fueron los últimos días de Presley Gerber antes de morir a los 27 años

Así fueron los últimos días de Presley Gerber antes de morir a los 27 años

Meryl Streep como Aslan: el polémico casting que sacudió a los fans de Narnia

Entre Los Simpson y Los expedientes X: el guiño secreto que pocos recuerdan

Polémica en torno a Orlando Bloom por su escena de trío con las hermanas Mara en nueva película

La autopsia de Presley Gerber revela nuevos detalles de la investigación: esto se sabe de su muerte hasta el momento

MUNDO

Tensión en Medio Oriente: otros dos buques fueron atacados mientras intentaban cruzar el estrecho de Ormuz

Tensión en Medio Oriente: otros dos buques fueron atacados mientras intentaban cruzar el estrecho de Ormuz

La Unión Europea no logró renovar por tres años las sanciones contra 2.600 personas y entidades vinculadas a la invasión rusa

La caída del petróleo y las acciones tecnológicas impulsaron a Wall Street, que cerró cerca de nuevos récords

Pakistán bombardeó el este de Afganistán y reabrió la escalada con los talibanes tras la matanza de Kohat

Reino Unido presenta sus primeros cargos por el genocidio de Ruanda de 1994