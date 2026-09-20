Lista de códigos de Free Fire para canjear recompensas este domingo 20 de septiembre de 2026

Free Fire es un título de batalla disponible en celulares. (Foto: Garena)

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Garena habilitó una nueva lista de códigos de Free Fire para este domingo 20 de septiembre de 2026, con recompensas virtuales para los jugadores que logren canjearlos antes de que expiren. La disponibilidad depende de la región, la demanda y el límite de usos asignado a cada combinación.

La dinámica se actualiza de forma diaria y concentra el interés de quienes buscan diamantes, skins, trajes y otros artículos dentro del videojuego. Los códigos deben ingresarse en el portal oficial de recompensas y exigen una cuenta de Free Fire vinculada a un proveedor autorizado.

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Cuáles son los códigos de Free Fire disponibles hoy

Los jugadores pueden probar los siguientes códigos en el sitio de canje de Free Fire. Cada uno combina letras y números, así que es necesario ingresarlos sin errores y respetar las mayúsculas.

ZZZ76NT3PDSH.

RHTG9VOLTDWP.

FFPLUFBVSLOT.

J3ZKQ57Z2P2P.

N7QK5L3MRP9J.

TX4SC2VUNPKF.

MCPW3D28VZD6.

P3LX6V9TM2QH.

WD2ATK3ZEA55.

Q8M4K7L2VR9J.

FFWCTKX2P5NQ.

V427K98RUCHZ.

S5PL7M2LRV8K.

RD3TZK7WME65.

E9QH6K4LNP7V.

TFX9J3Z2RP64.

ZRW3J4N8VX56.

La vigencia de cada combinación depende de la región, la demanda y el límite de canjes disponible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los códigos pueden dejar de funcionar si alcanzan su límite de canjes, si vence su período de validez o si no están habilitados para la región de la cuenta. Por ese motivo, conviene realizar el proceso apenas se publiquen.

Cómo canjear los códigos de Free Fire

El primer paso consiste en ingresar al portal oficial de recompensas de Garena, disponible en reward.ff.garena.com. Allí, el usuario debe iniciar sesión con la misma cuenta que utiliza dentro del videojuego.

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La plataforma permite acceder mediante Google, Facebook, Apple, Huawei o VK. Una vez iniciada la sesión, solo hay que copiar uno de los códigos en el campo correspondiente y confirmar la operación. Si el canje se valida, la recompensa llegará al correo interno del juego.

Los usuarios deben ingresar las combinaciones en el portal oficial de recompensas de Garena. (Foto: Free Fire / Garena)

Qué recompensas pueden obtener los jugadores de Free Fire

El sistema de códigos suele ofrecer premios de distinto tipo. Entre los más buscados figuran los diamantes, que permiten acceder a contenido adicional, desbloquear objetos o participar en determinadas opciones de la tienda virtual.

Además, pueden aparecer trajes, skins de armas, accesorios, cajas de botín y artículos coleccionables. Los premios varían según cada código, así que el resultado puede diferir entre usuarios incluso cuando las combinaciones se encuentren activas.

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En fechas como aniversarios, festividades internacionales o eventos especiales, la desarrolladora suele ampliar la cantidad de códigos disponibles. Esas jornadas pueden incluir objetos temáticos que no siempre están a la venta dentro del juego.

Los códigos pueden otorgar diamantes, trajes, skins de armas y otros artículos para el inventario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles requisitos se deben cumplir para reclamar recompensas en Free Fire

El canje solo está disponible para quienes tengan una cuenta registrada y vinculada a alguno de los servicios habilitados. Las cuentas de invitado no pueden reclamar códigos.

Quienes jueguen con una cuenta de invitado deberán vincularla antes a una plataforma autorizada para utilizar el portal. Este requisito permite que las recompensas se envíen al inventario correcto y reduce el riesgo de pérdidas de acceso.

Asimismo, el videojuego debe descargarse desde canales oficiales, como Google Play Store en dispositivos Android o App Store en dispositivos con iOS. Se requiere espacio disponible en el teléfono y una conexión estable para completar el inicio de sesión y recibir los objetos.

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Se debe descargar el videojuego desde Google Play Store o App Store para evitar riesgos de seguridad. (Composición Infobae: Apple / Europa Press)

Por qué se sugiere evitar aplicaciones no oficiales

El uso de versiones modificadas de Free Fire o de aplicaciones descargadas fuera de tiendas autorizadas puede exponer a los jugadores a fraudes, robo de credenciales y problemas de seguridad en el dispositivo. Estos programas pueden solicitar permisos excesivos o capturar información personal.

Las versiones no oficiales tampoco reciben las actualizaciones periódicas que corrigen errores y vulnerabilidades. Esto aumenta la posibilidad de fallas durante las partidas, bloqueos de cuenta o incompatibilidades con los servicios de Garena.

El canje debe realizarse únicamente a través del sitio oficial. Los usuarios deben desconfiar de páginas que prometen diamantes ilimitados, generadores de códigos o premios a cambio de contraseñas, datos bancarios o descargas externas.

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