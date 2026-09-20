Copa Davis: el dobles irá por el punto que le falta a Argentina contra Turquía para la clasificación a los Qualifiers 2027

El equipo argentino busca avanzar en la Copa Davis (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)

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Argentina tendrá este domingo la primera oportunidad de cerrar la serie ante Turquía por el Grupo Mundial I de la Copa Davis. Después de los triunfos de Francisco Cerúndolo y Thiago Tirante en los dos singles del sábado, el equipo de Javier Frana se impone 2-0 y quedó a una victoria de asegurarse una plaza en los Qualifiers 2027.

La jornada comenzará a las 11 en el estadio Ruca Che de Neuquén, con el partido de dobles entre Guido Andreozzi y Andrés Molteni frente a Tuncay Duran y Arda Azkara. Si la dupla argentina consigue el triunfo, la serie quedará definida. La transmisión en Argentina estará a cargo de TyC Sports, con emisión online a través de TyC Sports Play.

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Cerúndolo y Tirante cumplieron con la tarea durante la primera jornada. El número uno argentino derrotó por 6-0 y 6-4 a Yanki Erel en el primer punto, mientras que el platense superó ppr 6-2 y 6-4 a Mert Alkaya en el segundo. Así, Argentina terminó el sábado con una ventaja que le permite afrontar el domingo con tres posibilidades para quedarse con la eliminatoria.

El dobles, la primera oportunidad

Andreozzi y Molteni serán los encargados de intentar conseguir el punto decisivo. Del otro lado estarán Duran y Azkara, la pareja que Turquía presentará para el tercer partido de la serie.

Molteni es uno de los referentes argentinos en el circuito de dobles y cuenta con una extensa experiencia en Copa Davis. Andreozzi, por su parte, fue nuevamente convocado tras su debut ante Corea del Sur, en febrero pasado, como visitante.

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Guido Andreozzi y Andrés Molteni enfrentarán a Tincay Duran y Arda Azkara el domingo (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)

Si Turquía consigue descontar y pone la serie 2-1, habrá que disputar el cuarto punto. El cruce previsto es Francisco Cerúndolo vs. Mert Alkaya. Si fuera necesario llegar al quinto partido, Thiago Tirante enfrentaría a Yanki Erel. De todos modos, los capitanes tienen la posibilidad de modificar las nominaciones para los partidos del domingo, de acuerdo con las reglas de la competencia.

Argentina busca volver a los Qualifiers

La serie ante Turquía tiene como objetivo deportivo conseguir una plaza en los Qualifiers de la Copa Davis 2027. Argentina llegó al Grupo Mundial I después de perder 3-2 ante Corea del Sur en la primera ronda de los Qualifiers de este año.

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Una victoria también le permitiría al equipo nacional alcanzar las 100 series ganadas en la historia de la Copa Davis, una marca que está al alcance después del 2-0 conseguido durante la primera jornada.

La eliminatoria representa además un momento especial para el tenis argentino: es la primera vez que la Copa Davis se disputa en la Patagonia. El Ruca Che fue acondicionado especialmente para recibir la serie, con una cancha rápida bajo techo que lució colmada durante la jornada inicial.

La elección de la superficie estuvo vinculada con el calendario de los tenistas argentinos, que llegaron de disputar la gira norteamericana sobre cemento y continuarán la temporada en la gira asiática sobre canchas rápidas después de la Copa Davis.

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Argentina llega al domingo con ventaja de 2-0 y una oportunidad concreta de cerrar en el dobles una serie que comenzó con dos victorias en sets corridos. Si Andreozzi y Molteni consiguen el tercer punto, el equipo de Frana habrá cumplido el objetivo en su regreso como local a la Copa Davis.

Javier Frana abraza a Thiago Tirante tras el 2-0 para Argentina ante Turquía por la Copa Davis (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)

Argentina vs. Turquía: la jornada del domingo

Copa Davis – Grupo Mundial I

Domingo 20 de septiembre

11:00: Guido Andreozzi / Andrés Molteni vs. Tuncay Duran / Arda Azkara.

A continuación, si es necesario: Francisco Cerúndolo vs. Mert Alkaya.

Luego, si es necesario: Thiago Tirante vs. Yanki Erel.

TV / Streaming: TyC Sports / TyC Sports Play.