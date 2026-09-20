Deportes

Copa Davis: el dobles irá por el punto que le falta a Argentina contra Turquía para la clasificación a los Qualifiers 2027

Tras las victorias de Francisco Cerúndolo y Thiago Tirante en los singles, el equipo de Javier Frana buscará sellar el pase a la siguiente ronda. Guido Andreozzi y Andrés Molteni jugarán a las 11 ante Tuncay Duran-Arda Azkara

El equipo argentino busca avanzar en la Copa Davis (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)
El equipo argentino busca avanzar en la Copa Davis (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)
Guardar

Argentina tendrá este domingo la primera oportunidad de cerrar la serie ante Turquía por el Grupo Mundial I de la Copa Davis. Después de los triunfos de Francisco Cerúndolo y Thiago Tirante en los dos singles del sábado, el equipo de Javier Frana se impone 2-0 y quedó a una victoria de asegurarse una plaza en los Qualifiers 2027.

La jornada comenzará a las 11 en el estadio Ruca Che de Neuquén, con el partido de dobles entre Guido Andreozzi y Andrés Molteni frente a Tuncay Duran y Arda Azkara. Si la dupla argentina consigue el triunfo, la serie quedará definida. La transmisión en Argentina estará a cargo de TyC Sports, con emisión online a través de TyC Sports Play.

PUBLICIDAD

Cerúndolo y Tirante cumplieron con la tarea durante la primera jornada. El número uno argentino derrotó por 6-0 y 6-4 a Yanki Erel en el primer punto, mientras que el platense superó ppr 6-2 y 6-4 a Mert Alkaya en el segundo. Así, Argentina terminó el sábado con una ventaja que le permite afrontar el domingo con tres posibilidades para quedarse con la eliminatoria.

El dobles, la primera oportunidad

Andreozzi y Molteni serán los encargados de intentar conseguir el punto decisivo. Del otro lado estarán Duran y Azkara, la pareja que Turquía presentará para el tercer partido de la serie.

Molteni es uno de los referentes argentinos en el circuito de dobles y cuenta con una extensa experiencia en Copa Davis. Andreozzi, por su parte, fue nuevamente convocado tras su debut ante Corea del Sur, en febrero pasado, como visitante.

PUBLICIDAD

Guido Andreozzi y Andrés Molteni enfrentarán a Tincay Duran y Arda Azkara el domingo (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)
Guido Andreozzi y Andrés Molteni enfrentarán a Tincay Duran y Arda Azkara el domingo (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)

Si Turquía consigue descontar y pone la serie 2-1, habrá que disputar el cuarto punto. El cruce previsto es Francisco Cerúndolo vs. Mert Alkaya. Si fuera necesario llegar al quinto partido, Thiago Tirante enfrentaría a Yanki Erel. De todos modos, los capitanes tienen la posibilidad de modificar las nominaciones para los partidos del domingo, de acuerdo con las reglas de la competencia.

Argentina busca volver a los Qualifiers

La serie ante Turquía tiene como objetivo deportivo conseguir una plaza en los Qualifiers de la Copa Davis 2027. Argentina llegó al Grupo Mundial I después de perder 3-2 ante Corea del Sur en la primera ronda de los Qualifiers de este año.

Una victoria también le permitiría al equipo nacional alcanzar las 100 series ganadas en la historia de la Copa Davis, una marca que está al alcance después del 2-0 conseguido durante la primera jornada.

La eliminatoria representa además un momento especial para el tenis argentino: es la primera vez que la Copa Davis se disputa en la Patagonia. El Ruca Che fue acondicionado especialmente para recibir la serie, con una cancha rápida bajo techo que lució colmada durante la jornada inicial.

La elección de la superficie estuvo vinculada con el calendario de los tenistas argentinos, que llegaron de disputar la gira norteamericana sobre cemento y continuarán la temporada en la gira asiática sobre canchas rápidas después de la Copa Davis.

Argentina llega al domingo con ventaja de 2-0 y una oportunidad concreta de cerrar en el dobles una serie que comenzó con dos victorias en sets corridos. Si Andreozzi y Molteni consiguen el tercer punto, el equipo de Frana habrá cumplido el objetivo en su regreso como local a la Copa Davis.

Javier Frana abraza a Thiago Tirante tras el 2-0 para Argentina ante Turquía por la Copa Davis (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)
Javier Frana abraza a Thiago Tirante tras el 2-0 para Argentina ante Turquía por la Copa Davis (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)

Argentina vs. Turquía: la jornada del domingo

Copa Davis – Grupo Mundial I

Domingo 20 de septiembre

  • 11:00: Guido Andreozzi / Andrés Molteni vs. Tuncay Duran / Arda Azkara.
  • A continuación, si es necesario: Francisco Cerúndolo vs. Mert Alkaya.
  • Luego, si es necesario: Thiago Tirante vs. Yanki Erel.

TV / Streaming: TyC Sports / TyC Sports Play.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoCopa DavisArgentinaTurquíaNeuquénRuca Chedeportes-argentinaGuido AndreozziAndrés MolteniFrancisco CerúndoloThiago TiranteJavier Frana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Salió campeón con Boca y San Lorenzo, jugó con Maradona y busca volver al ruedo: “Cuando dejás de jugar, al otro día ya no te llama nadie”

Luego del retiro, Luis Medero se dedicó a la dirección técnica, pero su última experiencia fue hace dos años. Su recordado gol a Platense, cómo fue ser dirigido por Menotti y Bilardo y su opinión sobre “Jagger” Herrera

Salió campeón con Boca y San Lorenzo, jugó con Maradona y busca volver al ruedo: “Cuando dejás de jugar, al otro día ya no te llama nadie”

Ganó dos Mundiales, fue uno de los mejores de la historia y murió a los 49 años sumergido en el alcohol: ascenso y caída de Garrincha

Nació con piernas deformes, columna torcida y un diagnóstico médico que le auguraba un futuro lejos del deporte. Sin embargo, contra toda lógica, el brasileño se convirtió en un futbolista legendario

Ganó dos Mundiales, fue uno de los mejores de la historia y murió a los 49 años sumergido en el alcohol: ascenso y caída de Garrincha

La difícil infancia de Zlatan Ibrahimovic y cómo la “heladera vacía” fue el motor de su carrera: “En mi casa no valía lloriquear”

El legendario delantero del Ajax, Inter, PSG y Milan juntó latas, fue ladrón de bicicletas y era discriminado por su personalidad y origen. Contra viento y marea, hizo historia en el fútbol: “Los leones no se comparan con los humanos”

La difícil infancia de Zlatan Ibrahimovic y cómo la “heladera vacía” fue el motor de su carrera: “En mi casa no valía lloriquear”

Leonardo Ponzio analizó su primera derrota como entrenador de River: “Fuimos superiores en situaciones, pero hay cosas que corregir”

El DT millonario se retiró con sabor amargo por el 2-1 desfavorable ante Huracán, aunque también rescató cosas positivas

Leonardo Ponzio analizó su primera derrota como entrenador de River: “Fuimos superiores en situaciones, pero hay cosas que corregir”

Las 15 medallas que Argentina consiguió en la séptima jornada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: así están las posiciones

La delegación nacional mantiene su puesto en la clasificación general al cierre de la jornada deportiva

Las 15 medallas que Argentina consiguió en la séptima jornada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: así están las posiciones

MALDITOS NERDS

‘Trails in the Sky 2nd Chapter’ debuta entre los juegos mejor valorados de 2026

‘Trails in the Sky 2nd Chapter’ debuta entre los juegos mejor valorados de 2026

Ubisoft y Evil Empire lanzan la gran actualización de ‘The Rogue Prince of Persia’

Benedict Cumberbatch lidera el primer tráiler de ‘Wife and Dog’ de Guy Ritchie

Nintendo Switch 2 recibirá ‘Tropico 7 Special Edition’ con controles de ratón

Ved: Recure tendrá siete estilos jugables y más de 50 piezas de equipo

ENTRETENIMIENTO

Matthew McConaughey se resiste a la prueba de ADN que podría revelar si Woody Harrelson es su hermano: “Si es verdad, tendría mucho que asimilar”

Matthew McConaughey se resiste a la prueba de ADN que podría revelar si Woody Harrelson es su hermano: “Si es verdad, tendría mucho que asimilar”

La contundente defensa de Pierce Brosnan y Helen Mirren a Tom Hardy: “Sin él, no tendríamos MobLand”

Netflix cancela “Dulces Magnolias” después de cinco temporadas y deja a sus fans sin un final oficial

Bailó descalza y sobre el capó de un auto: el inesperado momento de Celine Dion frente a su hotel en París

Luces, cámara y oro: La atleta dominicana Marileidy Paulino salta a la pantalla grande en su mejor momento deportivo

INFOBAE AMÉRICA

La DEA advirtió sobre el avance de la mafia albanesa: la Policía uruguaya vigila el ingreso de ciudadanos de los Balcanes

La DEA advirtió sobre el avance de la mafia albanesa: la Policía uruguaya vigila el ingreso de ciudadanos de los Balcanes

El régimen de Corea del Norte lanzó dos proyectiles hacia el mar de Japón

Elecciones en Alemania: el empuje de AfD pone a prueba a la izquierda en Berlín y Mecklemburgo-Pomerania

Las elecciones en Rusia entran en su última jornada tras denuncias de fraude y una baja participación del electorado

Ucrania lanzó un bombardeo “significativo” contra una refinería petrolera en Moscú durante el último día de las elecciones rusas