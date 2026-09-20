Guatemala

El brote de sarampión en Guatemala no ha terminado, advierte el Ministerio de Salud

Aunque los contagios bajaron de 2.250 a menos de 200 casos por semana tras diez semanas consecutivas de descenso, las autoridades sanitarias advierten que persisten grupos sin inmunizar en departamentos como Sololá, Chiquimula, Izabal y Quiché

El ministro de Salud de Guatemala afirmó que el brote de sarampión no ha terminado, aunque aclaró que la situación no constituye una epidemia.
El ministro de Salud de Guatemala afirmó que el brote de sarampión no ha terminado, aunque aclaró que la situación no constituye una epidemia.
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El Ministro de Salud de Guatemala, Joaquín Barnoya Pérez, afirmó que el brote de sarampión aún no ha terminado en el país centroamericano, aunque aclaró que la situación no constituye una epidemia.

El funcionario explicó que, tras alcanzar un pico máximo de 2.250 casos por semana, la transmisión acumula más de diez semanas de descenso consecutivo, situándose en la actualidad por debajo de los 200 casos semanales.

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No obstante, advirtió durante una conferencia de prensa para informar acciones de la Feria de Salud, sobre la presencia de zonas vulnerables donde persisten grupos susceptibles sin inmunizar.

Las autoridades sanitarias focalizaron sus intervenciones en los departamentos de Sololá, Chiquimula, Izabal y Quiché, donde se identificaron los mayores focos de riesgo.

Para contener la propagación del sarampión, el Ministerio de Salud desplegó jornadas intensivas de vacunación entre el 16 y el 24 de septiembre.

El ministro instó a la población a consultar la plataforma oficial saludjuntos.gt para verificar los puntos de inmunización disponibles y enfatizó que el estancamiento o la baja en los contagios no significa la finalización de la emergencia sanitaria.

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La vacunación en México contra el sarampión no está dando los resultados esperados. Crédito: Reuters
Guatemala desplegó jornadas intensivas de vacunación contra el sarampión entre el 16 y el 24 de septiembre para contener la propagación. (Foto: Reuters)

Hasta la fecha, el gobierno guatemalteco aplicó casi dos millones de dosis de vacunas y dispone de un inventario adicional de 1,3 millones de dosis, mientras coordina nuevas adquisiciones junto a la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Barnoya Pérez señaló que la baja cobertura de vacunación responde a la desatención acumulada en el sistema sanitario y a las interrupciones causadas por la pandemia de COVID-19, por lo que recalcó la importancia de completar los esquemas básicos mediante iniciativas comunitarias como la Feria de la Salud.

Fiebre alta, tos y erupciones cutáneas caracterizan el cuadro clínico del contagio

El sarampión es una enfermedad vírica altamente contagiosa que se transmite por vía aérea mediante gotas de saliva. Los primeros signos clínicos aparecen entre siete y 14 días después de la exposición al virus.

El cuadro inicial se manifiesta con fiebre elevada, tos persistente, secreción nasal y enrojecimiento ocular con lagrimeo.

Durante la fase inicial, pueden formarse pequeñas manchas blancas con centro azulado en la mucosa interna de la boca, conocidas como manchas de Koplik.

Entre tres y cinco días después del inicio de las manifestaciones previas, brota una erupción cutánea característica compuesta por manchas rojas planas y levemente abultadas.

El sarampión es una enfermedad vírica que se transmite por vía aérea y presenta fiebre alta, tos, manchas de Koplik y erupción cutánea. (FOTO Archivo: Secretaría de Salud)
El sarampión es una enfermedad vírica que se transmite por vía aérea y presenta fiebre alta, tos, manchas de Koplik y erupción cutánea. (FOTO Archivo: Secretaría de Salud)

La erupción comienza en el rostro y la parte superior del cuello, extendiéndose progresivamente hacia el tronco, los brazos y las extremidades inferiores.

Hidratación, descanso y aislamiento previenen complicaciones durante la recuperación en el hogar

Al no existir un tratamiento antiviral específico contra el sarampión, el manejo de los casos leves en el hogar se centra en el alivio sintomático y en el soporte general del paciente.

Resulta fundamental mantener un reposo absoluto y garantizar un abundante consumo de líquidos como agua o soluciones de rehidratación oral para evitar cuadros de deshidratación.

Para controlar la fiebre y los dolores corporales, se pueden administrar medicamentos analgésicos o antitérmicos bajo indicación médica, evitando estrictamente la aspirina en niños.

Una mujer y un niño sentados en un sofá con manchas rojas en la piel del rostro, el cuello y los brazos.
El manejo del sarampión en el hogar requiere hidratación, reposo, aislamiento durante al menos cuatro días y consulta médica ante signos de alarma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, es imprescindible mantener al paciente en aislamiento estricto durante al menos cuatro días a partir de la aparición del sarpullido para prevenir la transmisión del virus a otras personas. Se debe acudir de inmediato a un centro médico si el enfermo presenta dificultad respiratoria, somnolencia extrema o fiebre persistente.

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